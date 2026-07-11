Tây Ban Nha 2-1 Bỉ: Bi kịch của Courtois và khoảnh khắc định mệnh của Mikel Merino Mikel Merino tiếp tục sắm vai người hùng phút cuối khi tận dụng sai lầm sau chấn thương của Courtois, đưa Tây Ban Nha vượt qua Bỉ để tiến vào bán kết World Cup 2026.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã khép lại với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Khi tất cả đang nghĩ về hiệp phụ, một bước ngoặt nghiệt ngã ở vị trí gác đền đã thay đổi hoàn toàn cục diện, tiễn tuyển Bỉ rời giải trong sự tiếc nuối vô hạn.

Bước ngoặt định mệnh từ chấn thương của Thibaut Courtois

Phút 71, sân vận động dường như nín thở khi Thibaut Courtois đổ gục xuống sân. Dù đã nỗ lực nén đau sau thời gian nghỉ tiếp nước, thủ thành 34 tuổi - người vẫn được đánh giá là một trong những người gác đền hay nhất thế giới - buộc phải rời sân trong nước mắt. Đây chính là khoảnh khắc làm sụp đổ hệ thống phòng ngự mà Bỉ đã dày công duy trì.

Bỉ tổn thất lớn khi Courtois rời sân vì chấn thương. Ảnh: Getty Images.

Sự thiếu vắng kinh nghiệm của người thay thế Senne Lammens đã bị khai thác triệt để chỉ 17 phút sau đó. Phút 88, sau cú sút từ Pau Cubarsi, Lammens bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Mikel Merino lao vào đá bồi cận thành. Chỉ với lần chạm bóng thứ hai kể từ khi vào sân, ngôi sao của Arsenal một lần nữa chứng minh cái duyên định đoạt trận đấu ở những phút cuối, tương tự như cách anh từng tỏa sáng ở vòng đấu trước.

Dấu ấn chiến thuật của Luis de la Fuente

Về mặt chiến thuật, HLV Luis de la Fuente đã thực hiện một nước đi táo bạo khi cất Pedri trên băng ghế dự bị để tin dùng Fabian Ruiz. Ý đồ này nhanh chóng mang lại hiệu quả. Thay vì lối chơi lùi sâu thường thấy, Ruiz thường xuyên dâng cao, phối hợp ăn ý với Alex Baena để tạo ra các tình huống quá tải bên hành lang cánh trái.

Merino ghi bàn thắng quyết định trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Chính tiền vệ thuộc biên chế Paris Saint-Germain là người khai thông thế bế tắc ở phút 30 với pha dứt điểm bồi quyết đoán sau nỗ lực bị cản phá của Dani Olmo. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực cho "La Roja" mà còn là thông điệp đầy cảm xúc mà Ruiz dành tặng đứa con đầu lòng sắp chào đời.

Cơn khủng hoảng nhân sự của tuyển Bỉ

Thất bại của Bỉ là hệ quả của một đội hình bị tàn phá bởi chấn thương. Mất Amadou Onana trước trận, vận đen tiếp tục bám riết khi Youri Tielemans dính chấn thương gân kheo ngay lúc khởi động, buộc HLV Rudi Garcia phải thay thế khẩn cấp bằng Hans Vanaken. Việc mất đi hai mắt xích quan trọng nhất ở hàng tiền vệ khiến khả năng kiểm soát của Bỉ suy giảm rõ rệt.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi thủ quân Kevin De Bruyne cũng phải rời sân ở cuối trận vì chuột rút. Khi những trụ cột không còn duy trì được nền tảng thể lực và sự hiện diện trên sân, Bỉ hoàn toàn đánh mất quyền chủ động vào tay đối thủ.

Tranh cãi phạt đền và sự cố hy hữu

Trận đấu không thiếu những khoảnh khắc gây tranh luận, điển hình là tình huống tuyển Bỉ đòi một quả phạt đền khi bóng chạm tay Rodri trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver và tổ VAR đã kiên quyết từ chối. Bên cạnh đó, một sự cố hài hước đã xảy ra khi chính trọng tài Oliver vô tình va chạm với Dani Olmo, làm gián đoạn một đợt tấn công nguy hiểm của Tây Ban Nha.

Tình huống Rodri để bóng chạm tay. Ảnh: The Athletic.

Vượt qua thử thách mang tên Bỉ, Tây Ban Nha sẽ tiến tới Dallas để đối đầu với tuyển Pháp trong trận đấu được ví như "chung kết sớm". Cuộc đụng độ giữa hệ thống kiểm soát vững chắc của Tây Ban Nha và hàng công siêu hạng với những Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hứa hẹn sẽ là màn thư hùng đỉnh cao nhất của World Cup năm nay.