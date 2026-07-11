Tây Ban Nha 2-1 Bỉ: Sai lầm của thủ môn MU và bi kịch mang tên Thibaut Courtois Khoảnh khắc thay người định mệnh giữa Courtois và Lammens đã khiến tuyển Bỉ trả giá đắt trước Tây Ban Nha, trong khi Mikel Merino tiếp tục sắm vai người hùng từ băng ghế dự bị.

Trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bỉ tại World Cup đã khép lại với một kịch bản đầy nghiệt ngã, nơi ranh giới giữa người hùng và tội đồ được phân định chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Điểm nhấn của trận đấu không chỉ nằm ở kết quả tỷ số, mà còn là sự tương phản đau đớn nơi khung gỗ của đội tuyển Bỉ.

Bi kịch của Thibaut Courtois và bước ngoặt phút 71

Đội tuyển Bỉ đã nhập cuộc đầy tự tin với điểm tựa vững chắc mang tên Thibaut Courtois. Ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid một lần nữa chứng minh tại sao anh vẫn là một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Nếu không có sự tập trung và sải tay dài của Courtois, mành lưới của "Quỷ đỏ" có lẽ đã phải rung lên nhiều hơn một lần ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến ở phút 71. Một chấn thương bất ngờ buộc Courtois phải rời sân trong những giọt nước mắt đầy tiếc nuối. Hình ảnh người cận vệ già lầm lũi rời sân không chỉ là tổn thất về mặt nhân sự mà còn là đòn giáng mạnh vào tâm lý chiến đấu của toàn đội Bỉ.

Sai lầm tai hại của Senne Lammens

Cơ hội được trao cho Senne Lammens, thủ môn trẻ đang khoác áo Manchester United. Với phong độ ấn tượng trong mùa giải 2025/26, người hâm mộ kỳ vọng Lammens sẽ là sự thay thế xứng đáng. Thế nhưng, áp lực khủng khiếp tại đấu trường World Cup đã khiến thủ thành sinh năm 2002 gục ngã vào thời điểm quyết định nhất.

Phút 88, từ một pha dứt điểm tầm xa không quá hiểm hóc của Cubarsi, Lammens thay vì chọn giải pháp an toàn là đẩy bóng chịu phạt góc, anh lại cố gắng bắt gọn bóng. Một thoáng chủ quan khiến trái bóng tuột khỏi tay, tạo điều kiện cho Mikel Merino băng vào đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Ban Nha.

Lammens phải trả giá đắt khi cố gắng bắt gọn bóng

Mikel Merino: Siêu dự bị định đoạt trận đấu

Trong khi Bỉ loay hoay với những sai số nơi hàng thủ, Tây Ban Nha lại cho thấy sự già rơ và khả năng tận dụng cơ hội triệt để. Mikel Merino một lần nữa chứng minh cái duyên ghi bàn kỳ lạ khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Chỉ mất đúng 2 phút sau khi xuất hiện ở phút 86, tiền vệ này đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để trừng phạt sai lầm của đối phương.

Đây không phải lần đầu tiên Merino sắm vai "thần tài" của La Roja. Trước đó, tại vòng 1/8 trước Bồ Đào Nha, anh cũng là người ghi bàn thắng quyết định sau khi vào sân từ ghế dự bị. Khả năng đọc tình huống và chọn vị trí trong vòng cấm của Merino đang biến anh thành quân bài tẩy vô cùng lợi hại trong tay huấn luyện viên đội tuyển Tây Ban Nha.

Sự ngán ngẩm của Courtois

Thất bại 1-2 là kết quả cay đắng cho những nỗ lực của đội tuyển Bỉ, đặc biệt là với cá nhân Courtois. Phía bên kia chiến tuyến, Tây Ban Nha tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao với một lối chơi gắn kết và sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân. Trận đấu kết thúc với sự tương phản rõ rệt: niềm vui vỡ òa của người Tây Ban Nha và nỗi thất vọng cùng cực hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ Bỉ.