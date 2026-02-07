Tây Ban Nha 3-0 Áo: Tây Ban Nha giành chiến thắng Tây Ban Nha và Áo bước vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026, nơi một sai lầm có thể kết thúc hành trình của cả một đội tuyển. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 03/07/2026 tại SoFi Stadium.

Tây Ban Nha 3 - 0 Áo Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha tiếp đón Áo.

36' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (1-0) Phút 36': M. Oyarzabal (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: M. Cucurella). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Áo): C. Chukwuemeka vào sân thay N. Seiwald.

46' Thay người Phút 46' (Áo): F. Grillitsch vào sân thay X. Schlager.

60' Thay người Phút 60' (Áo): M. Arnautovic vào sân thay M. Gregoritsch.

60' Thay người Phút 60' (Áo): S. Kalajdzic vào sân thay R. Schmid.

66' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (2-0) Phút 66': P. Porro (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: A. Baena). Tỷ số: 2 - 0.

71' Thay người Phút 71' (Tây Ban Nha): F. Torres vào sân thay A. Baena.

71' Thay người Phút 71' (Tây Ban Nha): M. Merino vào sân thay D. Olmo.

83' Thẻ vàng Phút 83': S. Posch (Áo) nhận thẻ vàng (Holding).

85' Thay người Phút 85' (Tây Ban Nha): Gavi vào sân thay Lamine Yamal.

85' Thay người Phút 85' (Áo): A. Prass vào sân thay S. Posch.

89' BÀN THẮNG! Tây Ban Nha (3-0) Phút 89': M. Oyarzabal (Tây Ban Nha) lập công (kiến tạo: M. Cucurella). Tỷ số: 3 - 0.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Tây Ban Nha): F. Ruiz vào sân thay Pedri.

90+3' Thay người Phút 90+3' (Tây Ban Nha): M. Pubill vào sân thay A. Laporte.

KT Kết thúc: Tây Ban Nha 3-0 Áo Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 03:58 03/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 01:23 03/07/2026

Đội hình chính thức

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-1-2-3

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí Paredes (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

16. Rodri (M)

10. Dani Olmo (M)

20. Pedri (M)

19. Lamine Yamal (F)

21. Mikel Oyarzabal (F)

15. Álex Baena (M)

Dự bị:

1. David Raya

5. Marcos Llorente

3. Álex Grimaldo

6. Mikel Merino

25. Víctor Muñoz

8. Fabián Ruiz

26. Borja Iglesias

7. Ferran Torres

4. Eric García

18. Martín Zubimendi

11. Yeremy Pino

13. Joan García

17. Nico Williams

9. Gavi

2. Marc Pubill

Áo

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: R. Rangnick

Đội hình xuất phát:

1. A. Schlager (G)

5. S. Posch (D)

3. K. Danso (D)

8. D. Alaba (D)

20. K. Laimer (M)

6. N. Seiwald (M)

4. X. Schlager (M)

18. R. Schmid (M)

24. P. Wanner (M)

9. M. Sabitzer (M)

11. M. Gregoritsch (F)

Dự bị:

17. C. Chukwuemeka

2. D. Affengruber

21. P. Wimmer

22. A. Prass

12. F. Wiegele

25. M. Svoboda

14. S. Kalajdzic

19. D. Ljubičić

23. M. Friedl

13. P. Pentz

15. P. Lienhart

10. F. Grillitsch

26. A. Schöpf

16. P. Mwene

7. M. Arnautović

Trận chiến không có đường lùi

Vòng 1/16 World Cup 2026 mang đến cuộc đối đầu đáng chú ý giữa Tây Ban Nha và Áo tại SoFi Stadium. Đây là sân khấu loại trực tiếp — thắng thì tiếp tục giấc mơ, thua thì lên máy bay về nhà. Không còn chỗ cho những tính toán điểm số hay hiệu số bàn thắng, chỉ có một kết quả duy nhất được chấp nhận.

Phong độ hai đội trước trận

Tây Ban Nha bước vào trận này với phong độ không thực sự ổn định. Trong ba trận gần nhất, La Roja có hai trận thắng nhưng cũng để lại một trận hòa đáng tiếc. Dù vậy, xu hướng đi lên ở hai trận cuối cho thấy đội bóng đang tìm lại nhịp điệu quen thuộc của mình.

Ngược lại, Áo đang trải qua chuỗi phong độ thiếu nhất quán hơn. Ba trận gần nhất của đội bóng xứ Alps ghi nhận một chiến thắng, một trận thua và một trận hòa — một bức tranh lên xuống thất thường không phải là tín hiệu lý tưởng khi bước vào vòng đấu sinh tử.

Điểm then chốt về chiến thuật

Tây Ban Nha theo truyền thống ưa kiểm soát bóng và xây dựng lối chơi từ tuyến dưới, tạo áp lực bằng cách giữ bóng lâu và di chuyển liên tục để kéo giãn hàng thủ đối phương. Nếu duy trì được sự tập trung và tránh những sai lầm cá nhân, đây là lối chơi đủ sức bào mòn bất kỳ đối thủ nào.

Áo, với lối chơi phòng ngự kỷ luật và khả năng phản công nhanh, hoàn toàn có thể gây khó dễ cho Tây Ban Nha nếu tận dụng tốt những khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, sự thiếu ổn định trong phong độ gần đây là dấu hỏi lớn về tính nhất quán của họ ở một trận đấu áp lực cao.

Nhận định

Tây Ban Nha có lợi thế tâm lý nhờ phong độ đang đi lên, trong khi Áo cần tìm lại sự ổn định sau chuỗi kết quả trồi sụt. Ở một trận đấu loại trực tiếp, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu lớn thường là yếu tố quyết định. La Roja được đánh giá cao hơn, nhưng bóng đá luôn có những bất ngờ — và Áo chắc chắn không đến đây chỉ để làm khán giả.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

09/06/2026: Peru 1-3 Tây Ban Nha (Thắng)

05/06/2026: Tây Ban Nha 1-1 Iraq (Hòa)

Phong độ gần đây của Áo

28/06/2026: Algeria 3-3 Áo (Hòa)

23/06/2026: Argentina 2-0 Áo (Thua)

17/06/2026: Áo 3-1 Jordan (Thắng)

11/06/2026: Áo - Guatemala

02/06/2026: Áo 1-0 Tunisia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Tây Ban Nha 1 7 WWD

Phong độ và thống kê đội

Tây Ban Nha (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 5 bàn (TB: 1.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Áo (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WLD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Spain: Không có thông tin chấn thương

Austria: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Spain

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -3.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Spain or draw