Thể thao 360 Tây Ban Nha bội thu danh hiệu tại World Cup 2026 Không chỉ bước lên đỉnh thế giới, Tây Ban Nha còn thống trị các giải thưởng cá nhân tại World Cup 2026 sau hành trình đầy ấn tượng trên đất Bắc Mỹ.

Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup

Chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết giúp Tây Ban Nha chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2026. Đây là lần thứ hai La Roja nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, sau lần đăng quang đầu tiên tại Nam Phi năm 2010.

Chức vô địch khép lại hành trình đáng nhớ của đội tuyển Tây Ban Nha tại giải đấu. Với lối chơi kiểm soát bóng chủ động, đội hình giàu sức trẻ và khả năng duy trì sức ép liên tục, La Roja vượt qua nhiều đối thủ mạnh để tiến đến trận đấu cuối cùng.

Trước Argentina, Tây Ban Nha tiếp tục tạo ra thế trận lấn lướt và giành chiến thắng để trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới sau 16 năm chờ đợi.

Tây Ban Nha giành ba giải thưởng cá nhân

Thành công của Tây Ban Nha càng trọn vẹn khi các thành viên của đội tuyển giành ba trong số bốn giải thưởng cá nhân quan trọng nhất tại World Cup 2026.

Rodri được trao Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tiền vệ của Tây Ban Nha đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khu trung tuyến, tổ chức lối chơi và duy trì sự cân bằng cho đội bóng trong suốt hành trình tại World Cup.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thuộc về Pau Cubarsi. Trung vệ trẻ gây ấn tượng bằng khả năng đọc tình huống, chuyền bóng và sự bình tĩnh trong những trận đấu có tính chất quyết định.

Ở vị trí thủ môn, Unai Simon giành Găng tay Vàng. Anh góp công lớn vào chức vô địch của Tây Ban Nha bằng những pha cứu thua quan trọng và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự.

Bảng danh hiệu World Cup 2026

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Kylian Mbappe giành Chiếc giày Vàng

Danh hiệu cá nhân duy nhất Tây Ban Nha không sở hữu là Chiếc giày Vàng. Giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2026 thuộc về Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp.

Dù Pháp không thể giành chức vô địch, Mbappe vẫn có một giải đấu nổi bật về khả năng ghi bàn. Thành tích của tiền đạo này giúp anh vượt qua các chân sút khác để kết thúc World Cup với vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới.

Kỳ World Cup đặc biệt của bóng đá Tây Ban Nha

Với chức vô địch cùng ba giải thưởng cá nhân, World Cup 2026 trở thành một trong những giải đấu thành công nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Danh hiệu tại Bắc Mỹ không chỉ đưa La Roja lần thứ hai đứng trên đỉnh thế giới mà còn cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm và thế hệ tài năng trẻ.

Rodri, Pau Cubarsi và Unai Simon đại diện cho ba tuyến của đội tuyển Tây Ban Nha cùng được vinh danh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể đã duy trì phong độ ổn định và vượt qua Argentina trong trận chung kết để khép lại World Cup 2026 bằng chức vô địch.