Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1: Bản lĩnh của 'La Roja' và bước ngoặt nghiệt ngã từ Courtois Vượt qua Bỉ trong một trận cầu đầy kịch tính, Tây Ban Nha ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026. Chấn thương của Thibaut Courtois và sự tỏa sáng của 'quân bài tẩy' Fabian Ruiz đã định đoạt số phận trận đấu.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã kết thúc theo kịch bản không ai ngờ tới. Khi sự cân bằng về chiến thuật đang đẩy trận đấu vào thế bế tắc, một chấn thương và một sai lầm cá nhân đã thay đổi hoàn toàn cục diện, đưa đoàn quân của HLV Luis De La Fuente tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng danh giá.

Bước ngoặt nghiệt ngã từ khung gỗ

Phút 71, bầu không khí tại sân vận động trở nên lặng đặc khi Thibaut Courtois đổ gục xuống sân. Thủ thành đang khoác áo Real Madrid, người đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần trước đó, buộc phải rời sân do chấn thương đùi trái. Hình ảnh Courtois rời sân trong nước mắt, dùng áo che mặt để giấu đi sự thất vọng, chính là khoảnh khắc báo hiệu điềm chẳng lành cho đội tuyển Bỉ.

Senne Lammens, thủ môn trẻ đang thuộc biên chế Manchester United, được tung vào sân thay thế. Tuy nhiên, áp lực tại đấu trường World Cup dường như quá lớn đối với cầu thủ này. Ngay trong tình huống đối mặt đầu tiên, Lammens đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không thể bắt dính cú sút xa của Cubarsi, tạo điều kiện để Mikel Merino ập vào đá bồi cận thành. Đây là bàn thắng mang tính bước ngoặt, gợi nhớ lại cái duyên ghi bàn của Merino tại vòng 1/8 trước Bồ Đào Nha.

Lammens vào sân thay Courtois và khiến mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ

Canh bạc Fabian Ruiz và sự linh hoạt chiến thuật

Trước trận đấu, giới chuyên môn đã đặt dấu hỏi lớn khi HLV De La Fuente quyết định để Pedri trên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Fabian Ruiz. Tuy nhiên, tiền vệ thuộc biên chế PSG đã chứng minh đó là một quyết định thiên tài. Khác với lối chơi kiểm soát và luân chuyển bóng thấp của Pedri, Ruiz mang đến sự trực diện và khả năng xâm nhập vòng cấm ấn tượng.

Phút 30, chính Ruiz là người khai thông thế bế tắc bằng một pha chớp thời cơ nhạy bén sau tình huống dứt điểm của Dani Olmo. Bàn thắng không chỉ giải tỏa áp lực cho "La Roja" mà còn khẳng định giá trị của việc sử dụng những cầu thủ có thể hình và khả năng tranh chấp tốt hơn ở khu vực trung lộ. Ruiz đã tạo ra một hành lang trái đầy biến ảo, giúp Alex Baena có thêm khoảng trống để quấy rối hàng phòng ngự đối phương.

Ruiz được trao cơ hội và lập tức mang tới khác biệt

'Chung kết sớm' giữa hai thái cực tại bán kết

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp vào lúc 2h ngày 15/7. Đây được coi là trận "chung kết sớm" của giải đấu, nơi hội tụ của hai phong cách bóng đá đối lập: hàng công bùng nổ nhất đối đầu với hàng thủ kiên cố nhất.

Pháp đang sở hữu bộ tứ tấn công gieo rắc nỗi kinh hoàng bao gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue. Ở chiều ngược lại, bàn thua trước De Ketelaere của Bỉ mới là lần đầu tiên lưới của Tây Ban Nha rung lên tại kỳ World Cup lần này. Sức mạnh của "La Roja" nằm ở khả năng kiểm soát bóng tuyệt đối, một chiến thuật mà nhiều chuyên gia tin rằng là cách duy nhất để vô hiệu hóa những máy chạy bên phía tuyển Pháp.

Tây Ban Nha và Pháp sắp tạo nên cuộc chiến hấp dẫn ở bán kết World Cup 2026

Trận đấu sắp tới không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết, mà còn là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của Tây Ban Nha. Nếu vượt qua được "ngọn giáo" của Didier Deschamps, con đường đến với ngôi vương World Cup 2026 của thầy trò Luis De La Fuente sẽ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.