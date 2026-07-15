Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0: Bản lĩnh La Roja và tấm vé chung kết World Cup 2026 Mikel Oyarzabal và Pedro Porro tỏa sáng giúp Tây Ban Nha khuất phục tuyển Pháp tại bán kết World Cup 2026, khẳng định sức mạnh tuyệt đối của thầy trò Luis de la Fuente.

Trong một đêm rực rỡ tại đấu trường World Cup 2026, Tây Ban Nha đã chứng minh tại sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Bằng lối chơi kiểm soát bóng bậc thầy kết hợp với sự thực dụng đúng thời điểm, La Roja đã khuất phục một đội tuyển Pháp đầy rẫy ngôi sao với tỷ số cách biệt 2-0, chính thức ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0. Ảnh: Getty.

Bàn cờ chiến thuật của Luis de la Fuente và Didier Deschamps

Bước vào trận bán kết, HLV Didier Deschamps đã gây bất ngờ khi thực hiện những điều chỉnh nhân sự quan trọng. Bradley Barcola được tin dùng ngay từ đầu để thay thế Desire Doue, trong khi Aurelien Tchouameni trở lại để gia cố tuyến giữa cùng Adrien Rabiot. Mục tiêu của Les Bleus rất rõ ràng: sử dụng tốc độ của bộ tứ Barcola, Dembele, Olise và Mbappe để đánh vỗ mặt hàng thủ đối phương.

Ngược lại, HLV Luis de la Fuente giữ vững sự ổn định. Ông bê nguyên đội hình đã đánh bại Bỉ ở tứ kết vào sân, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống đang vận hành trơn tru. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí trên sân đã được đẩy lên mức cao nhất với những pha pressing nghẹt thở từ cả hai phía. Sức nóng sớm được cụ thể hóa bằng tấm thẻ vàng của Rabiot ngay phút thứ 9 sau pha phạm lỗi với Dani Olmo.

Khoảnh khắc lịch sử của Lamine Yamal và sự lạnh lùng của Oyarzabal

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 20. Trong một pha hãm thành tốc độ, Lamine Yamal buộc Lucas Digne phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở tuổi 19 và 1 ngày, Yamal chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ thứ ba từng mang về một quả phạt đền tại World Cup.

Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal không mắc một sai lầm nào. Cú sút quyết đoán của anh ở phút 22 đã đánh bại hoàn toàn thủ thành Mike Maignan, mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Bàn thắng không chỉ mang lại lợi thế về mặt tỷ số mà còn giúp La Roja làm chủ hoàn toàn tâm lý trận đấu.

Nỗi đau mang tên William Saliba và sự bế tắc của Kylian Mbappe

Khó khăn thêm chồng chất cho người Pháp khi trung vệ trụ cột William Saliba buộc phải rời sân ở phút 30 do chấn thương. Mất đi "lá chắn thép", hàng thủ của Les Bleus bắt đầu bộc lộ những khoảng trống chết người. Phút 38, nếu không có sự lăn xả của Dayot Upamecano, Fabian Ruiz đã có thể nhân đôi cách biệt sau sai lầm chuyền bóng hỏng của Maignan.

Saliba rời sân ở hiệp 1 bởi chấn thương. Ảnh: Getty.

Trong khi đó, niềm hy vọng số một của Pháp là Kylian Mbappe hoàn toàn bị lu mờ. Bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi đã có một ngày thi đấu xuất thần, phong tỏa mọi hướng di chuyển của siêu sao đang khoác áo Real Madrid. Hiệp một khép lại với sự thực dụng đáng kinh ngạc của Tây Ban Nha khi họ chủ động lùi sâu bảo toàn lợi thế.

Pedro Porro kết liễu hy vọng của Les Bleus

Sang hiệp hai, dù HLV Deschamps nỗ lực thay đổi bằng cách tung Manu Kone vào sân, nhưng kịch bản vẫn không đổi. Khi người Pháp còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Unai Simon, họ đã phải nhận đòn hồi mã thương sắc lẹm.

Phút 58, từ một tình huống phản công nhanh, Dani Olmo kiến tạo thông minh cho Pedro Porro băng lên như một mũi tên bên hành lang cánh phải. Cú dứt điểm lạnh lùng của hậu vệ này đã nâng tỷ số lên 2-0, đánh sập ý chí chiến đấu của các cầu thủ Pháp.

Porro ghi bàn thứ 2 cho La Roja. Ảnh: Getty.

Những phút còn lại, dù đã tung hết các quân bài tấn công như Desire Doue hay Rayan Cherki vào sân, Pháp vẫn hoàn toàn bất lực trước lối đá kiểm soát bóng khó chịu của Tây Ban Nha. HLV De la Fuente cũng cho thấy sự cao tay khi đưa Pedri và Mikel Merino vào sân để bóp nghẹt khu trung tuyến.

Thống kê trận đấu Pháp 0-2 Tây Ban Nha

Thông số Pháp Tây Ban Nha Bàn thắng 0 2 Sút bóng 8 11 Kiểm soát bóng 42% 58% Thẻ vàng 2 1

Chiến thắng thuyết phục 2-0 giúp Tây Ban Nha tiến thẳng vào trận chung kết World Cup 2026. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp bán kết giữa Argentina và Anh. Với phong độ hủy diệt hiện tại, La Roja đang đứng trước cơ hội rất lớn để một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang thế giới.