Tây Ban Nha đè bẹp Áo 3-0: Đẳng cấp Oyarzabal và sức mạnh tuyệt đối của La Roja Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Áo không chỉ giúp Tây Ban Nha giành vé sớm vào vòng 16 đội World Cup 2026 mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng của thầy trò Luis de la Fuente.

Tây Ban Nha vừa gửi một thông điệp đanh thép đến phần còn lại của thế giới bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước tuyển Áo. Không chỉ là tấm vé bước vào vòng 16 đội World Cup 2026, màn trình diễn tại sân vận động trung tâm còn cho thấy một tập thể La Roja đang ở độ chín về cả tư duy chiến thuật lẫn nhân sự.

Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh trước Áo. Ảnh: Sky Sports.

Mikel Oyarzabal: Sát thủ trong hình hài thầm lặng

Trong một hệ thống mà sự chú ý thường đổ dồn vào những tài năng trẻ ở hai biên, Mikel Oyarzabal một lần nữa chứng minh tại sao anh là ưu tiên số một của HLV De la Fuente cho vị trí cao nhất trên hàng công. Cú đúp bàn thắng vào lưới Áo không chỉ định đoạt trận đấu mà còn giúp tiền đạo này thiết lập cột mốc khủng: 17 pha lập công trong 16 lần đá chính gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

Lối chơi của Oyarzabal không màu mè nhưng cực kỳ hiệu quả. Khả năng đánh hơi không gian và dứt điểm quyết đoán bằng cả hai chân khiến anh được ví như một phiên bản tối ưu hóa về hiệu suất. Phát biểu sau trận, chiến lược gia De la Fuente khẳng định: "Mikel lại chứng minh tiềm năng to lớn của mình. Cậu ấy xứng đáng với những lời ngợi khen chân thành nhất".

Hệ thống phòng ngự thép và kỷ lục lịch sử

Đằng sau sự thăng hoa của hàng công là một bệ phóng vững chắc từ tuyến dưới. Tây Ban Nha hiện đã nối dài chuỗi trận bất bại trước các đối thủ châu Âu lên con số 34 – một hành trình kéo dài hơn 1.100 ngày kể từ lần vấp ngã trước Scotland vào năm 2023. Đây cũng là trận giữ sạch lưới thứ 4 liên tiếp của họ tại giải đấu năm nay, tái lập kỳ tích mà Thụy Sĩ từng thực hiện cách đây hai thập kỷ.

Sự ổn định này có dấu ấn lớn của Unai Simon. Với việc ra sân trong trận đấu này, Simon đã đạt mốc 20 trận tại các giải đấu lớn, sánh ngang với những tượng đài như Iker Casillas hay Zubizarreta. Dưới sự chỉ huy của Aymeric Laporte và sự điềm tĩnh lạ thường của tài năng trẻ Pau Cubarsi, hàng thủ La Roja đã bóp nghẹt hoàn toàn mọi ý đồ phản công từ đoàn quân của Ralf Rangnick.

Tây Ban Nha có thắng lợi thuyết phục. Ảnh: Imago.

Sự áp đảo tuyệt đối qua những con số

Nếu bảng tỷ số chưa đủ để lột tả sự chênh lệch, các chỉ số thống kê chuyên sâu sẽ làm điều đó. Tây Ban Nha kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.84, trong khi tuyển Áo chỉ đạt mức 0.32. Đáng kinh ngạc hơn, suốt 90 phút thi đấu, các chân sút của HLV Ralf Rangnick không thể thực hiện nổi một cú sút trúng đích nào về phía khung thành Unai Simon.

Với 23 pha dứt điểm và 10 lần bóng đi trúng mục tiêu, Tây Ban Nha cho thấy một hệ thống vận hành trơn tru. Họ không còn cầm bóng vô hồn mà đã biết cách chuyển hóa sự kiểm soát thành những cơ hội ăn bàn rõ rệt thông qua các đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm.

Đôi cánh thiên thần: Cucurella và Lamine Yamal

Sự nguy hiểm của La Roja mùa này nằm ở khả năng tấn công biên đa dạng. Marc Cucurella đã có một ngày thi đấu chói sáng với 2 đường kiến tạo trực tiếp cho Oyarzabal. Hậu vệ này suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình nếu VAR không từ chối vì lỗi của đồng đội trước đó. Khả năng lên công về thủ không biết mệt mỏi của Cucurella chính là chìa khóa để duy trì áp lực liên tục.

Yamal khuấy đảo hàng thủ Áo. Ảnh: Sky Sports.

Ở cánh đối diện, Lamine Yamal tiếp tục khiến giới chuyên môn kinh ngạc. Với 29 lần rê bóng thành công kể từ đầu giải, thần đồng này đang tiến sát kỷ lục của những Jamal Musiala hay Kylian Mbappe. Yamal chơi bóng với tư duy của một ngôi sao lão luyện, luôn biết cách đặt hàng thủ đối phương vào tình trạng báo động đỏ mỗi khi có bóng trong chân.

Lời khẳng định của nhà vua

Chiến thắng này là lời khẳng định đanh thép về vị thế ứng cử viên vô địch của Tây Ban Nha. Luis de la Fuente đã xây dựng một tập thể biết cương nhu đúng lúc, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng sự thực dụng đáng sợ. Với chiều sâu đội hình đáng nể khi những cái tên như Gavi hay Mikel Merino luôn sẵn sàng từ băng ghế dự bị, Tây Ban Nha đang thực sự trở thành "ngọn núi" thách thức mọi tham vọng tại World Cup 2026.