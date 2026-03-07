Tây Ban Nha đè bẹp Áo 3-0: Oyarzabal rực sáng đưa La Roja vào vòng 1/8 World Cup Mikel Oyarzabal lập cú đúp giúp Tây Ban Nha thắng thuyết phục Áo 3-0 để tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026. Đoàn quân của Luis De La Fuente vẫn chưa để thủng lưới bàn nào và nối dài mạch 14 trận bất bại.

Rạng sáng ngày 3/7, đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước đội tuyển Áo tại vòng 32 đội. Không chỉ giành vé đi tiếp, "La Roja" còn thiết lập những thống kê đáng kinh ngạc: duy trì thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối từ đầu giải và nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 14.

Sự áp đảo tuyệt đối và bản sắc của Luis De La Fuente

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã thiết lập một hệ thống kiểm soát bóng nghẹt thở, khiến các học trò của HLV Ralf Rangnick hoàn toàn rơi vào thế bị động. Lamine Yamal, ngôi sao trẻ đang tràn đầy tự tin với tuyên bố sẽ vô địch World Cup, tiếp tục là trung tâm của mọi đợt lên bóng với những pha đi bóng lắt léo bên hành lang cánh.

Áp lực mà Tây Ban Nha tạo ra không chỉ đến từ những pha phối hợp nhỏ mà còn từ các tình huống cố định, nơi Aymeric Laporte liên tục uy hiếp khung thành Alexander Schlager. Marc Cucurella thậm chí đã đưa được bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị từ chối do trọng tài xác định có lỗi với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số chỉ là vấn đề thời gian trước sức ép nghẹt thở đó.

Mikel Oyarzabal - Sát thủ trong hình hài thầm lặng

Phút 36, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Từ pha dàn xếp bài bản bên cánh trái, Marc Cucurella thực hiện đường chuyền dọn cỗ để Mikel Oyarzabal dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Đây là pha lập công thứ 24 của tiền đạo này trong 16 trận đấu quốc tế gần nhất – một hiệu suất khủng khiếp minh chứng cho bản năng sát thủ của anh dưới thời De La Fuente.

Tây Ban Nha có thể đã kết thúc hiệp một với cách biệt lớn hơn nếu cú dứt điểm của Alex Baena không đi trúng xà ngang hoặc Lamine Yamal nắn nót hơn trong tình huống đối mặt ngay sau đó. Sự chênh lệch về đẳng cấp được thể hiện rõ qua các con số thống kê sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Sự điều chỉnh và đòn kết liễu của Pedro Porro

Bước sang hiệp hai, tuyển Áo nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Sasa Kalajdzic đã có cơ hội bằng vàng với cú đánh đầu vọt xà, khiến các cổ động viên xứ bò tót có phen thót tim. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đoàn quân của Ralf Rangnick làm được trước một hệ thống phòng ngự chưa từng bị xuyên phá tại giải đấu năm nay.

Phút 89, Pedro Porro đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Từ quả tạt của Alex Baena, hậu vệ này băng lên đánh đầu dũng mãnh nhân đôi cách biệt. Ngay trước khi trận đấu khép lại, Oyarzabal hoàn tất cú đúp cá nhân sau một đường kiến tạo khác của Cucurella, ấn định thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục.

Thống kê trận đấu Tây Ban Nha vs Áo

Chỉ số Tây Ban Nha Áo Tỷ số 3 0 Bàn thắng Oyarzabal (36', 89'), Porro (67') - Kiểm soát bóng 68% 32% Số cú sút 18 4

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào vòng 16 đội để đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Dù phải dừng bước, tuyển Áo vẫn có quyền tự hào với hành trình lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup sau 72 năm. Đối với "La Roja", họ đang cho thấy một sức mạnh toàn diện từ hàng công bùng nổ đến hàng thủ vững chãi, sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào trên con đường chinh phục cúp vàng.