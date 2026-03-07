Tây Ban Nha đè bẹp Áo 3-0: Sức mạnh tuyệt đối từ hành lang cánh tại World Cup Mikel Oyarzabal tỏa sáng rực rỡ với cú đúp giúp Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0, đánh dấu chiến thắng knock-out World Cup đầu tiên của La Roja kể từ chức vô địch năm 2010.

Tây Ban Nha đã chính thức phá bỏ lời nguyền kéo dài 16 năm tại các vòng knock-out World Cup bằng một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước đội tuyển Áo. Tại vòng 1/16, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente không chỉ giành vé vào tứ kết mà còn gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ bằng lối chơi tấn công biên biến ảo và sự hiệu quả đáng sợ của Mikel Oyarzabal.

Sự thống trị từ hành lang cánh trái

Bước vào trận đấu với đội hình đã từng đè bẹp Saudi Arabia ở vòng bảng, Tây Ban Nha nhanh chóng thiết lập thế trận kiểm soát bóng quen thuộc. Tuy nhiên, Ralf Rangnick và các học trò không dễ dàng bỏ cuộc. Đội tuyển Áo chủ động phong tỏa Lamine Yamal bằng chiến thuật 2-kèm-1, đồng thời sẵn sàng tung ra những pha phản công tốc độ để rình rập sơ hở của đối phương.

Dẫu vậy, khi cánh phải bị khóa chặt, Tây Ban Nha đã tìm thấy lời giải từ phía đối diện. Phút 36, Marc Cucurella thực hiện đường căng ngang chuẩn xác để Mikel Oyarzabal băng vào dứt điểm một chạm tinh tế, mở tỷ số trận đấu. Trước đó, hàng thủ Áo và thủ môn Schlager đã phải gồng mình chống đỡ hàng loạt pha hãm thành từ Olmo và chính Oyarzabal.

Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha sau đường dọn cỗ của Cucurella.

Đòn hồi mã thương và sự điều chỉnh của De La Fuente

Sang hiệp hai, Ralf Rangnick nỗ lực thay đổi cục diện bằng cách tung vào sân những tiền đạo có thể hình lý tưởng để chuyển sang lối chơi tạt cánh đánh đầu. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh này chưa kịp phát huy hiệu quả, Áo đã phải nhận gáo nước lạnh từ chính bài đánh biên của đối thủ.

Phút 66, từ quả tạt bóng khó chịu của Baena bên cánh trái, hậu vệ Pedro Porro bất ngờ băng lên đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này không chỉ nới rộng cách biệt mà còn đánh sập tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Trung Âu. Tây Ban Nha cho thấy sự đa dạng trong phương án tiếp cận khung thành khi cả hai hậu vệ biên đều in dấu giày vào các bàn thắng.

Các nhân tố bên hành lang cánh như Cucurella, Baena và Porro đều góp công lớn vào chiến thắng của La Roja.

Cơn ác mộng của tuyển Áo khép lại ở phút 89. Lại là sự kết hợp giữa Cucurella và Oyarzabal. Hàng thủ Áo hoàn toàn mất phương hướng, để xổng Oyarzabal thoát xuống dễ dàng dứt điểm tung lưới Schlager lần thứ hai trong trận đấu, ấn định thắng lợi 3-0 giòn giã.

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số Tây Ban Nha Áo Sút khung thành 23 (10) 5 (0) Kiểm soát bóng 65% 35% Phạt góc 9 0 Phạm lỗi 8 15 Cứu thua 0 6

Với kết quả này, Tây Ban Nha tiến vào tứ kết và sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Sự thăng hoa của các nhân tố như Oyarzabal (người nhận điểm 9.2 cao nhất trận) và sự ổn định của hệ thống phòng ngự do Rodri chỉ huy đang biến La Roja trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.