Tây Ban Nha đúc đồng xu kỷ niệm giới hạn mừng chức vô địch World Cup 2026 Chính phủ Tây Ban Nha chính thức phát hành 50.000 đồng xu đặc biệt nhằm tôn vinh chiến tích vô địch World Cup 2026 lần thứ hai trong lịch sử bóng đá xứ sở bò tót.

Để khắc ghi khoảnh khắc lịch sử khi đội tuyển quốc gia bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới tại World Cup 2026, Chính phủ Tây Ban Nha đã chính thức phê duyệt kế hoạch sản xuất và phát hành bộ tiền xu kỷ niệm đặc biệt. Sự kiện này đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử "Cơn lốc màu đỏ" chạm tay vào cúp vàng thế giới, biến chiến tích thể thao thành một biểu tượng văn hóa lưu truyền cho các thế hệ mai sau.

Thiết kế tinh xảo và giá trị sưu tầm độc bản

Bộ tiền xu kỷ niệm này được giao cho Nhà máy Tiền tệ và Tem thư Quốc gia Tây Ban Nha – đơn vị chịu trách nhiệm đúc tiền của nhà nước – đảm nhận sản xuất. Nhằm đảm bảo tính độc bản và nâng cao giá trị đối với giới sưu tầm toàn cầu, số lượng phát hành sẽ bị khống chế ở mức tối đa 50.000 bản với nhiều mệnh giá khác nhau. Đồng xu này có giá trị lưu hành và công nhận trên phạm vi toàn thế giới.

Phiên bản mẫu đồng xu kỷ niệm World Cup 2026 do Tây Ban Nha sản xuất.

Về mặt thiết kế, mặt trước của đồng xu khắc họa chân dung Quốc vương Felipe VI cùng dòng chữ "Felipe VI Rei da Espanha". Viền ngoài được hoàn thiện tinh xảo bằng các chi tiết hình cầu nhỏ liền kề, tạo nên hiệu ứng thị giác sang trọng và hiện đại. Trong khi đó, mặt sau mang tính biểu tượng thể thao rõ nét khi đặt logo chính thức của kỳ World Cup 2026 ở vị trí trung tâm dưới dạng in hoa nổi bật.

Truyền thống vinh danh các nhà vô địch thế giới

Bên cạnh giá trị thương mại, việc đúc tiền mừng ngôi vương bóng đá thế giới phản ánh nét văn hóa độc đáo từng được áp dụng tại nhiều quốc gia thể thao lớn. Đáng chú ý, cách làm này gợi nhớ lại câu chuyện của tuyển Argentina sau kỳ World Cup trước đó.

Hình ảnh ăn mừng chức vô địch thế giới của các cầu thủ.

Thời điểm đăng quang 4 năm trước, quốc gia Nam Mỹ này từng phát hành tờ tiền 1.000 Peso in hình siêu sao Lionel Messi. Mệnh giá 1.000 được lựa chọn nhờ bắt đầu bằng con số 10 – số áo gắn liền với sự nghiệp huyền thoại của tiền đạo này. Mặt sau tờ tiền Argentina khắc họa tập thể đội hình nâng cao cúp vàng cùng HLV Lionel Scaloni. Thực tế, truyền thống này đã được Argentina khởi xướng từ lần đầu vô địch thế giới vào năm 1978.

Với số lượng giới hạn và thiết kế mang giá trị lịch sử sâu sắc, bộ đồng xu kỷ niệm World Cup 2026 của Tây Ban Nha được dự báo sẽ trở thành vật phẩm săn đón hàng đầu của các cổ động viên và giới sưu tầm tiền tệ trên toàn thế giới trong thời gian tới.