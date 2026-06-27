Tây Ban Nha giữ ngôi đầu bảng H, "tí hon" Cape Verde lách khe cửa hẹp đấu Argentina Chiến thắng tối thiểu trước Uruguay giúp Tây Ban Nha tránh được nhánh đấu tử thần với Argentina. Đồng thời, kết quả này mở đường cho kỳ tích lịch sử của tân binh Cape Verde tại World Cup.

Lượt trận cuối cùng của bảng H World Cup đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Trong khi Tây Ban Nha hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi đầu để né tránh nhà đương kim vô địch Argentina, thì đội bóng nhỏ bé Cape Verde đã viết nên một trong những chương đẹp nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia này khi chính thức giành vé vào vòng knock-out ngay trong lần đầu tham dự.

Bản lĩnh của La Roja và toan tính chiến thuật của De La Fuente

Trước khi bước vào cuộc đối đầu sinh tử với Uruguay, Tây Ban Nha hiểu rằng một thất bại có thể đẩy họ xuống vị trí nhì bảng, đồng nghĩa với việc phải đối đầu sớm với Argentina của Lionel Messi tại vòng 1/16. HLV De La Fuente đã chỉ đạo các học trò nhập cuộc với sự thận trọng tối đa, ưu tiên kiểm soát bóng để hạn chế khả năng phản công của đối thủ Nam Mỹ.

Trận đấu diễn ra với thế trận chặt chẽ và đầy tính toán. Nút thắt chỉ được gỡ bỏ ở cuối hiệp 1 khi Baena tỏa sáng với pha lập công duy nhất. Bàn thắng này không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp Tây Ban Nha củng cố vững chắc ngôi đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Quan trọng hơn, chiến thắng này giúp họ rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn, nơi đối thủ tiếp theo sẽ là đội nhì bảng J (Algeria hoặc Áo).

Tây Ban Nha sẽ không phải đụng độ Argentina sớm

Kỳ tích từ đảo quốc 530.000 dân

Song song với cuộc đọ sức tại sân SoFi, một cơn địa chấn khác đã âm thầm diễn ra. Cape Verde, đội bóng đến từ đảo quốc với dân số vỏn vẹn hơn nửa triệu người, đã kiên cường cầm hòa Saudi Arabia với tỷ số 0-0. Dù chỉ có được 1 điểm, nhưng nhờ việc Uruguay phơi áo trước Tây Ban Nha, Cape Verde đã chính thức soán ngôi nhì bảng của đại diện Nam Mỹ.

Với 3 điểm sau 3 lượt trận, thầy trò HLV Cape Verde đã lách qua khe cửa hẹp để ghi tên mình vào vòng 16 đội mạnh nhất hành tinh. Đây là một thành tựu vô tiền khoáng hậu đối với một tân binh vốn bị đánh giá là "lót đường" trước khi giải đấu khởi tranh. Sự kiên cường của thủ môn Vozinha và các đồng đội đã biến giấc mơ World Cup trở thành hiện thực ngọt ngào.

Cape Verde vượt qua vòng bảng trong lần đầu tiên dự World Cup

Thách thức cực đại: Cuộc đối đầu với Messi

Phần thưởng cho kỳ tích của Cape Verde sẽ là trận đấu để đời với Argentina vào lúc 5h ngày 4/7. Đối đầu với đội bóng số 1 thế giới và huyền thoại Lionel Messi là một thử thách cực đại, nhưng với tâm thế không còn gì để mất, đội bóng châu Phi hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị.

Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu vòng 1/16 vào ngày 3/7 tại Los Angeles. Việc bảo toàn được lực lượng và tránh được các đối thủ lớn ở nhánh đấu này đang biến đoàn quân của De La Fuente trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

Cục diện bảng H đã ngã ngũ với sự thống trị của Tây Ban Nha và sự vươn lên mạnh mẽ của Cape Verde. World Cup năm nay một lần nữa chứng minh rằng trong bóng đá, mọi khoảng cách về địa lý hay dân số đều có thể bị xóa nhòa bởi ý chí và khát vọng chiến thắng.