Tây Ban Nha hạ Áo 3-0: Oyarzabal rực sáng đưa La Roja vào vòng 1/8 World Cup Cú đúp của Mikel Oyarzabal cùng pha lập công của Pedro Porro giúp Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0 tại vòng 1/16 World Cup 2026, nối dài chuỗi 14 trận bất bại đầy ấn tượng.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Áo tại vòng 1/16. Sự tỏa sáng rực rỡ của Mikel Oyarzabal cùng hệ thống phòng ngự chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải đã giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tiến bước mạnh mẽ vào vòng đấu tiếp theo.

Sức ép nghẹt thở từ những phút đầu

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã chủ động triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, đẩy đội hình Áo lùi sâu về phần sân nhà. Lamine Yamal, tài năng trẻ đang có phong độ cực cao, sớm đưa ra lời cảnh báo bằng một cú dứt điểm uy lực, buộc hàng thủ đối phương phải hoạt động hết công suất.

Dù Áo dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick luôn rình rập cơ hội từ các pha phản công tốc độ, nhưng sự cơ động của hàng tiền vệ Tây Ban Nha đã bóp nghẹt mọi ý đồ lên bóng của đối thủ. Trung vệ Aymeric Laporte cũng thường xuyên dâng cao trong các tình huống cố định, tạo ra áp lực không nhỏ lên khung thành của Alexander Schlager.

Tây Ban Nha (áo đỏ) gặp không ít khó khăn trước hàng thủ lùi sâu của Áo trong giai đoạn đầu trận.

Đáng chú ý, một tình huống gây tranh cãi đã nổ ra khi Marc Cucurella đưa được bóng vào lưới sau một pha dàn xếp đá phạt. Tuy nhiên, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì cho rằng một cầu thủ Tây Ban Nha đã phạm lỗi với thủ môn Schlager trong vòng cấm, khiến các cổ động viên xứ sở bò tót không khỏi tiếc nuối.

Mikel Oyarzabal và màn trình diễn đẳng cấp

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, nút thắt của trận đấu cuối cùng cũng được tháo gỡ ở những phút cuối hiệp một. Từ pha căng ngang xé toang hàng thủ của Cucurella, Mikel Oyarzabal đã có mặt đúng lúc để dứt điểm tinh tế, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này đánh dấu cột mốc ấn tượng của tiền đạo này khi anh đã tham gia trực tiếp vào 24 bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) trong 16 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

Mikel Oyarzabal tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công. Bước ngoặt quyết định đến từ một cái tên bất ngờ: Pedro Porro. Hậu vệ này đã có pha xâm nhập vòng cấm dũng mãnh và đánh đầu tung lưới Áo sau quả tạt chuẩn xác của Baena, nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Porro cho "La Roja".

Những phút cuối trận chứng kiến sự bất lực của đội tuyển Áo dù David Alaba đã nỗ lực cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú sút của Yamal. Phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp cá nhân bằng pha đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 3-0 sau đường kiến tạo thứ hai trong trận của Cucurella.

Lời cảnh báo cho các đối thủ lớn

Với chiến thắng này, Tây Ban Nha không chỉ giành vé vào vòng 1/8 mà còn nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 14. Đặc biệt, đoàn quân của Luis de la Fuente vẫn chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào tại World Cup 2026, một thống kê cho thấy sự cân bằng tuyệt vời giữa công và thủ.

Tây Ban Nha đang thể hiện phong độ hủy diệt và sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào ở vòng sau.

Đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Dù đối thủ là ai, màn trình diễn áp đảo trước Áo đã gửi đi một thông điệp đanh thép tới toàn bộ giải đấu về sức mạnh thực sự của những chú bò tót. Trong khi đó, hành trình của Áo đã khép lại, nhưng việc lọt vào vòng knock-out lần đầu tiên sau 72 năm vẫn là một cột mốc đáng tự hào của bóng đá nước này.