Tây Ban Nha hạ Bỉ 1-0: Mikel Merino và khoảnh khắc định mệnh đưa La Roja vào bán kết Bàn thắng muộn ở phút 88 của Mikel Merino đã giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ để giành vé vào bán kết World Cup 2026, trong một ngày thi đấu đầy kịch tính và những biến số chấn thương.

Phút 88 trên sân vận động tại Bắc Mỹ, khi áp lực của những hiệp phụ đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ, Mikel Merino một lần nữa xuất hiện như một định mệnh. Cú dứt điểm quyết định của tiền vệ đang khoác áo Arsenal không chỉ tiễn ĐT Bỉ rời giải mà còn khẳng định vị thế của anh như một "siêu dự bị" vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha hiện đại.

Niềm tin tuyệt đối của Luis de la Fuente

Hành trình của Merino tại World Cup 2026 suýt chút nữa đã không thể bắt đầu do chấn thương trước giải. Tuy nhiên, HLV Luis de la Fuente đã thực hiện một canh bạc tất tay khi quyết định chờ đợi quá trình hồi phục của tiền vệ này cho đến phút cuối cùng. Quyết định đó đã mang lại quả ngọt khi Merino liên tiếp ghi những bàn thắng vàng vào lưới Bồ Đào Nha và giờ là Bỉ.

HLV Luis de la Fuente đã đặt trọn niềm tin vào Merino dù anh gặp chấn thương trước giải.

"Mikel là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy như một bộ trang phục được may đo riêng cho những khoảnh khắc hùng tráng như thế này," HLV De la Fuente chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu. Chiến lược gia này nhấn mạnh rằng dù Tây Ban Nha xứng đáng có một chiến thắng dễ dàng hơn, nhưng bản lĩnh trong những trận knock-out World Cup luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn và tận tụy tuyệt đối.

Biến số chấn thương và sai lầm nghiệt ngã của ĐT Bỉ

Trận tứ kết diễn ra với kịch bản đầy bất lợi cho ĐT Bỉ ngay từ trước giờ bóng lăn khi Youri Tielemans gặp chấn thương lúc khởi động. Khó khăn chồng chất khó khăn khi thủ thành dày dạn kinh nghiệm Thibaut Courtois phải rời sân ở hiệp hai do đau dây chằng sau một tình huống nỗ lực cứu thua.

Senne Lammens, thủ môn trẻ thuộc biên chế Manchester United, được tung vào sân trong bối cảnh áp lực cực lớn. Chính Lammens đã không thể bắt dính cú sút xa đầy uy lực của Pau Cubarsi, tạo điều kiện để Merino băng vào dứt điểm cận thành ghi bàn duy nhất của trận đấu. Dù vậy, Courtois đã lên tiếng bảo vệ người đàn em sau trận đấu.

Thibaut Courtois an ủi Lammens sau trận đấu đầy tiếc nuối của ĐT Bỉ.

Courtois giải thích: "Mặt sân rất khô và bóng đi cực khó chịu. Lammens là một thủ môn giỏi, cậu ấy không xứng đáng bị chỉ trích vì một tình huống đen đủi như vậy". Thủ thành của Real Madrid cũng tiết lộ anh đã cố gắng thi đấu dù bị đau nhưng cuối cùng phải xin thay người vì không thể tiếp tục thực hiện các pha bật nhảy.

Mikel Merino: Khi sự chuẩn bị gặp gỡ cơ hội

Với Mikel Merino, việc ghi bàn thắng quyết định trong hai trận liên tiếp không đơn thuần là sự may mắn. Tiền vệ này tin rằng đó là kết quả của quá trình chuẩn bị tâm lý và chuyên môn kỹ lưỡng để luôn sẵn sàng tỏa sáng khi đội bóng cần nhất.

Mikel Merino tin rằng sự chuẩn bị kỹ càng là chìa khóa giúp anh trở thành người hùng.

"Tôi rút ra rằng không có sự tình cờ nào cả. Nếu bạn chuẩn bị kỹ càng, cơ hội sẽ rơi vào tay bạn," Merino khẳng định. Anh cũng bày tỏ sự háo hức trước trận bán kết gặp ĐT Pháp – đối thủ mà anh đánh giá là rất mạnh nhưng Tây Ban Nha hoàn toàn đủ tự tin để đánh bại.

Vượt qua Bỉ, Tây Ban Nha tiến vào bán kết với một tâm thế hừng hực khí thế. Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu là Tây Ban Nha và Pháp hứa hẹn sẽ là một trong những trận đấu đáng xem nhất tại kỳ World Cup năm nay.