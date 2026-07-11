Tây Ban Nha hạ Bỉ 2-1 vào bán kết World Cup 2026: Kịch tính phút 88 và kỷ lục 36 trận bất bại Bàn thắng muộn của Mikel Merino giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ để tiến vào bán kết World Cup 2026 gặp Pháp, đồng thời thiết lập kỷ lục 36 trận bất bại liên tiếp.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã khép lại với kịch bản kịch tính nhất có thể. Trong một ngày mà bản lĩnh lên tiếng đúng lúc, đoàn quân của HLV De La Fuente đã khuất phục "Quỷ đỏ" vùng Brussels để ghi tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất hành tinh.

Bản lĩnh của La Roja và sai lầm nghiệt ngã

Tây Ban Nha chủ động áp đặt lối chơi ngay từ tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến ở phút 30 khi Fabian Ruiz thực hiện pha dứt điểm tinh tế mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, tuyển Bỉ cho thấy họ không dễ dàng bỏ cuộc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của đại diện từ châu Âu được đền đáp bằng bàn gỡ hòa của De Ketelaere ở phút 41, đưa trận đấu về vạch xuất phát trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, thế trận giằng co được duy trì cho đến những phút cuối cùng. Tưởng chừng trận đấu sẽ phải bước vào hiệp phụ thì bước ngoặt xảy ra ở phút 88. Tận dụng sai lầm khó tin của thủ thành Lammens, Mikel Merino đã có mặt đúng lúc để đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng sát nút 2-1 cho Tây Ban Nha.

Kỷ lục 36 trận bất bại và di sản của De La Fuente

Chiến thắng trước Bỉ không chỉ mang về tấm vé bán kết mà còn giúp Tây Ban Nha thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu. Với 36 trận bất bại liên tiếp, "La Roja" đã chính thức vượt qua kỷ lục 35 trận của chính thế hệ vàng giai đoạn 2007-2009.

Hiện tại, thầy trò HLV De La Fuente chỉ còn cách kỷ lục thế giới của Italia đúng 1 trận đấu. Nếu giữ vững phong độ này và giành chức vô địch World Cup 2026, Tây Ban Nha sẽ chính thức trở thành đội tuyển có chuỗi bất bại dài nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Hướng tới trận chung kết sớm với Pháp

Đối thủ của Tây Ban Nha tại bán kết sẽ là tuyển Pháp, đội bóng đã giành vé trước đó. Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 2h ngày 15/07, hứa hẹn là màn so tài thượng đỉnh giữa hai ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Tây Ban Nha và Pháp có màn đại chiến hấp dẫn

Tâm điểm của cuộc đối đầu này chắc chắn là màn chạm trán giữa tài năng trẻ Lamine Yamal và siêu sao Kylian Mbappe. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết mà còn là sự khẳng định vị thế của hai nền bóng đá hàng đầu thế giới hiện nay.

Đáng chú ý, đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử Tây Ban Nha lọt vào đến bán kết một kỳ World Cup. Lần đầu tiên là vào năm 2010, giải đấu mà họ đã bước lên đỉnh vinh quang tại Nam Phi. Người hâm mộ xứ sở bò tót đang kỳ vọng lịch sử sẽ lặp lại sau 16 năm chờ đợi.