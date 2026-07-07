Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0: Khoảnh khắc thiên tài của Mikel Merino phút 90+1 Bàn thắng quý như vàng của Mikel Merino ở phút bù giờ giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha trong trận cầu nghẹt thở, chính thức giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Trận derby bán đảo Iberia tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Khi hàng triệu khán giả trên sân và qua màn ảnh nhỏ đã chuẩn bị tâm lý cho hai hiệp phụ, Tây Ban Nha đã tung nhát dao quyết định ở phút 90+1, trực tiếp biến Bồ Đào Nha thành cựu á quân và ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Sự thận trọng đến nghẹt thở trong cuộc đấu trí

Xứng tầm là một trận knock-out World Cup, cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều nhập cuộc với sự cẩn trọng cực cao. Trong suốt hiệp hai và đặc biệt là 10 phút cuối trận, thế trận dền dứ chiếm ưu thế. Cả hai đội ưu tiên việc kiểm soát bóng an toàn, liên tục thực hiện các đường chuyền về thay vì mạo hiểm tung ra những cú chọc khe xuyên phá hàng thủ đối phương.

Hệ thống phòng ngự của hai bên được tổ chức chặt chẽ đến mức các tiền đạo gần như không có khoảng trống để xoay xở. Sự thực dụng lên ngôi khi không ai muốn mắc sai lầm ở thời điểm nhạy cảm của trận đấu.

Mikel Merino hóa người hùng của Tây Ban Nha

Đòn kết liễu từ sự tinh quái của Ferran Torres và Mikel Merino

Bước ngoặt của trận đấu đến từ một tình huống tấn công tưởng chừng như không có gì nguy hiểm. Ferran Torres nhận bóng ở khu vực giữa sân trong tư thế không quá thuận lợi. Tuy nhiên, thay vì chuyền ngang an toàn như những phút trước đó, cầu thủ này đã tung ra một đường chọc khe xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Đáng chú ý nhất là pha di chuyển không bóng của Mikel Merino. Tiền vệ đang khoác áo Arsenal đã thực hiện một pha chạy chỗ phá bẫy việt vị hoàn hảo, lách vào đúng khe hở giữa hai trung vệ của Bồ Đào Nha. Sự chủ quan trong tích tắc của hàng thủ áo bã trầu đã phải trả giá đắt.

Trong tư thế đối mặt, Merino giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Anh có đủ thời gian để ngắm nghía trước khi tung cú dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ thành Diogo Costa, ấn định chiến thắng tối thiểu cho đoàn quân của huấn luyện viên Tây Ban Nha.

Thông số và tác động sau trận đấu

Tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bồ Đào Nha

Tây Ban Nha 1-0 Bồ Đào Nha Ghi bàn: Mikel Merino (90+1')

Mikel Merino (90+1') Kiến tạo: Ferran Torres

Ferran Torres Tấm vé đi tiếp: Tây Ban Nha chính thức lọt vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Chiến thắng này không chỉ khẳng định bản lĩnh của Tây Ban Nha trong những thời điểm quyết định mà còn cho thấy sự hiệu quả của những điều chỉnh nhân sự. Với Bồ Đào Nha, thất bại này là bài học cay đắng về sự tập trung ở những phút bù giờ, khi chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng đã khiến họ phải chia tay giải đấu lớn nhất hành tinh.