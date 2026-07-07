Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0: Mikel Merino tiễn Ronaldo rời World Cup 2026 Bàn thắng ở phút 90+1 của Mikel Merino giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha, giành vé vào tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 và chấm dứt giấc mơ của Ronaldo.

Trong một trận đấu hội tụ đủ mọi yếu tố của một bản anh hùng ca bóng đá, Tây Ban Nha đã vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu 1-0 để đi tiếp vào tứ kết World Cup 2026. Khoảnh khắc lóe sáng của Mikel Merino ở những giây bù giờ cuối cùng không chỉ định đoạt số phận trận đấu mà còn chính thức khép lại hành trình chinh phục cúp vàng thế giới của huyền thoại Cristiano Ronaldo.

Cuộc đối đầu của hai thế hệ

Trận derby bán đảo Iberia tại vòng 1/8 được đánh giá là cặp đấu cân tài cân sức nhất kể từ đầu giải. Trên sân, người hâm mộ được chứng kiến sự giao thoa giữa kinh nghiệm dày dặn của Cristiano Ronaldo và sức trẻ rực cháy từ Lamine Yamal. Cả hai đội đều nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, biến khu vực trung tuyến thành một bàn cờ chiến thuật nghẹt thở.

Dù sở hữu dàn sao thượng hạng, cả Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Sự chặt chẽ trong hệ thống phòng ngự khiến các cơ hội nguy hiểm chỉ dừng lại ở mức tiềm năng. Tuy nhiên, đúng vào thời điểm tất cả đã nghĩ về hiệp phụ, bước ngoặt mang tên Mikel Merino đã xuất hiện.

Fan Tây Ban Nha ăn mừng sau khi Merino ghi bàn đánh bại Bồ Đào Nha

Mikel Merino và cái duyên "siêu dự bị"

Phút 90+1, từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc nét, Mikel Merino – cầu thủ đang khoác áo Arsenal – đã có mặt đúng lúc để tung nhát dao quyết định. Bàn thắng muộn màng này đã đánh sụp mọi nỗ lực của hàng thủ Bồ Đào Nha, đưa Tây Ban Nha ghi danh vào vòng 8 đội mạnh nhất thế giới.

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử to lớn đối với "La Roja". Đây là lần thứ 6 Tây Ban Nha lọt vào tứ kết World Cup, nhưng quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên họ trở lại vị thế này kể từ sau chức vô địch năm 2010. Thống kê chỉ ra rằng, Tây Ban Nha đang trở thành bậc thầy của những chiến thắng tối thiểu. Tính từ cột mốc năm 2010 đến nay, họ đã có 7 trận thắng với tỷ số 1-0 tại đấu trường World Cup, con số cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác.

Thống kê ấn tượng của Tây Ban Nha tại World Cup

Tiêu chí Số liệu Targeting point (Phút ghi bàn) 90+1 Số lần vào tứ kết 6 Số trận thắng 1-0 (từ năm 2010) 7 Tỷ số chung cuộc 1-0

Lời chia tay buồn của Cristiano Ronaldo

Ở chiều ngược lại, thất bại này mang đến nỗi đau tột cùng cho Bồ Đào Nha. Đội bóng của HLV Roberto Martinez đã lỡ hẹn với lần thứ 4 lọt vào tứ kết (sau các năm 1966, 2006 và 2022). Hình ảnh Cristiano Ronaldo rời sân trong thầm lặng đã để lại nhiều cảm xúc, khi đây gần như chắc chắn là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh.

Nhìn về phía trước, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao bằng trận tứ kết diễn ra vào lúc 2h ngày 11/7. Đối thủ của thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bỉ. Với phong độ ổn định và bản lĩnh trong những trận cầu then chốt, Tây Ban Nha đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng tái lập kỳ tích như tại Nam Phi 16 năm trước.