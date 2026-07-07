Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0: Mikel Merino và khoảnh khắc định đoạt tấm vé tứ kết Mikel Merino sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 91, giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Một chiến thắng nghẹt thở khẳng định bản lĩnh của La Roja trong cuộc đối đầu đỉnh cao.

Trận derby bán đảo Iberia tại vòng knock-out World Cup 2026 đã khép lại theo kịch bản kịch tính nhất có thể. Khi tất cả đều nghĩ về hiệp phụ, Mikel Merino đã xuất hiện đúng lúc để thực hiện cú dứt điểm định đoạt số phận trận đấu. Chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha không chỉ đưa Tây Ban Nha vào tứ kết mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của dàn sao trẻ dưới bàn tay nhào nặn của ban huấn luyện La Roja.

Bản lĩnh hàng thủ và sự điềm tĩnh của Pau Cubarsi

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với ý đồ kiểm soát bóng quen thuộc, nhưng chính hàng phòng ngự mới là bệ phóng cho chiến thắng. Unai Simon dù không phải làm việc quá vất vả nhưng sự tập trung trong các tình huống bóng bổng đã giúp đội nhà đứng vững trước áp lực từ các tiền đạo Bồ Đào Nha.

Unai Simon (6.3): Làm tốt nhiệm vụ bảo vệ khung thành dù không phải đối mặt với quá nhiều áp lực. Thủ thành của Athletic Bilbao duy trì sự tập trung cao độ trong các tình huống bóng bổng và phân phối bóng ổn định, giúp đội nhà thoát pressing hiệu quả từ tuyến dưới.

Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của Pau Cubarsi. Tài năng trẻ này đã thể hiện một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong một trận cầu có tính chất sống còn. Những đường chuyền xuyên tuyến của Cubarsi không chỉ hóa giải áp lực mà còn mở ra các đợt phản công sắc bén cho Tây Ban Nha.

Pau Cubarsi (6.3): Tài năng trẻ cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc ở trung tâm hàng thủ. Anh có những đường chuyền xuyên tuyến ấn tượng và phong tỏa tốt tầm hoạt động của các tiền đạo đối phương, góp phần giữ sạch lưới cho La Roja trong một trận cầu quan trọng.

Rodri và bài toán kiểm soát tuyến giữa

Như thường lệ, Rodri vẫn là "linh hồn" trong lối chơi của Tây Ban Nha. Với tỉ lệ chuyền bóng chính xác ở mức thượng hạng, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City đã bóp nghẹt các đợt phản công của Bồ Đào Nha ngay từ giữa sân. Tuy nhiên, sự mờ nhạt của Pedri và Dani Olmo trong việc tạo ra đột biến ở trung lộ đã khiến Tây Ban Nha có nhiều thời điểm rơi vào bế tắc.

Rodri (6.3): "Linh hồn" nơi tuyến giữa với khả năng điều tiết trận đấu thượng hạng. Anh là lá chắn thép giúp bẻ gãy các đợt phản công của Bồ Đào Nha ngay từ giữa sân. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao của Rodri giúp Tây Ban Nha luôn duy trì được thế trận chủ động.

Bên hành lang cánh, Lamine Yamal vẫn là mũi khoan nguy hiểm nhất. Dù bị các hậu vệ Bồ Đào Nha chăm sóc rất kỹ, ngôi sao trẻ này vẫn tạo ra được những khoảnh khắc khiến khung thành đối phương chao đảo. Tốc độ và kỹ thuật của Yamal buộc hệ thống phòng ngự của đội bóng áo bã trầu phải luôn ở trong trạng thái báo động đỏ.

Lamine Yamal (6.3): Vẫn là mối đe dọa thường trực bên cánh phải nhờ kỹ thuật và tốc độ. Dù bị đối phương chăm sóc kỹ lưỡng và không có nhiều khoảng trống, Yamal vẫn kịp để lại dấu ấn với những nỗ lực dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ môn đối phương phải cứu thua.

Siêu dự bị Mikel Merino và khoảnh khắc định mệnh

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm, sự thay đổi người của HLV đã phát huy tác dụng tối đa. Mikel Merino, người vào sân thay cho Dani Olmo ở phút 85, đã chọn vị trí thông minh để đón đường bóng quyết định. Pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 91 của anh không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Mikel Merino (6.3): Thay cho Dani Olmo (phút 85). Anh chính là người hùng của trận đấu với bàn thắng quý như vàng ở phút 91. Khả năng chọn vị trí thông minh và pha dứt điểm lạnh lùng của Merino đã mở toang cánh cửa vào vòng trong cho Tây Ban Nha.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 phản ánh đúng cục diện chặt chẽ của trận đấu, nơi mà sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt. Tây Ban Nha đã cho thấy họ không chỉ biết chơi bóng hoa mỹ mà còn sở hữu bản lĩnh thép để định đoạt trận đấu ở những giây cuối cùng. Với tấm vé vào tứ kết, La Roja đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ còn lại tại World Cup 2026.

Thống kê điểm số chi tiết đội hình Tây Ban Nha