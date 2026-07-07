Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha 1-0: Mikel Merino và khoảnh khắc định đoạt tấm vé tứ kết
Mikel Merino sắm vai người hùng với bàn thắng ở phút 91, giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha tại World Cup 2026. Một chiến thắng nghẹt thở khẳng định bản lĩnh của La Roja trong cuộc đối đầu đỉnh cao.
Trận derby bán đảo Iberia tại vòng knock-out World Cup 2026 đã khép lại theo kịch bản kịch tính nhất có thể. Khi tất cả đều nghĩ về hiệp phụ, Mikel Merino đã xuất hiện đúng lúc để thực hiện cú dứt điểm định đoạt số phận trận đấu. Chiến thắng 1-0 trước Bồ Đào Nha không chỉ đưa Tây Ban Nha vào tứ kết mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của dàn sao trẻ dưới bàn tay nhào nặn của ban huấn luyện La Roja.
Bản lĩnh hàng thủ và sự điềm tĩnh của Pau Cubarsi
Tây Ban Nha bước vào trận đấu với ý đồ kiểm soát bóng quen thuộc, nhưng chính hàng phòng ngự mới là bệ phóng cho chiến thắng. Unai Simon dù không phải làm việc quá vất vả nhưng sự tập trung trong các tình huống bóng bổng đã giúp đội nhà đứng vững trước áp lực từ các tiền đạo Bồ Đào Nha.
Đáng chú ý nhất là màn trình diễn của Pau Cubarsi. Tài năng trẻ này đã thể hiện một sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong một trận cầu có tính chất sống còn. Những đường chuyền xuyên tuyến của Cubarsi không chỉ hóa giải áp lực mà còn mở ra các đợt phản công sắc bén cho Tây Ban Nha.
Rodri và bài toán kiểm soát tuyến giữa
Như thường lệ, Rodri vẫn là "linh hồn" trong lối chơi của Tây Ban Nha. Với tỉ lệ chuyền bóng chính xác ở mức thượng hạng, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City đã bóp nghẹt các đợt phản công của Bồ Đào Nha ngay từ giữa sân. Tuy nhiên, sự mờ nhạt của Pedri và Dani Olmo trong việc tạo ra đột biến ở trung lộ đã khiến Tây Ban Nha có nhiều thời điểm rơi vào bế tắc.
Bên hành lang cánh, Lamine Yamal vẫn là mũi khoan nguy hiểm nhất. Dù bị các hậu vệ Bồ Đào Nha chăm sóc rất kỹ, ngôi sao trẻ này vẫn tạo ra được những khoảnh khắc khiến khung thành đối phương chao đảo. Tốc độ và kỹ thuật của Yamal buộc hệ thống phòng ngự của đội bóng áo bã trầu phải luôn ở trong trạng thái báo động đỏ.
Siêu dự bị Mikel Merino và khoảnh khắc định mệnh
Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và sự mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm, sự thay đổi người của HLV đã phát huy tác dụng tối đa. Mikel Merino, người vào sân thay cho Dani Olmo ở phút 85, đã chọn vị trí thông minh để đón đường bóng quyết định. Pha dứt điểm lạnh lùng ở phút 91 của anh không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào.
Chiến thắng tối thiểu 1-0 phản ánh đúng cục diện chặt chẽ của trận đấu, nơi mà sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt. Tây Ban Nha đã cho thấy họ không chỉ biết chơi bóng hoa mỹ mà còn sở hữu bản lĩnh thép để định đoạt trận đấu ở những giây cuối cùng. Với tấm vé vào tứ kết, La Roja đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ còn lại tại World Cup 2026.
Thống kê điểm số chi tiết đội hình Tây Ban Nha
|Cầu thủ
|Vị trí
|Điểm số
|Unai Simon
|Thủ môn
|6.3
|Pedro Porro
|Hậu vệ phải
|6.3
|Pau Cubarsi
|Trung vệ
|6.3
|Aymeric Laporte
|Trung vệ
|6.3
|Marc Cucurella
|Hậu vệ trái
|6.3
|Rodri
|Tiền vệ
|6.3
|Pedri
|Tiền vệ
|6.0
|Dani Olmo
|Tiền vệ
|6.0
|Lamine Yamal
|Tiền đạo cánh
|6.3
|Alex Baena
|Tiền đạo cánh
|6.0
|Mikel Oyarzabal
|Tiền đạo cắm
|6.3
|Mikel Merino
|Dự bị
|6.3