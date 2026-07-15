Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0: Bản lĩnh La Roja và tấm vé chung kết World Cup 2026 Bằng sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc tại Dallas, Tây Ban Nha đã đánh bại Pháp với tỷ số 2-0 nhờ công của Oyarzabal và Pedro Porro. Thầy trò HLV Luis de la Fuente chỉ còn cách chức vô địch thế giới lần thứ hai đúng một trận đấu.

Tại sân vận động ở Dallas, ĐT Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh tại sao triết lý kiểm soát và sự điềm tĩnh lại là chìa khóa mở cánh cửa thiên đường. Trong trận bán kết đầy kịch tính với ĐT Pháp, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã trình diễn một thứ bóng đá đẳng cấp, kết hợp giữa sự thực dụng và nghệ thuật tấn công để giành chiến thắng thuyết phục 2-0.

Khoảnh khắc lịch sử của Mikel Oyarzabal

Trận đấu được định đoạt bởi những khoảnh khắc của các cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Mikel Oyarzabal, người hùng mang áo số 21, đã khai thông thế bế tắc bằng một pha dứt điểm tinh tế. Không chỉ là bàn thắng mở tỷ số, pha lập công này còn giúp tiền đạo đang khoác áo Real Sociedad cân bằng kỷ lục ghi bàn tại World Cup của huyền thoại David Villa.

Chia sẻ về bí quyết giúp mình duy trì sự sắc bén trong những trận cầu sinh tử, Oyarzabal cho biết: “Điều quan trọng là phải hình dung trước tình huống đó. Khi thời điểm xuất hiện, bạn đã có sẵn trong đầu sự chuẩn bị và một thói quen cần thiết”. Sự chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng này chính là sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi và một ngôi sao trong những trận đại chiến.

Oyarzabal mở tỷ số cho Tây Ban Nha

Dù lập kỷ lục cá nhân, Oyarzabal vẫn đặt tập thể lên hàng đầu. Anh khẳng định mục tiêu lớn nhất là đóng góp vào lối chơi chung, sẵn sàng hy sinh để đội bóng đạt được kết quả tốt nhất. Chính tinh thần này đã giúp Tây Ban Nha duy trì được sự gắn kết dù phải đối mặt với hàng công đầy tốc độ của người Pháp.

Chiến thuật khắc chế và sự tỏa sáng của Pedro Porro

Nếu Oyarzabal là người mở nút thắt, thì Pedro Porro là người đóng đinh trận đấu. Hậu vệ này không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự mà còn trực tiếp ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt, dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của ĐT Pháp. Porro gọi đây là khoảnh khắc “vượt xa cả những giấc mơ đẹp nhất”.

Porro ghi bàn quan trọng cho ĐT Tây Ban Nha

Về mặt chiến thuật, Tây Ban Nha đã thực hiện một kế hoạch hoàn hảo để vô hiệu hóa các mũi nhọn của đối phương. Rodri trong vai trò “kiến trúc sư” nơi tuyến giữa đã kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, khiến các cầu thủ Pháp rơi vào trạng thái ức chế. HLV Luis de la Fuente tự hào khẳng định: “Chúng tôi luôn trung thành với ý tưởng của mình trong suốt 4 năm qua và nó đã đưa đội bóng đến đây”.

Hướng tới ngôi sao thứ hai trên ngực áo

Chiến thắng trước Pháp không chỉ là một kết quả đơn thuần, nó là sự kế thừa di sản từ những huyền thoại như Iker Casillas hay Xavi Hernandez. Sau 16 năm kể từ vinh quang tại Nam Phi, người hâm mộ “xứ sở Bò tót” lại một lần nữa được sống trong bầu không khí của một trận chung kết World Cup.

ĐT Tây Ban Nha ghi danh chung kết World Cup 2026

Sự tự tin tuyệt đối trước khi bóng lăn, bất chấp việc giới chuyên môn đánh giá cao ĐT Pháp, đã cho thấy bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Tây Ban Nha hiện tại là một tập thể không có lỗ hổng, vận hành trơn tru dựa trên sự kỷ luật và kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Chỉ còn 5 ngày nữa, thầy trò HLV De la Fuente sẽ bước vào trận đấu cuối cùng để chinh phục đỉnh cao thế giới, hoàn tất câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.