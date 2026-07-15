Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0: Lamine Yamal và những tranh cãi đưa La Roja vào chung kết Vượt qua Pháp 2-0, Tây Ban Nha tiến vào chung kết World Cup 2026 sau 16 năm. Trận đấu để lại nhiều tranh luận về các quyết định của trọng tài liên quan đến Lamine Yamal.

Sau 16 năm chờ đợi kể từ kỷ nguyên vàng tại Nam Phi, Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp tại vòng bán kết không chỉ khẳng định bản lĩnh của "La Roja" mà còn trở thành tâm điểm của những cuộc tranh luận nảy lửa về công tác trọng tài, với nhân vật chính là tài năng trẻ Lamine Yamal.

Bước ngoặt từ chấm phạt đền và tranh cãi chạm tay

Trận đại chiến tại bán kết bắt đầu với sự chủ động thuộc về đoàn quân của HLV Luis de la Fuente. Phút 22, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Tây Ban Nha được hưởng quả phạt đền sau tình huống Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Oyarzabal không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên, các cầu thủ Pháp đã phản ứng dữ dội vì cho rằng bóng đã chạm tay Yamal trước khi tình huống phạm lỗi xảy ra. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ivan Barton vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu. Giải thích về tình huống này trên kênh ITV, chuyên gia trọng tài Christina Unkel nhận định: "Bóng chạm vào phần tay áo của Yamal. Theo luật hiện hành, khu vực này không được tính là cánh tay, do đó VAR không có cơ sở để hủy quả phạt đền. Quyết định của trọng tài là hoàn toàn hợp lệ".

Tình huống Yamal dường như để bóng chạm tay

Sự bế tắc của người Pháp và pha thoát thẻ khó tin

Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thế trận chặt chẽ và sớm có bàn nhân đôi cách biệt nhờ công của Porro. Trong khi đó, đội tuyển Pháp dưới sự dẫn dắt của Kylian Mbappe tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối phương.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng diễn ra ở phút 77. Lamine Yamal thực hiện pha xoạc bóng từ phía sau nhắm thẳng vào cổ chân của Mbappe. Ngôi sao số 1 của tuyển Pháp ngã gục và tỏ ra vô cùng đau đớn. Dù đây là một pha vào bóng nguy hiểm, trọng tài Ivan Barton chỉ cho Pháp hưởng quả đá phạt trực tiếp mà không rút ra bất kỳ thẻ phạt nào cho cầu thủ trẻ bên phía Tây Ban Nha.

Pha bóng Yamal "chặt chém" Mbappe

Quyết định này khiến HLV Didier Deschamps ngoài đường biên không giấu nổi sự giận dữ. Nhiều chuyên gia nhận định, với tính chất thô bạo của pha bóng, một tấm thẻ vàng là hình phạt tối thiểu mà Yamal phải nhận.

Hành trình lịch sử sau 16 năm

Bất chấp những tranh cãi, Tây Ban Nha đã bảo toàn được lợi thế hai bàn cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, đội bóng xứ sở bò tót mới lại góp mặt ở một trận chung kết World Cup. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Anh.

Với dàn cầu thủ trẻ đang ở độ chín và lối chơi kiểm soát đặc trưng, Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội tái lập kỳ tích vô địch thế giới. Trong khi đó, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối cho người Pháp, đặc biệt là sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm và những hoài nghi về các quyết định mang tính bước ngoặt của tổ trọng tài.