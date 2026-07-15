Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0 vào chung kết World Cup 2026: Mbappe phẫn nộ, La Roja cân bằng kỷ lục lịch sử Đánh bại Pháp 2-0 tại bán kết, Tây Ban Nha không chỉ giành vé vào chung kết World Cup 2026 mà còn cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại của tuyển Ý, trong một trận đấu đầy tranh cãi về trọng tài và tổn thất nhân sự của Les Bleus.

Trận bán kết World Cup 2026 tại Dallas đã kết thúc với kịch bản không thể ngọt ngào hơn cho bóng đá xứ sở bò tót. Tây Ban Nha vượt qua Pháp với tỷ số 2-0 bằng một lối chơi già rơ và hiệu quả, qua đó chính thức ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nỗi thất vọng của Kylian Mbappe và tranh cãi phạt đền

Bước ngoặt của trận đấu đến từ rất sớm, ngay ở phút thứ 22. Lamine Yamal, tài năng trẻ của Tây Ban Nha, có pha đột phá dũng mãnh khiến Lucas Digne lúng túng phạm lỗi trong vòng cấm sau một nỗ lực phá bóng hụt. Trọng tài chính không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11 mét. Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal đã không mắc sai lầm nào để đánh bại Mike Maignan, mở tỷ số trận đấu.

Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ thủ quân Kylian Mbappe. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid tỏ ra ngỡ ngàng và liên tục tranh cãi với trọng tài, cho rằng tác động của Digne là chưa đủ để thổi phạt đền. Tuy nhiên, mọi nỗ lực phân trần của Mbappe đều không thay đổi được cục diện, khiến tâm lý của các cầu thủ Pháp bị ảnh hưởng rõ rệt trong phần lớn thời gian hiệp một.

Mbappe không hài lòng về quyết định của trọng tài. Ảnh: Getty Images.

Tổn thất kép của tuyển Pháp

Trong khi hàng công chưa tìm được đường vào khung thành Unai Simon, hàng thủ của HLV Didier Deschamps lại nhận thêm đòn giáng mạnh. Phút 29, trung vệ trụ cột William Saliba bất ngờ đổ gục xuống sân dù không va chạm với ai. Ngôi sao của Arsenal gặp chấn thương lưng nghiêm trọng và buộc phải rời sân ngay lập tức, để lại một khoảng trống mênh mông nơi hệ thống phòng ngự của Les Bleus.

Sự thiếu vắng Saliba cùng tâm lý ức chế sau bàn thua sớm đã khiến Pháp không còn giữ được sự chủ động. Tây Ban Nha tận dụng triệt để sự lúng túng này để kiểm soát trận đấu và nhân đôi cách biệt, ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục.

Kỷ lục lịch sử và sự tự tin của HLV De la Fuente

Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử với bóng đá Tây Ban Nha. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã chính thức cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại liên tiếp của đội tuyển Ý – một cột mốc vô tiền khoáng hậu. Nếu giành chiến thắng trong trận chung kết, La Roja sẽ độc chiếm ngôi vương về chuỗi thành tích ấn tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Luis De La Fuente không giấu nổi niềm tự hào: "Chúng tôi phải đối mặt với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ lại phải chạm trán với đội bóng xuất sắc nhất. Đó là sự khác biệt". Sự tự tin của vị chiến lược gia này là có cơ sở khi Tây Ban Nha đang vận hành như một cỗ máy hoàn hảo.

HLV Fuente tự hào sau khi loại Pháp. Ảnh: Getty Images.

Phản ứng trái chiều từ phía tuyển Pháp

Ngược lại với niềm vui của đối thủ, HLV Didier Deschamps đã thẳng thắn chỉ trích công tác trọng tài dù thừa nhận đội bóng của ông kém hơn về mặt kỹ thuật. "Tôi muốn đặt một câu hỏi: Liệu trọng tài có đủ trình độ để bắt chính một trận bán kết World Cup không? Thực tế đã có những tình huống thường xuyên gây bất lợi cho Pháp", Deschamps phát biểu đầy cay đắng.

Dự báo về trận bán kết giữa Anh và Argentina

Trong khi Tây Ban Nha đã có vé vào chung kết, sự chú ý giờ đây đổ dồn về cặp bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh dự báo đây sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính và giàu cảm xúc. "Tam Sư" đang khát khao lọt vào chung kết lần đầu tiên kể từ năm 1966, nhưng thử thách mang tên Lionel Messi và các đồng đội chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.

Trận đấu giữa Anh và Argentina diễn ra vào rạng sáng thứ Năm tới hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc bùng nổ, quyết định cái tên cuối cùng sẽ đối đầu với Tây Ban Nha trong trận đấu tranh ngôi vương thế giới.