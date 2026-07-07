Tây Ban Nha lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại World Cup 2026 nhờ hàng thủ thép Vượt qua Bồ Đào Nha để tiến vào tứ kết, La Roja chính thức xô đổ kỷ lục giữ sạch lưới của Ý và Thụy Sĩ, đồng thời biến Unai Simon thành thủ môn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Tây Ban Nha vừa chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente tái hiện hành trình bản lĩnh của 16 năm trước tại Cape Town, mà còn đánh dấu một sự chuyển dịch mang tính bản sắc. Nếu chức vô địch năm 2010 được thêu dệt bằng lối đá tiki-taka hoa mỹ của Xavi và Iniesta, thì phiên bản 2026 lại đang chinh phục thế giới bằng một "bức tường thép" không thể xuyên phá.

Hàng thủ là bệ phóng cho thành công của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

Kỷ lục phòng ngự vô tiền khoáng hậu

Dù sở hữu những ngôi sao tấn công thượng hạng như Mikel Oyarzabal hay thần đồng Lamine Yamal, chính phần sân nhà mới là nơi tạo nên sự khác biệt cho đại diện châu Âu. Tây Ban Nha hiện là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tại giải đấu năm nay. Đáng chú ý, họ đã trở thành tập thể đầu tiên trong lịch sử World Cup giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp, vượt qua kỷ lục cũ của Ý (1990) và Thụy Sĩ (2006-2010).

Tính từ vòng 16 đội năm 2022 trước Morocco, La Roja đã trải qua tổng cộng 10 giờ 9 phút liên tục bảo toàn mành lưới. Sự vững chãi này không đến từ may mắn mà là kết quả của một hệ thống vận hành trơn tru. Huấn luyện viên De la Fuente khẳng định: "Đây là trái ngọt từ sự đoàn kết, nỗ lực và hy sinh. Mọi cầu thủ đều sẵn sàng chạy vì nhau để bảo vệ thành quả chung".

Unai Simon và những cột mốc lịch sử

Tâm điểm của hàng phòng ngự kỷ lục này chính là người gác đền Unai Simon. Thủ thành này đã liên tục xô đổ các cột mốc vĩ đại khi kéo dài chuỗi trận không để lọt lưới tại World Cup lên con số 609 phút. Với thành tích này, Simon đã chính thức vượt qua kỷ lục 517 phút của huyền thoại Walter Zenga và cột mốc 476 phút của đàn anh Iker Casillas.

Thủ môn Kỷ lục giữ sạch lưới (Phút) Giải đấu Unai Simon 609 World Cup 2026 Walter Zenga 517 World Cup 1990 Iker Casillas 476 World Cup 2010

Phía trên Simon, bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi đang tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Họ không chỉ bọc lót tốt cho hai biên của Pedro Porro và Marc Cucurella mà còn là những điểm khởi đầu cho các đợt triển khai bóng từ tuyến dưới. Đặc biệt, sự hiện diện của chủ nhân Quả bóng vàng 2024 Rodri ở vị trí tiền vệ phòng ngự đóng vai trò như một "ngọn hải đăng", định hình và duy trì cấu trúc chiến thuật cho toàn đội.

Merino vào sân thay người và ghi bàn thắng quyết định. Ảnh: Getty.

Lời cảnh báo cho các đối thủ

Kể từ sau kỷ nguyên vàng 2008-2012, bóng đá xứ sở bò tót đã trải qua nhiều năm thăng trầm tại đấu trường thế giới. Tuy nhiên, với tư cách là đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha đang cho thấy bản lĩnh thi đấu trưởng thành vượt bậc. Chuyên gia Chris Sutton nhận định rằng việc không để thủng lưới là một "điềm báo đáng sợ" cho bất kỳ đối thủ nào muốn ngăn cản bước tiến của thầy trò De la Fuente.

Thử thách tiếp theo của La Roja sẽ là trận tứ kết gặp Bỉ hoặc chủ nhà Mỹ. Dù đối thủ là ai, với một hàng thủ đang đi vào lịch sử và một hệ thống chiến thuật gắn kết, Tây Ban Nha đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để một lần nữa bước lên đỉnh vinh quang thế giới.