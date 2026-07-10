Tây Ban Nha ngược thế trận, tiễn Bỉ rời World Cup ở tứ kết Tây Ban Nha thắng Bỉ 2-1 tại tứ kết World Cup trên sân SoFi Stadium, với các bàn thắng của Ruiz và Merino, để giành vé vào bán kết. Bỉ dù có bàn gỡ của Ketelaere vẫn không thể cứu vãn tình thế và chính thức dừng bước tại vòng tứ kết.

Tây Ban Nha 2 - 1 Bỉ Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tây Ban Nha tiếp đón Bỉ.

12' Tây Ban Nha áp đảo, Bỉ lùi sâu phòng ngự Mới phút 12 nhưng Tây Ban Nha đã áp đặt hoàn toàn thế trận với 69% cầm bóng so với 31% của Bỉ, dù mới chỉ có 1-0 về số cú dứt điểm và chưa bên nào đưa được bóng đi trúng đích. Bỉ chấp nhận lùi sâu, chơi thực dụng khi để đối thủ chủ động, thể hiện qua tỷ lệ phạm lỗi 0-2 nghiêng về phía đội tuyển Bỉ.

25' Tây Ban Nha lấn lướt nhưng chưa xuyên thủng Bước sang phút 25, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát thế trận với 64% cầm bóng và tạo ra 3 tình huống dứt điểm so với 1 của Bỉ, dù chưa pha nào trúng đích (0 - 0). Bỉ chấp nhận lùi sâu chờ thời cơ phản công, thể hiện qua việc phạm lỗi nhiều hơn hẳn với tỷ lệ 2 - 4.

30' F. Ruiz mở khóa thế trận, Tây Ban Nha vượt lên Phút 30, F. Ruiz đưa Tây Ban Nha vượt lên trước Bỉ với tỷ số 1-0 trong trận tứ kết trên sân SoFi Stadium. Đang lấn lướt hoàn toàn về thế trận và số cơ hội tạo ra, Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với bàn dẫn trước này.

37' Tây Ban Nha áp đảo, Bỉ gồng mình chống đỡ Bước sang phút 37, Tây Ban Nha vẫn làm chủ thế trận với 64% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về dứt điểm 6-1, trong đó có tới 3 cú trúng đích so với con số 0 của Bỉ. Hàng thủ áo đỏ trắng phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần cứu thua, cho thấy sức ép liên tục từ đội chủ nhà đang dẫn 1-0.

41' De Ketelaere đáp trả, Bỉ gỡ hòa 1-1 Phút 41, C. De Ketelaere lập công sau đường kiến tạo của T. Castagne , đưa Bỉ trở lại cuộc chơi với tỷ số 1-1. Trước đó Tây Ban Nha đang lấn lướt hoàn toàn về thế trận, nhưng bàn gỡ này cho thấy Bỉ vẫn còn nguyên cơ hội trong cuộc đối đầu tứ kết đầy kịch tính tại SoFi Stadium.

43' Cubarsi nhận vàng ngay trước giờ nghỉ Phút 43, Cubarsi phạm lỗi với Holding và phải nhận thẻ vàng, đúng lúc Tây Ban Nha vừa để Bỉ gỡ hòa 1-1 chỉ hai phút trước đó. Hàng thủ La Roja cần tỉnh táo hơn khi hiệp một sắp khép lại với thế trận đôi công căng thẳng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Tây Ban Nha áp đảo nhưng chưa thể vượt lên Bước sang phút 49, Tây Ban Nha vẫn nắm quyền kiểm soát rõ rệt với 64% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm 9-2, trong đó 3-1 đi trúng đích. Bỉ lùi sâu chống đỡ, chấp nhận nhường phạt góc 3-0 nhưng vẫn còn đó 2 lần cứu thua quan trọng để giữ tỷ số hòa 1-1.

55' Tây Ban Nha xoay người, tung Torres vào sân Phút 55, HLV Tây Ban Nha quyết định rút A. Baena để tung F. Torres vào sân trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 với Bỉ. Đây là thời điểm quan trọng của trận tứ kết, khi Tây Ban Nha đang lấn lướt về thế trận với 65% cầm bóng và 11 cú dứt điểm, nhưng vẫn cần thêm sức tươi mới trên hàng công để tìm bàn thắng quyết định.

55' Tây Ban Nha tung Pedri vào sân giữa thế trận cân bằng Phút 55, HLV Tây Ban Nha rút F. Ruiz để đưa Pedri vào sân trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 . Sự xuất hiện của Pedri được kỳ vọng giúp Tây Ban Nha kiểm soát nhịp độ tốt hơn, qua đó tận dụng thế trận lấn lướt với 65% cầm bóng và 11-2 số cú dứt điểm để tìm lại bàn thắng.

60' Witsel vào sân, Bỉ tăng cường tuyến giữa Phút 60, HLV Bỉ rút L. Trossard để tung A. Witsel vào sân trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1. Sự bổ sung kinh nghiệm ở tuyến giữa có thể giúp Bỉ kiểm soát nhịp trận tốt hơn trước sức ép cầm bóng vượt trội của Tây Ban Nha.

60' Lukaku vào sân thay Vanaken Phút 60, tuyển Bỉ tung Lukaku vào sân thay Vanaken khi tỷ số đang là 1-1. Một sự thay đổi trên hàng công nhằm tìm thêm sức mạnh trong cuộc rượt đuổi với Tây Ban Nha ở trận tứ kết đầy căng thẳng này.

61' Bỉ xoay người, Seys vào sân thay De Cuyper Phút 61, HLV Bỉ tung J. Seys vào sân thay M. De Cuyper khi tỷ số đang là 1-1. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha đang lấn lướt hoàn toàn về thế trận, cần một luồng sinh khí mới nơi hành lang cánh để cân bằng lại cục diện.

61' Tây Ban Nha áp đảo, Bỉ tử thủ chờ thời cơ Bước sang phút 61, Tây Ban Nha vẫn nắm quyền kiểm soát vượt trội với 65% cầm bóng và tung ra 11-3 cú dứt điểm, trong đó 3-1 đi trúng đích. Hàng thủ Bỉ đang phải gồng mình chống đỡ, thể hiện qua 2 pha cứu thua so với con số 0 của đối thủ, dù thế trận vẫn đang cân bằng trên bảng tỷ số 1-1.

71' Courtois rời sân, Lammens vào gác đền cho Bỉ Phút 71, HLV Bỉ tung S. Lammens vào sân thay T. Courtois giữa lúc tỷ số đang là 1-1 với Tây Ban Nha. Một sự thay đổi đáng chú ý ở khung gỗ trong bối cảnh Bỉ vẫn đang phải chống đỡ trước thế trận lấn lướt của đối thủ với 67% thời gian cầm bóng và 13 cú dứt điểm.

73' Tây Ban Nha vây hãm, Bỉ gồng mình chống đỡ Bước sang phút 73, Tây Ban Nha vẫn áp đảo hoàn toàn với 67% cầm bóng và tung ra tới 13 cú dứt điểm so với vỏn vẹn 4 lần của Bỉ, buộc hàng thủ áo đỏ phải thực hiện đến 4 pha cứu thua. Dù bị dồn ép và chỉ có 1 quả phạt góc so với 5 của đối thủ, Bỉ vẫn kiên cường giữ tỷ số hòa 1-1 nhờ lối chơi phòng ngự quyết liệt, thể hiện qua 11 lỗi phạm phải trong thế trận co cụm.

79' Tây Ban Nha tung Williams tìm bàn thắng quyết định Phút 79, HLV Tây Ban Nha rút Oyarzabal để đưa Williams vào sân trong bối cảnh tỷ số đang là 1-1 với Bỉ. Đây là quân bài tốc độ được kỳ vọng khuấy đảo hàng thủ đối phương, khi Tây Ban Nha vẫn đang áp đảo hoàn toàn với 68% cầm bóng và 14 cú dứt điểm.

85' De Bruyne phải nhận thẻ vàng ở phút 85 Phút 85, K. De Bruyne vào bóng với Holding và phải nhận thẻ vàng. Thẻ phạt đến vào lúc tỷ số đang là 1-1, khi cả hai đội đều đang căng mình tìm bàn thắng quyết định trong trận tứ kết trên sân SoFi Stadium.

85' Tây Ban Nha dồn ép, Bỉ gồng mình chống đỡ Bước sang phút 85, Tây Ban Nha vẫn áp đảo hoàn toàn với 69% cầm bóng và tung ra 14 cú dứt điểm so với chỉ 4 của Bỉ, nhưng tỷ số vẫn là 1-1. Hàng thủ Bỉ phải gồng mình với 4 pha cứu thua so với 1 của đối thủ, trong khi 5 quả phạt góc dồn dập cho thấy sức ép ngày càng lớn từ phía La Roja.

86' De Bruyne rời sân, Saelemaekers vào thay Phút 86, De Bruyne được thay ra nhường chỗ cho Saelemaekers, ít phút sau khi phải nhận thẻ vàng. Bỉ đang tạm hài lòng với tỷ số hòa 1-1 trước một Tây Ban Nha đang lấn lướt rõ rệt về thế trận, và sự thay đổi này có thể nhằm giữ sức cho những phút cuối căng thẳng.

86' Tây Ban Nha tăng cường tiền vệ những phút cuối Phút 86', HLV Tây Ban Nha tung M. Merino vào sân thay D. Olmo . Tỷ số đang là 1-1, và với thế trận áp đảo hoàn toàn về cầm bóng lẫn dứt điểm, đây có thể là toan tính nhằm tìm thêm phương án tấn công trong những phút còn lại.

88' Merino đánh đầu phút 88, Tây Ban Nha ngược dòng ngoạn mục Phút 88, M. Merino lập công giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn 2-1 trước Bỉ, sau khi hai đội đã có màn ăn miếng trả miếng ở hiệp một. Thế trận lấn lướt với 69% cầm bóng và 16 cú dứt điểm được phản ánh đúng lúc, đẩy Bỉ vào thế phải vắt kiệt sức những phút cuối để tìm bàn gỡ.

90+3' Laporte nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+3, Laporte phải nhận thẻ vàng vì một tình huống vào bóng thô bạo, khi Tây Ban Nha đang cố bảo vệ thành quả dẫn 2-1 trước Bỉ. Đây là thẻ vàng thứ hai bên phía Tây Ban Nha sau tấm thẻ của Cubarsi ở phút 43, cho thấy sự quyết liệt của các học trò khi trận đấu bước vào những giây phút cuối cùng.

90+5' Witsel nhận thẻ vàng ở phút bù giờ cuối Phút 90+5, Witsel phạm lỗi thô bạo và phải nhận thẻ vàng khi Bỉ đang dồn lên tìm bàn gỡ trong thế thua 2-1. Đây đã là thẻ vàng thứ hai của đội bóng áo đỏ trong ít phút cuối, sau khi De Bruyne cũng bị cảnh cáo trước đó, cho thấy sự sốt ruột của các học trò HLV khi thời gian không còn nhiều.

KT Kết thúc: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 04:00 11/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 01:22 11/07/2026

Đội hình chính thức

Tây Ban Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Luis de la Fuente

Đội hình xuất phát:

23. Unai Simón (G)

12. Pedro Porro (D)

22. Pau Cubarsí (D)

14. Aymeric Laporte (D)

24. Marc Cucurella (D)

16. Rodri (M)

8. Fabián Ruiz (M)

19. Lamine Yamal (M)

10. Dani Olmo (M)

15. Alex Baena (M)

21. Mikel Oyarzabal (F)

Dự bị:

1. David Raya

13. Joan García

2. Marc Pubill

4. Eric García

5. Marcos Llorente

3. Alejandro Grimaldo

6. Mikel Merino

9. Pablo Gavi

18. Martín Zubimendi

20. Pedri

17. Nico Williams

7. Ferran Torres

11. Yéremy Pino

25. Víctor Muñoz

26. Borja Iglesias

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

25. Nathan Ngoy (D)

4. Brandon Mechele (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

8. Youri Tielemans (M)

23. Nicolas Raskin (M)

10. Leandro Trossard (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

11. Jérémy Doku (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

12. Senne Lammens

13. Mike Penders

3. Arthur Theate

15. Thomas Meunier

16. Koni De Winter

18. Joaquin Seys

19. Diego Moreira

20. Hans Vanaken

22. Alexis Saelemaekers

14. Dodi Lukebakio

6. Axel Witsel

9. Romelu Lukaku

26. Matías Fernández-Pardo

Tây Ban Nha và Bỉ sẽ chạm mặt nhau trong trận tứ kết World Cup, diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7/2026 trên sân SoFi Stadium. Đây là trận đấu loại trực tiếp, đội thắng sẽ giành quyền vào bán kết, còn đội thua sẽ dừng bước tại giải đấu.

Phong độ hai đội trước giờ bóng lăn

Tây Ban Nha đang cho thấy sự ổn định đáng chú ý khi bốn trận gần nhất của họ đều kết thúc với chiến thắng, xen giữa là một trận hòa. Chuỗi trận này phản ánh một tập thể giàu sức mạnh tấn công và có khả năng duy trì kết quả tích cực xuyên suốt các trận đấu quan trọng.

Ở phía đối diện, Bỉ cũng không hề kém cạnh với ba chiến thắng liên tiếp trước khi có hai trận hòa gần nhất. Dù không giữ được mạch thắng tuyệt đối như đối thủ, đội bóng áo đỏ vẫn thể hiện sự chắc chắn và khả năng tránh những thất bại đáng tiếc trong giai đoạn quan trọng của giải đấu.

Bối cảnh trận đấu

Cần nhấn mạnh rằng đây là cuộc đối đầu diễn ra trên sân trung lập, do đó không bên nào có lợi thế về mặt địa lý hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả nhà. Tính chất loại trực tiếp của vòng tứ kết cũng đồng nghĩa với việc cả hai đội đều không còn cơ hội sửa sai — chỉ một kết quả duy nhất, thắng hoặc bị loại.

Dự đoán chiến thuật

Với phong độ toàn thắng trong bốn trận gần nhất, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng, kiên nhẫn xây dựng các đợt tấn công từ tuyến giữa. Đây là phong cách đã giúp đội bóng này duy trì mạch trận ấn tượng trước khi bước vào tứ kết.

Trong khi đó, Bỉ có thể sẽ chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, tận dụng tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh để tạo bất ngờ. Chuỗi hai trận hòa gần nhất cho thấy đội bóng này đang có xu hướng thi đấu chặt chẽ hơn ở khâu phòng ngự, tránh mạo hiểm không cần thiết trước một đối thủ mạnh.

Nhận định

Xét về mạch trận gần đây, Tây Ban Nha đang nhích hơn một chút nhờ sự ổn định tuyệt đối trong bốn trận liên tiếp không biết mùi thất bại. Tuy nhiên, tính chất một trận đấu loại trực tiếp luôn ẩn chứa nhiều yếu tố khó lường, và bản lĩnh của Bỉ trong những thời điểm quyết định là điều không thể xem nhẹ. Cuộc đối đầu này hứa hẹn sẽ là màn so tài cân bằng, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong từng quyết định chiến thuật có thể quyết định đội nào sẽ tiến vào bán kết.

Phong độ gần đây của Tây Ban Nha

07/07/2026: Bồ Đào Nha 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

03/07/2026: Tây Ban Nha 3-0 Áo (Thắng)

27/06/2026: Uruguay 0-1 Tây Ban Nha (Thắng)

21/06/2026: Tây Ban Nha 4-0 Ả Rập Xê Út (Thắng)

15/06/2026: Tây Ban Nha 0-0 Cabo Verde (Hòa)

Phong độ gần đây của Bỉ

07/07/2026: Mỹ 1-4 Bỉ (Thắng)

02/07/2026: Bỉ 3-2 Senegal (Thắng)

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 1 5 WWWDD

Phong độ và thống kê đội

Tây Ban Nha

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 1.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Bỉ

Phong độ 5 trận gần nhất: DDWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 3

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 13 bàn (TB: 2.6 bàn/trận)

Thủng lưới: 5 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Spain: Không có thông tin chấn thương

Belgium

A. Onana: Cruciate Ligament Rupture (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Tây Ban Nha

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Tây Ban Nha thắng: 45%

Hòa: 45%

Bỉ thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Tây Ban Nha: -2.5 bàn

Bỉ: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Spain or draw