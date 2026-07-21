Tây Ban Nha nhận thưởng 1.322 tỷ đồng sau chức vô địch World Cup 2026 Chiến thắng trước Argentina không chỉ mang về cúp vàng mà còn giúp đội tuyển Tây Ban Nha thu về 44 triệu euro tiền thưởng cùng cơ hội bùng nổ thương mại toàn cầu.

Sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết kịch tính để bước lên đỉnh cao thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ khẳng định vị thế chuyên môn mà còn tạo ra một cú hích tài chính chưa từng có. Theo báo cáo từ tờ AS, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sẽ nhận được tổng cộng 44 triệu euro (tương đương khoảng 1.322 tỷ đồng) tiền thưởng từ FIFA dành cho nhà vô địch World Cup 2026.

Khoản thưởng kỷ lục và vị thế quốc tế mới

Con số 44 triệu euro mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Chức vô địch trên đất Bắc Mỹ đã ngay lập tức xóa tan những lo ngại về thâm hụt ngân sách sau khi trận tranh siêu cúp Finalissima với Argentina từng bị trì hoãn. Chiến thắng này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời khẳng định giá trị của "Thương hiệu Tây Ban Nha" trên bản đồ bóng đá và kinh tế quốc tế.

Mưa tiền thưởng đổ về Tây Ban Nha nhờ chức vô địch World Cup

Bên cạnh tiền mặt từ FIFA, RFEF còn sở hữu hàng loạt hợp đồng tài trợ đã ký kết trước giải đấu, vốn sẽ tăng mạnh về giá trị thương mại nhờ sức hút của nhà vua mới. Hiện tại, có tới 35 doanh nghiệp đang đồng hành cùng liên đoàn, dẫn đầu là đối tác kỹ thuật Adidas cùng các tên tuổi lớn như Ebro, Mapfre, Iberdrola, Halcon và Movistar.

Chiến lược biến đội tuyển thành đòn bẩy thương mại

Các chuyên gia tại RFEF nhận định, đội tuyển quốc gia hiện đóng vai trò như một "đòn bẩy thương mại" đặc biệt quan trọng. Với lượng khán giả truyền hình lên tới hàng triệu người và sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, các đối tác đồng hành cùng đội tuyển sẽ nhận được giá trị thặng dư khổng lồ từ khoản đầu tư ban đầu.

Thành công này mở ra cơ hội để Tây Ban Nha tiếp cận và thu hút thêm các nhà tài trợ quốc tế tầm cỡ, thay vì chỉ dừng lại ở mạng lưới đối tác nội địa. Hệ sinh thái kinh doanh xoay quanh đội tuyển được dự báo sẽ tăng trưởng vượt bậc trong chu kỳ hậu World Cup.

Quyền lợi của các cầu thủ: Mỗi cá nhân nhận hơn 19 tỷ đồng

Trong cấu trúc phân bổ tài chính của RFEF, các tuyển thủ là những người được hưởng lợi trực tiếp và xứng đáng nhất. Theo thỏa thuận, khoảng 45% tổng số tiền thưởng từ FIFA (tương đương 19,67 triệu euro) sẽ được dùng để chi trả cho các thành viên đội bóng.

Hạng mục Giá trị (Euro) Giá trị ước tính (VND) Tổng quỹ thưởng từ FIFA 44.000.000 1.322 tỷ Quỹ thưởng cho cầu thủ (45%) 19.670.000 ~590 tỷ Thưởng cá nhân (mỗi cầu thủ) 756.000 ~22,7 tỷ

Với danh sách 26 cầu thủ tham dự giải, mỗi cá nhân sẽ nhận được khoảng 756.000 euro (chưa trừ thuế). Ngoài mức thưởng cứng này, các ngôi sao như Lamine Yamal hay Rodri còn có thêm thu nhập đáng kể từ các hoạt động quảng cáo và bản quyền hình ảnh phát sinh sau chức vô địch lịch sử.