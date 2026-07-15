Tây Ban Nha quật ngã Pháp 2-0: Đẳng cấp kiểm soát và sự bất lực của Kylian Mbappe Mikel Oyarzabal và Pedro Porro lập công đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026. Một trận đấu cho thấy sự vượt trội về tư duy chiến thuật của La Roja tại Dallas.

Trận bán kết World Cup 2026 tại Dallas Stadium đã kết thúc với một kịch bản phản ánh chính xác sự áp đảo về mặt tư duy và thực thi chiến thuật. Tây Ban Nha chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 sau khi đánh bại đội tuyển Pháp với tỷ số 2-0.

Đây không chỉ là một chiến thắng về mặt điểm số, mà còn là lời khẳng định đanh thép rằng đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente chính là tập thể vận hành lối chơi nhuần nhuyễn nhất thế giới hiện tại, vượt qua cả sự hào nhoáng của Kylian Mbappe và dàn sao tấn công hùng hậu bên phía "Les Bleus".

Tây Ban Nha vượt qua Pháp với thắng lợi 2-0 chung cuộc. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ sai lầm hệ thống

Ngay từ những phút đầu, thế trận đã được định đoạt bởi sự điềm tĩnh của người Tây Ban Nha và những sai số chết người từ hệ thống phòng ngự của Pháp. Bước ngoặt diễn ra khi Lucas Digne thực hiện một pha cản phá thiếu quan sát, phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm.

Mikel Oyarzabal, chân sút đang có phong độ cực cao, đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền để ghi bàn thắng thứ 5 của mình tại giải đấu. Bàn mở tỷ số sớm không chỉ giúp Tây Ban Nha làm chủ nhịp độ mà còn đẩy đội tuyển Pháp vào trạng thái ức chế tâm lý nặng nề.

Thảm họa đối với đội tuyển Pháp chưa dừng lại ở đó khi họ mất đi trụ cột hàng thủ William Saliba do chấn thương. Sự thiếu vắng của trung vệ thuộc biên chế Arsenal đã bộc lộ những khoảng trống mênh mông trong cấu trúc phòng ngự vốn đã lỏng lẻo của Didier Deschamps.

Sự thanh thoát của La Roja

Ngay đầu hiệp hai, một pha phối hợp tập thể mẫu mực của Tây Ban Nha đã loại bỏ hoàn toàn hàng thủ chắp vá của Pháp, tạo điều kiện để Pedro Porro dứt điểm gọn gàng nâng tỷ số lên 2-0. Tây Ban Nha đã chơi bóng với một sự thanh thoát kỳ lạ, khiến các ngôi sao tấn công lừng lẫy như Bradley Barcola, Ousmane Dembele hay Michael Olise hoàn toàn rơi vào tình trạng "đói bóng".

Tại trung tâm hàng tiền vệ, Rodri một lần nữa chứng minh tại sao anh từng giành được danh hiệu Quả bóng vàng. Ở tuổi 30, người thủ quân của "La Roja" đã điều tiết trận đấu theo ý muốn bằng những đường chuyền xuyên tuyến và khả năng đánh chặn tuyệt vời. Sự kết hợp giữa Rodri, Fabian Ruiz và Dani Olmo đã bóp nghẹt hoàn toàn tuyến giữa của Pháp, vốn đã có dấu hiệu mệt mỏi và thiếu tính tổ chức.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Mbappe. Ảnh: Getty Images.

Nỗi thất vọng mang tên Kylian Mbappe

Về phía đội tuyển Pháp, đây là một màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của một đội bóng sở hữu hỏa lực mạnh nhất giải đấu. Kylian Mbappe hoàn toàn bị cô lập ở tuyến trên. Theo thống kê, phải đến tận phút 81, Pháp mới có được cú sút trúng đích đầu tiên từ nỗ lực của cầu thủ vào thay người Desire Doue, nhưng đó là một pha dứt điểm thiếu lực và dễ dàng bị Unai Simon hóa giải.

Những nỗ lực thay đổi nhân sự muộn màng của Didier Deschamps với sự xuất hiện của Rayan Cherki cũng không thể thay đổi được cục diện khi Tây Ban Nha đã thiết lập một hệ thống phòng ngự chắc chắn. Dani Olmo, với khả năng di chuyển thông minh giữa các tuyến, đã trở thành nỗi ám ảnh cho hàng thủ Pháp suốt cả trận đấu.

Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết tại MetLife Stadium, New Jersey để đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Argentina. Với lối chơi kiểm soát bóng đạt đến độ thượng thừa cùng một hàng thủ vững chãi, "La Roja" đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử để trở thành đội bóng thứ tư giành cả vương miện thế giới và châu Âu cùng lúc. Trong khi đó, tuyển Pháp phải chấp nhận chơi trận tranh hạng ba tại Miami sau một màn trình diễn thiếu bản sắc.