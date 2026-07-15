Tây Ban Nha thắng thuyết phục Pháp 2-0: Mbappe bất lực nhìn Yamal vào chung kết World Cup 2026 Vượt qua Pháp với tỷ số 2-0 tại Dallas, Tây Ban Nha không chỉ giành vé vào chung kết World Cup 2026 mà còn phô diễn sức mạnh tập thể áp đảo trước dàn sao của Didier Deschamps.

Trận bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7 tại sân vận động AT&T (Dallas, Mỹ) được kỳ vọng là màn so tài bùng nổ giữa hai hàng công mạnh nhất giải đấu. Tuy nhiên, thực tế trên sân lại cho thấy một kịch bản trái ngược: Tây Ban Nha biến trận đấu thành bài kiểm tra về khả năng kiểm soát, trong khi Kylian Mbappe và các đồng đội hoàn toàn bế tắc trong việc tìm lời giải.

Kylian Mbappe một lần nữa phải nếm mùi thất bại trước đàn em Lamine Yamal ở sân chơi lớn.

Sự bế tắc của Les Bleus và sai lầm nơi hàng thủ

Trong 20 phút đầu tiên, dù chưa tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt, Tây Ban Nha đã sớm thiết lập quyền kiểm soát nhịp độ. Khả năng luân chuyển bóng bình tĩnh của tuyến giữa "La Roja" buộc Pháp phải lùi sâu phòng ngự. Áp lực liên tục cuối cùng đã dẫn đến sai lầm cá nhân của hàng thủ Pháp.

Phút 22, Lucas Digne phá bóng lỗi và phạm lỗi với Lamine Yamal ngay trong vùng cấm. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài giữ nguyên quyết định thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Bàn thua này không chỉ là lỗi cá nhân của Digne mà còn phản ánh sự lúng túng của Pháp trước lối chơi pressing tầm cao của đối thủ.

Sai lầm của Lucas Digne đã khiến Pháp phải nhận bàn thua sớm từ chấm phạt đền.

Tổn thất nhân sự và sự đứt gãy hệ thống

Khó khăn chồng chất cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps khi trung vệ trụ cột William Saliba phải rời sân ở phút 30. Theo thông tin từ L'Équipe, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal gặp vấn đề nghiêm trọng ở lưng và không thể tiếp tục thi đấu. Việc mất đi chốt chặn tin cậy nhất nơi hàng thủ khiến Pháp càng thêm lúng túng.

Kylian Mbappe gần như bị cô lập và không có nhiều khoảng trống để dứt điểm.

Trên hàng công, bộ ba Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola hoàn toàn bị chia cắt. Kylian Mbappe, niềm hy vọng số một của Pháp, hiếm khi nhận được bóng trong tư thế thuận lợi. Những pha chuyển trạng thái nhanh - vốn là vũ khí lợi hại nhất của "Les Bleus" - đã bị các tiền vệ Tây Ban Nha như Rodri và Pedri bóp nghẹt ngay từ giữa sân.

Đẳng cấp tập thể của La Roja

Nếu bàn thắng đầu tiên đến từ sai lầm của đối thủ, thì bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 58 lại là tinh hoa của lối chơi tập thể. Dani Olmo thực hiện pha phối hợp bật nhả ăn ý ngay sát vòng cấm, tạo điều kiện cho Pedro Porro băng lên dứt điểm cận thành tung lưới Unai Simon.

Pha phối hợp mẫu mực dẫn đến bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Pedro Porro.

Thống kê cho thấy Tây Ban Nha không chỉ cầm bóng nhiều (58%) mà còn biết cách tăng tốc đúng thời điểm để kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Ngược lại, Pháp dù nỗ lực đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng Mbappe cũng chỉ có thêm hai pha dứt điểm không quá nguy hiểm.

Thông số Tây Ban Nha Pháp Tỷ số 2 0 Bàn thắng Oyarzabal (22'), Porro (58') - Kiểm soát bóng 58% 42% Tình trạng nhân sự Ổn định Saliba chấn thương (30')

Thất bại 0-2 phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Pháp tỏ ra lép vế trước lối chơi của đối thủ.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha một lần nữa vượt qua Pháp ở một giải đấu lớn sau Euro 2024. Với sự vận hành đồng bộ từ hàng thủ đến hàng công, "La Roja" chứng minh họ đang là đội bóng có lối chơi thuyết phục nhất và xứng đáng góp mặt trong trận đấu cuối cùng của World Cup 2026.