Tây Ban Nha và chuỗi 34 trận bất bại: Cỗ máy hoàn hảo thách thức Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 Với hàng thủ chưa từng thủng lưới và sự bùng nổ của các tài năng trẻ, Tây Ban Nha đang thể hiện sức mạnh hủy diệt tại World Cup 2026. Màn trình diễn trước Áo không chỉ khẳng định vị thế của La Roja mà còn là lời thách thức gửi tới Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha.

Tây Ban Nha vừa chính thức ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước đối thủ Áo. Không chỉ là một chiến thắng thông thường, đây là lời khẳng định đanh thép của một tập thể đang sở hữu chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp. Đoàn quân của HLV Luis De La Fuente hiện lên như một khối kim cương không tì vết: sắc bén trong tấn công và vững chãi đến mức cực đoan trong phòng ngự.

Sức mạnh từ sự ổn định tuyệt đối

Kể từ sau chức vô địch năm 2010, Tây Ban Nha mới lại cho thấy sự lấn lướt khủng khiếp đến vậy tại một vòng knock-out World Cup. Chuỗi thành tích bất bại kéo dài không chỉ mang lại lợi thế về mặt con số mà còn tạo ra một rào cản tâm lý khổng lồ cho bất kỳ đối thủ nào. Đội bóng này rất hiếm khi đánh mất lợi thế và gần như không thể bị khuất phục khi đã bắt nhịp được trận đấu.

Sau khởi đầu có phần chậm chạp với trận hòa Cape Verde, nhà đương kinh vô địch châu Âu đã tìm lại đúng bản sắc từng giúp họ lên ngôi tại EURO 2024. Một lối chơi trực diện, giàu năng lượng và đầy hứng khởi đã được tái hiện trọn vẹn trong cuộc đối đầu với Áo.

Tây Ban Nha đang tìm lại chính mình

Thử thách tiếp theo của La Roja sẽ là cuộc chạm trán đầy duyên nợ với Bồ Đào Nha vào ngày 7/7. Trong bối cảnh hiện tại, Ronaldo và các đồng đội sẽ phải đối mặt với một hệ thống chiến thuật được đánh giá là toàn diện nhất giải đấu, tiệm cận trình độ của ứng viên số một là tuyển Pháp.

Hàng phòng ngự không thể xuyên phá

Điểm tựa lớn nhất cho thành công của Tây Ban Nha tại giải đấu năm nay chính là tuyến hậu phương. Sau 4 trận đấu, lưới của thủ thành Unai Simon vẫn chưa một lần rung lên. Đáng chú ý, Simon đã chính thức xô đổ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất của huyền thoại Walter Zenga lập được tại World Cup 1990.

Sự vững chãi này đến từ sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của Aymeric Laporte và sự táo bạo của tài năng trẻ Pau Cubarsi. Cặp trung vệ này không chỉ mạnh trong tranh chấp mà còn là những điểm khởi phát tấn công cực kỳ hiệu quả nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Tây Ban Nha là 1 trong số ít đội chưa thủng lưới ở World Cup 2026

Bên cạnh đó, khả năng không chiến và tận dụng các tình huống cố định của bộ tứ vệ cũng là vũ khí bí mật. Marc Cucurella và các đồng đội luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ từ những quả phạt góc, tạo ra áp lực liên tục lên khung thành đối phương.

Sự trở lại của "phù thủy nhỏ" Lamine Yamal

Dù bị các đối thủ chăm sóc kỹ lưỡng, Lamine Yamal vẫn biết cách để lại dấu ấn đẳng cấp. Trong trận gặp Áo, ngôi sao 18 tuổi đã có tới 4 lần xâu kim đối phương, biến những tiền vệ kỳ cựu như Konrad Laimer trở thành nạn nhân của những pha xử lý đầy ngẫu hứng. Việc HLV Ralf Rangnick phải cắt cử cả Marcel Sabitzer lùi sâu hỗ trợ phòng ngự đã cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp của Yamal.

Yamal đang tìm lại cảm giác thi đấu

Sau quãng thời gian gặp vấn đề về thể trạng, Yamal khẳng định anh đang tìm lại chính mình. Những pha rê bóng và di chuyển thông minh của cầu thủ Barcelona chính là chìa khóa để phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu.

Đôi cánh hủy diệt và sát thủ thầm lặng

Hành lang cánh trái của Tây Ban Nha đang trở thành nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ nhờ sự kết hợp giữa Alex Baena và Marc Cucurella. Baena đang cho thấy anh là sự thay thế không thể tốt hơn cho Nico Williams, trong khi Cucurella thể hiện phong độ chói sáng với khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Sự phối hợp này liên tục tạo ra các tình huống áp đảo quân số, kéo giãn đội hình đối phương để mở ra khoảng trống cho tuyến hai băng lên.

Cucurella lên công, về thủ rất nhịp nhàng

Ở vị trí mũi nhọn, Mikel Oyarzabal tiếp tục chứng minh tại sao anh là mắt xích không thể thay thế. Không cần quá ồn ào, tiền đạo của Real Sociedad luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Với 4 bàn thắng đã ghi được, Oyarzabal không chỉ là niềm hy vọng số một trên hàng công mà còn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Không thể coi thường khả năng săn bàn của Oyarzabal

Nhìn chung, Tây Ban Nha đang hội tụ đầy đủ các yếu tố của một nhà vô địch: một hệ thống ổn định, những cá nhân bùng nổ và một tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi. Trận đại chiến với Bồ Đào Nha sắp tới chắc chắn sẽ là bài kiểm tra hạng nặng để kiểm chứng tham vọng xưng vương của thầy trò De La Fuente.