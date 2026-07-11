Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026: Khi Rodri bóp nghẹt và sai lầm phút 88 đánh gục Bỉ Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha tại tứ kết World Cup 2026 khiến hành trình của tuyển Bỉ khép lại trong nước mắt. Cơn bão chấn thương và sai lầm cá nhân đã định đoạt số phận Quỷ đỏ.

Phút 88 tại sân vận động ở Los Angeles, Senne Lammens đổ gục xuống thảm cỏ trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả. Một khoảnh khắc mất tập trung của người đóng thế đã chính thức khép lại hành trình World Cup 2026 của đội tuyển Bỉ. Thất bại 1-2 trước Tây Ban Nha không chỉ là kết quả của một sai lầm cá nhân đơn lẻ, mà là hệ quả tất yếu từ sự áp đảo về chiến thuật và cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng của đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Rudi Garcia.

Sai lầm của Lammens không phải là lý do duy nhất khiến Bỉ thua trận. Ảnh: Getty Images.

Sự áp đảo tuyệt đối từ bộ não Rodri

Tây Ban Nha đã tái khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch bằng triết lý kiểm soát bóng cực đoan nhưng đầy hiệu quả. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 68%, La Roja không chỉ cầm bóng để phòng ngự mà họ dùng nó để bóp nghẹt mọi ý tưởng phản kháng của đối thủ. Nhân vật trung tâm trong hệ thống này không ai khác ngoài Rodri.

Tiền vệ thuộc biên chế Manchester City đã thực hiện một màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới với 118 lần chạm bóng và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 98%. Rodri đóng vai trò như một chiếc mỏ neo, vừa điều tiết nhịp độ, vừa là chốt chặn đầu tiên bẻ gãy các đợt phản công của Bỉ ngay từ trong trứng nước. Sự hiện diện của anh khiến tuyến giữa chắp vá của Bỉ hoàn toàn mất phương hướng.

Bỉ đã hoàn toàn bị áp đảo về mặt thế trận. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh sự ổn định của Rodri, quyết định để Fabian Ruiz đá chính thay cho Pedri của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã mang lại sự đột biến. Ruiz không chỉ hỗ trợ luân chuyển bóng mà còn trực tiếp ghi bàn mở tỷ số sau một pha chọn vị trí thông minh. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ruiz và khả năng khuấy đảo của tài năng trẻ Lamine Yamal đã tạo ra một gọng kìm không thể hóa giải đối với hàng thủ Bỉ.

Bi kịch từ cơn bão chấn thương

Để hiểu tại sao Bỉ lại lép vế đến vậy, cần nhìn vào danh sách bệnh binh của họ. Quỷ đỏ bước vào trận đấu với một trục giữa bị tàn phá nặng nề. Sau khi mất Amadou Onana ở vòng trước, họ tiếp tục nhận đòn giáng mạnh khi đội trưởng Youri Tielemans dính chấn thương gân kheo ngay lúc khởi động. Việc Hans Vanaken phải vào sân thay thế vào phút chót khiến hệ thống của Rudi Garcia mất đi sự kết nối cần thiết.

Đặc biệt, bước ngoặt lớn nhất đến ở hiệp hai khi chốt chặn tin cậy nhất là Thibaut Courtois phải rời sân vì chấn thương. Trước đó, Courtois đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần để giữ hy vọng cho Bỉ. Sự vắng mặt của anh không chỉ làm suy yếu khả năng phòng ngự mà còn gây ra hiệu ứng tâm lý tiêu cực lên toàn đội hình đang gồng mình chống đỡ sức ép.

Sự chênh lệch về thông số chuyên môn

Dù Charles De Ketelaere đã thắp lên hy vọng bằng cú đánh đầu gỡ hòa ở cuối hiệp một sau nỗ lực của Timothy Castagne, nhưng đó gần như là tất cả những gì Bỉ làm được. Thống kê bàn thắng kỳ vọng (xG) phản ánh rõ nét sự chênh lệch: Tây Ban Nha đạt tới 2,08 với 17 cú dứt điểm, trong khi Bỉ chỉ vỏn vẹn 0,37 xG từ 5 pha dứt điểm hiếm hoi.

Lối chơi phòng ngự lùi sâu thụ động đã vắt kiệt thể lực của các cầu thủ Bỉ. Khi phải đối mặt với áp lực liên hồi, sự tập trung của hệ thống phòng ngự dần bị bào mòn. Điều này dẫn đến khoảnh khắc định mệnh ở phút 88, khi Senne Lammens lóng ngóng để bóng bật ra từ cú sút xa của Pau Cubarsi, tạo điều kiện cho Mikel Merino lao vào dứt điểm cận thành.

Lần thứ hai tại vòng knock-out năm nay, Merino lại sắm vai "siêu dự bị" để định đoạt trận đấu. Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha tiến vào bán kết để tạo nên cuộc đối đầu rực lửa với tuyển Pháp, trong khi với thế hệ của những De Ketelaere hay Tielemans, giấc mơ World Cup một lần nữa dang dở theo cách đầy nghiệt ngã.