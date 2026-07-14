Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026: Khi số 9 chỉ là một lựa chọn lý thuyết Vượt qua Bỉ 2-1 để tiến vào bán kết, Tây Ban Nha của Luis de la Fuente vẫn đang chơi một canh bạc tất tay khi kiên định với triết lý không trung phong thực thụ trước cuộc đối đầu sinh tử với Pháp.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bỉ. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé đi tiếp là một bài toán chiến thuật đầy rủi ro: La Roja đang sở hữu hàng công tạo ra vô số cơ hội nhưng lại thiếu đi một bản năng sát thủ để kết liễu trận đấu một cách gọn gàng.

Nghịch lý của sự áp đảo

Nếu chỉ nhìn vào bảng tỷ số, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente vẫn đang đi đúng lộ trình chinh phục cúp vàng. Họ kiểm soát bóng vượt trội, vận hành lối chơi mượt mà và vừa loại bỏ một đối thủ sừng sỏ như Bỉ. Thế nhưng, trận tứ kết vừa qua đã phơi bày điểm yếu chí tử vốn đã âm ỉ từ đầu giải.

Suốt 90 phút, Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn về các chỉ số thống kê, từ tỷ lệ cầm bóng đến số pha dứt điểm. Tuy nhiên, bàn thắng quyết định ở phút 88 lại không đến từ một pha dàn xếp mẫu mực của hàng tiền đạo. Nó xuất phát từ cú dứt điểm của Mikel Merino - một tiền vệ trung tâm - sau sai lầm đáng trách của thủ thành Senne Lammens bên phía Bỉ.

Đây không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xuyên suốt hành trình tại World Cup năm nay, Tây Ban Nha liên tục rơi vào trạng thái "đá hay nhưng thắng nhọc". Họ ép sân nghẹt thở nhưng thường xuyên phải chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sự trợ giúp từ ghế dự bị để định đoạt số phận trận đấu.

Triết lý khước từ trung phong cổ điển

Sự thiếu vắng một "số 9" đúng nghĩa không phải là hệ quả của sự thiếu hụt nhân sự, mà là lựa chọn có chủ đích của Luis de la Fuente. Trong khi những đội bóng khác nỗ lực tìm kiếm một trung phong cắm để làm điểm tựa, chiến lược gia này lại đặt niềm tin vào những cầu thủ đa năng.

Mikel Oyarzabal và Ferran Torres - những người vốn xuất thân là cầu thủ chạy cánh - được giao trọng trách dẫn dắt hàng công. Họ di chuyển thông minh, tích cực pressing và kéo giãn hàng thủ đối phương cực tốt, nhưng cả hai đều không sở hữu kỹ năng dứt điểm sắc lẹm của một tiền đạo trong vòng cấm. Thậm chí, một trung phong thực thụ như Borja Iglesias dù có tên trong danh sách tham dự nhưng gần như bị bỏ quên trên băng ghế dự bị.

Thông điệp của De la Fuente rất rõ ràng: Việc tạo ra cấu trúc lối chơi và không gian quan trọng hơn việc sở hữu một chân sút chuyên biệt. Các tiền đạo trong hệ thống này đóng vai trò phục vụ tập thể, tạo khoảng trống cho Lamine Yamal, Dani Olmo hay các tiền vệ băng lên dứt điểm. Cách vận hành này giúp Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá biến ảo, nhưng cũng khiến họ phung phí không ít cơ hội mười mươi.

Thử thách cực đại trước tuyển Pháp

Cho đến thời điểm hiện tại, De la Fuente vẫn đang đúng với những lựa chọn của mình. Nhưng World Cup là giải đấu mà khoảng cách giữa vinh quang và cay đắng đôi khi chỉ nằm ở một pha bóng duy nhất. Trước mắt Tây Ban Nha là trận bán kết diễn ra lúc 2h ngày 15/7 (giờ Hà Nội) gặp đội tuyển Pháp.

Pháp không phải là Bỉ. Đội quân của Didier Deschamps sở hữu hàng phòng ngự vô cùng kiên cố và khả năng phản công sắc lẹm. Trong một trận cầu đỉnh cao như thế này, Tây Ban Nha có thể không còn xa xỉ đến mức tạo ra mười cơ hội để ghi hai bàn. Họ có thể chỉ có hai hoặc ba cơ hội rõ rệt trong cả trận đấu, và nếu không có một sát thủ thực thụ để tận dụng, cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Sự đa dạng trong danh sách ghi bàn là một điểm cộng, nhưng thiếu một điểm kết thúc uy tín là một nỗi lo thường trực. Nếu Tây Ban Nha dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, câu hỏi lớn nhất chắc chắn sẽ lại xoay quanh việc tại sao một đội bóng kiểm soát thế trận tốt đến vậy lại không có nổi một trung phong đẳng cấp để định đoạt cuộc chơi.