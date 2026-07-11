Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026: Khoảnh khắc nghiệt ngã phút 88 nhấn chìm đội tuyển Bỉ Đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Bỉ tại tứ kết World Cup 2026. Sai lầm của thủ môn dự bị Lammens ở phút 88 đã trở thành bước ngoặt đưa "La Roja" vào bán kết chạm trán Pháp.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Bỉ đã khép lại với một kịch bản không thể nghiệt ngã hơn dành cho thầy trò HLV Domenico Tedesco. Khi tất cả đã nghĩ về hiệp phụ, một sai lầm cá nhân nơi hàng phòng ngự đã dâng tấm vé đi tiếp cho đoàn quân của HLV Luis de la Fuente. Chiến thắng 2-1 không chỉ phản ánh sự áp đảo về thế trận của Tây Ban Nha mà còn cho thấy bản lĩnh của ứng cử viên vô địch trong những thời điểm quyết định.

Sự áp đảo của La Roja và bàn mở tỷ số xứng đáng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã thiết lập quyền kiểm soát bóng quen thuộc, đẩy đội hình Bỉ lùi sâu về phần sân nhà. Với sự cơ động của bộ đôi cánh Lamine Yamal và Nico Williams (Oyarzabal), Tây Ban Nha liên tục tạo ra những tam giác phối hợp biến ảo ở hành lang biên.

Phút 30, thế bế tắc cuối cùng cũng được khai thông sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Lamine Yamal, ngôi sao trẻ đang rực sáng tại giải đấu, thực hiện đường chọc khe tinh tế xuống đáy biên cho Pedro Porro. Hậu vệ này căng ngang thuận lợi để Dani Olmo dứt điểm một chạm cực nhanh. Dù thủ thành Thibaut Courtois đã phản xạ xuất thần để cản phá cú sút đầu tiên, nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Fabian Ruiz. Tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội đá bồi cận thành, đưa Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước.

Tây Ban Nha ăn mừng bàn mở tỷ số

Lời đáp trả của "Quỷ đỏ" và bi kịch nơi khung gỗ

Bị dẫn bàn, Bỉ buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Dù lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng khả năng chuyển trạng thái của đội bóng áo đỏ vẫn cực kỳ sắc bén với sự dẫn dắt của Kevin De Bruyne. Phút 41, từ một pha lên bóng hiếm hoi bên cánh phải, Timothy Castagne thực hiện quả tạt chính xác loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Tây Ban Nha. Charles De Ketelaere tận dụng chiều cao và khả năng chọn vị trí thông minh để đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 1-1 cho Bỉ.

Bước sang hiệp hai, thế trận vẫn thuộc về Tây Ban Nha khi họ duy trì sức ép nghẹt thở. Tuy nhiên, Thibaut Courtois đã chứng minh tại sao anh vẫn là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới với hàng loạt pha cứu thua xuất thần. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 71 khi Courtois gặp chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân nhường chỗ cho thủ thành trẻ Lammens.

Phút 88 định mệnh và sai lầm của người đóng thế

Sự thay đổi bất khả kháng nơi khung gỗ đã khiến hàng thủ Bỉ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Khi áp lực từ phía Tây Ban Nha ngày càng gia tăng, sai lầm đã xuất hiện. Phút 88, trung vệ trẻ Pau Cubarsi thực hiện cú sút xa từ ngoài vòng cấm. Bóng đi không quá hiểm hóc, nhưng thủ môn Lammens đã lúng túng trong pha bắt gọn bóng. Quả bóng bật ra khỏi tầm kiểm soát của anh, tạo điều kiện cho Mikel Merino băng vào đá bồi quyết định, nâng tỷ số lên 2-1.

Lammens khiến Bỉ nhận bàn thua cay đắng

Trong những phút bù giờ ít ỏi, Bỉ dồn toàn lực tấn công nhưng sự nôn nóng khiến họ không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha. Thắng lợi tối thiểu 2-1 giúp Tây Ban Nha chính thức góp mặt tại bán kết World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu với đội tuyển Pháp trong một cuộc đại chiến được chờ đợi nhất giải đấu.

Thống kê trận đấu Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

Thông số Tây Ban Nha Bỉ Tỷ số 2 1 Ghi bàn Ruiz (30'), Merino (88') De Ketelaere (41') Kiến tạo - Castagne (41')

Đội hình xuất phát