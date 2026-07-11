Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026: Mikel Merino và sự trỗi dậy của siêu dự bị Bàn thắng muộn của Mikel Merino giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 tại tứ kết, đưa nhà đương kim vô địch châu Âu lần đầu trở lại bán kết World Cup sau 14 năm chờ đợi.

Để một đội bóng chạm tay vào vinh quang, họ không chỉ cần những ngôi sao rực sáng trong đội hình xuất phát mà còn cần những nhân tố có khả năng thay đổi vận mệnh từ băng ghế dự bị. Tại sân vận động Los Angeles Stadium, đội tuyển Tây Ban Nha đã chứng minh họ sở hữu một "vũ khí bí mật" mang tên Mikel Merino.

Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal một lần nữa sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quyết định, giúp nhà đương kim vô địch châu Âu đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 2-1. Chiến thắng kịch tính này không chỉ đưa "La Roja" vào vòng bán kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 mà còn khẳng định vị thế của Merino như một quân bài chiến lược hiệu quả nhất giải đấu năm nay.

Merino tỏa sáng mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Hành trình vượt qua nghịch cảnh của Mikel Merino

Hành trình của Mikel Merino tại World Cup 2026 là một câu chuyện về nghị lực phi thường. Chỉ vài tháng trước khi giải đấu khởi tranh, viễn cảnh tiền vệ 30 tuổi này có tên trong danh sách của HLV Luis de la Fuente vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Vào tháng Giêng, anh đã phải chịu đựng một chấn thương hy hữu: vết nứt xương bàn chân ở một vị trí cực kỳ hiếm gặp.

Chấn thương này không chỉ khiến anh vắng mặt dài hạn trong màu áo Arsenal mà còn đe dọa trực tiếp đến giấc mơ World Cup. Merino chỉ có thể trở lại thi đấu đúng một tháng trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bắt đầu. Việc anh liên tục tỏa sáng với những bàn thắng quyết định vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 và giờ là Bỉ ở tứ kết là minh chứng đanh thép cho bản lĩnh của cầu thủ đã có 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Sự đa năng của Merino chính là chìa khóa khiến cả HLV Mikel Arteta lẫn Luis de la Fuente hết sức tin dùng. Dù xuất thân là một tiền vệ trung tâm, nhưng với chiều cao ấn tượng và nhãn quan chiến thuật sắc bén, anh thường xuyên được đẩy lên đá như một tiền đạo cắm khi đội nhà cần hỏa lực. Khả năng đọc trận đấu và trừng phạt sai sót của thủ thành Lammens bên phía Bỉ đã biến anh thành tiêu chuẩn vàng cho mô hình chiến thuật mà Tây Ban Nha đang xây dựng.

Lamine Yamal: Giá trị đằng sau những con số

Trong khi Merino đang tận hưởng những giây phút thăng hoa nhất sự nghiệp, thì ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất là Lamine Yamal lại đang trải qua một kỳ World Cup có phần thầm lặng về mặt thống kê. Sau chiến dịch Euro 2024 bùng nổ, "thần đồng" của Barcelona mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng và chưa có đường kiến tạo nào sau 6 trận đấu tại Bắc Mỹ.

Yamal dù không ghi bàn nhưng vẫn để lại dấu ấn rõ nét. Ảnh: Getty Images.

Đôi khi, Yamal vẫn đưa ra những quyết định chưa thực sự hợp lý khi cố gắng dứt điểm ở những góc hẹp thay vì chuyền bóng. Tuy nhiên, sự đóng góp của cầu thủ 18 tuổi này không nên chỉ được đong đếm bằng bàn thắng. Việc Yamal thu hút sự chú ý của hai đến ba hậu vệ đối phương mỗi khi có bóng đã vô tình tạo ra những khoảng trống mênh mông cho các đồng đội khai thác.

Cựu hậu vệ Cesar Azpilicueta tin rằng dù chưa trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, Yamal vẫn là nhân tố cực kỳ ảnh hưởng lên lối chơi chung nhờ khả năng rê dắt và tốc độ gây đột biến. Anh vẫn đang trong quá trình tìm lại nhịp độ chơi bóng đỉnh cao sau khi đến với giải đấu trong tình trạng chưa đạt 100% thể lực.

Thử thách cực đại tại bán kết

Thử thách tiếp theo của Tây Ban Nha sẽ là đội tuyển Pháp do Kylian Mbappe dẫn dắt – một đối thủ có sức mạnh tấn công đáng gờm. Việc để lọt lưới bàn đầu tiên tại giải đấu trước đội tuyển Bỉ là một lời nhắc nhở quan trọng cho hàng thủ Tây Ban Nha về sự tập trung cần thiết trong những thời điểm quyết định.

Để tiến vào trận chung kết, Tây Ban Nha cần sự kết hợp hoàn hảo giữa sự chắc chắn của hậu phương, tính đột biến của Yamal và đặc biệt là bản năng sát thủ của những người hùng thầm lặng như Mikel Merino. Khi "La Roja" đã tìm lại được cái duyên chiến thắng, người hâm mộ xứ sở bò tót hoàn toàn có quyền tin vào một chương sử hào hùng tiếp theo đang được viết nên.