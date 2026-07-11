Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026 sau sai lầm nghiệt ngã của tuyển Bỉ Mikel Merino tiếp tục sắm vai người hùng khi tận dụng sai lầm của thủ môn dự bị Senne Lammens ở phút 88, giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 để tiến vào vòng bán kết gặp tuyển Pháp.

Trận tứ kết World Cup 2026 tại sân vận động SoFi (Los Angeles) đã khép lại theo kịch bản không thể nghiệt ngã hơn đối với đội tuyển Bỉ. Một sai lầm cá nhân ở những phút cuối trận đã dập tắt hy vọng của "Quỷ đỏ", đồng thời đưa Tây Ban Nha tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

Tây Ban Nha chính thức giành vé vào bán kết. Ảnh: Getty Images.

Sự áp đảo của La Roja và tổn thất của tuyển Bỉ

Ngay từ trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, vận đen đã bám đuổi đội tuyển Bỉ. Tiền vệ trụ cột Youri Tielemans dính chấn thương gân kheo trong lúc khởi động, buộc huấn luyện viên Rudi Garcia phải đưa Hans Vanaken vào thay thế đầy bất đắc dĩ. Mất đi cả Tielemans lẫn Amadou Onana (chấn thương trước đó), tuyến giữa của Bỉ trở nên mỏng manh trước khả năng kiểm soát bóng thượng thừa của Tây Ban Nha.

Rodri, như thường lệ, vẫn là kiến trúc sư trưởng trong lối chơi của La Roja. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester City điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo, buộc đối phương phải lùi sâu phòng ngự. Phút 30, ưu thế kiểm soát bóng được cụ hóa thành bàn thắng. Sau nỗ lực căng ngang của Pedro Porro, Dani Olmo dứt điểm khiến Thibaut Courtois phải đẩy bóng ra, tạo điều kiện cho Fabian Ruiz băng vào đá bồi mở tỷ số trận đấu.

Đội hình ra sân của cả hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Charles De Ketelaere và lời đáp trả của Quỷ đỏ

Dù bị ép sân, tuyển Bỉ vẫn cho thấy sự lỳ lợm đáng kinh ngạc. Những tình huống phản công dựa trên tốc độ của Jeremy Doku luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Phút 41, từ một pha dàn xếp bài bản bên hành lang cánh, Timothy Castagne thực hiện quả tạt chuẩn xác để Charles De Ketelaere băng cắt đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ thành Unai Simon.

Bỉ là đội đầu tiên xuyên thủng mành lưới của Tây Ban Nha ở World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images.

Bàn thắng này không chỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát mà còn đánh dấu lần đầu tiên mành lưới của Tây Ban Nha bị rung lên tại kỳ World Cup năm nay. Hiệp hai tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co đầy căng thẳng, nơi Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hàng thủ Bỉ bằng những pha đi bóng lắt léo.

Bước ngoặt từ chấn thương của Courtois và sai lầm của Lammens

Phút 72, một biến cố lớn xảy ra khi thủ thành kỳ cựu Thibaut Courtois đổ gục xuống sân vì chấn thương. Những giọt nước mắt của người gác đền sinh năm 1992 khi rời sân dường như đã dự báo về một kết thúc không có hậu cho đại diện từ châu Âu. Senne Lammens, thủ môn trẻ đang khoác áo Manchester United, được tung vào sân trong bối cảnh áp lực cực lớn.

Đúng vào phút 88, sự thiếu kinh nghiệm của Lammens đã bị trừng phạt. Từ cú sút xa không quá nguy hiểm của trung vệ trẻ Pau Cubarsi, thủ môn này đã lóng ngóng bắt hụt bóng. Mikel Merino – người từng ghi bàn quyết định loại Bồ Đào Nha – một lần nữa có mặt đúng lúc đúng chỗ để đệm bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Sai lầm của Lammens đưa Tây Ban Nha vào bán kết.

Vượt qua Bỉ trong một trận cầu đầy kịch tính, thầy trò Luis de la Fuente chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội tuyển Pháp, tạo nên một trận "chung kết sớm" đầy hứa hẹn tại World Cup 2026.