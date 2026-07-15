Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026: Khi hệ thống của De la Fuente bóp nghẹt dàn sao tuyển Pháp Đánh bại Pháp 2-0 tại MetLife, Tây Ban Nha san bằng kỷ lục 37 trận bất bại thế giới nhờ lối chơi kỷ luật, vô hiệu hóa hoàn toàn Kylian Mbappe và dàn sao Quả bóng vàng.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước tuyển Pháp ngay tại sân vận động MetLife. Đây không đơn thuần là một kết quả bóng đá, mà là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của lối chơi tập thể trước những cá nhân kiệt xuất. Trong một đêm mà ánh hào quang của các siêu sao bị dập tắt, hệ thống của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã vận hành như một cỗ máy hoàn hảo.

Tây Ban Nha có chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Ảnh: Getty.

Bóp nghẹt những ngòi nổ triệu đô

Bước vào trận đấu, tuyển Pháp sở hữu những cái tên có thể định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele hay Michael Olise. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã hóa giải bài toán này bằng sự kỷ luật và khả năng kiểm soát không gian tuyệt vời. Họ không chỉ cầm bóng nhiều hơn mà còn thực hiện những đường chuyền với độ chính xác cực cao, khiến đối thủ rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Chìa khóa nằm ở trục giữa, nơi Rodri đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương dây chằng chéo trước. Tiền vệ của Manchester City cùng với Fabian Ruiz đã tạo nên một bức tường thành vững chãi, vô hiệu hóa hoàn toàn Michael Olise và cắt đứt sợi dây liên lạc hướng tới Mbappe. Việc Rodri đọc trận đấu quá tốt đã giúp Tây Ban Nha luôn chủ động trong các tình huống đánh chặn và chuyển trạng thái.

Rodri đọc trận đấu quá tốt. Ảnh: Getty.

Sự thăng hoa của những nhân tố trẻ

Bên cạnh sự vững chãi của các đàn anh, những tài năng trẻ của La Roja đã có một ngày thi đấu rực sáng. Lamine Yamal liên tục tra tấn hành lang cánh của Lucas Digne bằng những pha đi bóng lắt léo, một trong số đó đã mang về quả phạt đền bản lề, mở ra bước ngoặt cho trận đấu. Sự tự tin của Yamal cho thấy anh đã sẵn sàng gánh vác trọng trách ở những sân chơi lớn nhất.

Ở phía đối diện, hàng phòng ngự Tây Ban Nha cũng ghi dấu ấn đậm nét. Trung vệ 19 tuổi Pau Cubarsi cho thấy sự trưởng thành vượt bậc khi đối đầu trực diện với những chân sút hàng đầu thế giới. Sự điềm tĩnh của Cubarsi kết hợp cùng kinh nghiệm của Aymeric Laporte và sự tập trung của thủ thành Unai Simon đã giúp đội bóng xứ đấu bò giữ sạch lưới trước áp lực từ phía tuyển Pháp.

Kỷ lục lịch sử và bản sắc mới

Chiến thắng này không chỉ đưa Tây Ban Nha vào chung kết mà còn giúp họ san bằng kỷ lục 37 trận bất bại liên tiếp trong lịch sử bóng đá nam thế giới. Trên hành trình đáng kinh ngạc đó, đoàn quân của De la Fuente đã lần lượt khuất phục những đối trọng lớn nhất như Đức, Anh, Bồ Đào Nha và Ý.

Đáng chú ý, sức mạnh của đội bóng này không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Ngay cả những cầu thủ từng gặp khó khăn ở cấp câu lạc bộ như Pedro Porro cũng tỏa sáng rực rỡ với một siêu phẩm bàn thắng. Tây Ban Nha hiện tại là một tập thể thấu hiểu chiến thuật sâu sắc, biết cách thích ứng với mọi đối thủ và luôn duy trì được sự gắn kết ở mức cao nhất. Trận chung kết World Cup 2026 đang chờ đợi họ như một nấc thang cuối cùng để hoàn thiện triều đại rực rỡ của Luis de la Fuente.