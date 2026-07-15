Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026: Khi sự thực dụng và kỷ lục 37 trận bất bại lên ngôi Vượt qua Pháp 2-0, Tây Ban Nha tiến sát ngai vàng World Cup 2026 bằng lối chơi phòng ngự khoa học. Đoàn quân của Luis de la Fuente vừa cân bằng kỷ lục 37 trận bất bại thế giới của đội tuyển Ý.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup lần thứ hai trong lịch sử sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Pháp. Kết quả này không chỉ là một tấm vé đi tiếp, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự chuyển mình mang tính bước ngoặt của "La Roja": từ một đội bóng tôn thờ kiểm soát bóng sang một tập thể thực dụng và lì lợm đến đáng sợ.

Tây Ban Nha đánh bại Pháp trong trận cầu kịch tính. (Ảnh: Getty Images)

Hệ thống phòng ngự: Nền tảng của sự thống trị

Hành trình của thầy trò HLV Luis de la Fuente tại kỳ World Cup năm nay là minh chứng rõ nét cho kỷ luật chiến thuật. Thay vì dâng cao đội hình và chấp nhận rủi ro, Tây Ban Nha hiện tại ưu tiên sự an toàn với một khối đội hình lùi sâu, được tổ chức cực kỳ chặt chẽ.

Bộ tứ vệ gồm Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Marc Cucurella đã thiết lập một "bức tường thành" trước khung thành. Thống kê cho thấy, xuyên suốt từ vòng 32 đội đến bán kết, hàng thủ này chỉ phải nhận đúng 1,59 bàn thua kỳ vọng (xG). Việc chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trong giai đoạn knock-out là con số biết nói, biến họ trở thành đội bóng khó bị đánh bại nhất giải đấu.

Tại tuyến giữa, Rodri tiếp tục chứng minh giá trị của một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Với vai trò mỏ neo, anh không chỉ điều tiết nhịp độ mà còn là chốt chặn quan trọng giúp các cầu thủ sáng tạo như Pedri hay Dani Olmo yên tâm triển khai bóng.

Kỷ lục 37 trận bất bại và bản sắc mới

Chiến thắng trước Pháp không chỉ đưa Tây Ban Nha vào chung kết mà còn giúp họ đi vào lịch sử. Với 37 trận liên tiếp không nếm mùi thất bại, "La Roja" đã chính thức cân bằng kỷ lục thế giới mà đội tuyển Ý từng thiết lập giai đoạn 2018-2021. Lần cuối cùng họ gục ngã đã từ tháng 3/2024.

Sự ổn định này xuất phát từ việc xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh tập thể. Không còn phụ thuộc vào những siêu sao cá nhân đơn lẻ, Tây Ban Nha vận hành như một cỗ máy được lập trình sẵn. Mỗi vị trí trên sân đều hiểu rõ nhiệm vụ, đặt tính hiệu quả lên trên sự hoa mỹ.

Mbappe thất bại trước Tây Ban Nha của Lamine Yamal. (Ảnh: Getty Images)

Lamine Yamal: Ngòi nổ vượt trên những con số thống kê

Trong hệ thống thực dụng đó, Lamine Yamal nổi lên như một điểm nổ khác biệt. Dù các chỉ số về bàn thắng hay kiến tạo tại giải đấu lần này chưa thực sự bùng nổ, nhưng tầm ảnh hưởng của tiền đạo 19 tuổi là không thể phủ nhận. Yamal đóng vai trò mấu chốt trong việc kéo giãn đội hình đối phương và tịnh tiến bóng lên phía trước.

Khả năng gây sức ép trực tiếp của Yamal đã buộc hàng thủ Pháp lúng túng, dẫn đến những khoảng trống chết người cho đồng đội khai thác. Chính sự hiện diện của anh ở hành lang cánh là chìa khóa để phá vỡ cấu trúc phòng ngự lùi sâu của các đối thủ lớn.

Với nền tảng phòng ngự kiên cố kết hợp cùng những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc, Tây Ban Nha đang tiến vào trận chung kết với tư thế của một ứng cử viên vô địch tuyệt đối. Sự lì lợm và tính toán kỹ lưỡng của Luis de la Fuente sẽ là bài toán cực khó cho bất kỳ đối thủ nào muốn ngăn cản họ chạm tay vào chiếc cúp vàng.