Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026: Mbappe bất lực trong ngày Pháp gục ngã Vượt qua Pháp với tỷ số 2-0, Tây Ban Nha ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026. Kylian Mbappe khép lại giải đấu bằng tấm thẻ vàng và nỗi thất vọng cùng cực.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp đã khép lại với kịch bản đầy nghiệt ngã cho nhà đương kim Á quân thế giới. Dù sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu, "Les Bleus" hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối phương, để rồi chấp nhận thất bại 0-2 tâm phục khẩu phục.

Khoảnh khắc thót tim và bản lĩnh của Unai Simon

Sau khi thiết lập lợi thế dẫn trước hai bàn, Tây Ban Nha chủ động nhường thế trận để chơi rình rập. Tuy nhiên, sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 81 khi thủ thành Unai Simon có một quyết định mạo hiểm. Trong nỗ lực ngăn chặn đường bóng dài của tuyển Pháp, Simon đã băng ra khỏi vòng cấm để giải nguy.

Pha xử lý không thực sự gọn gàng khiến bóng tìm đến đúng vị trí của Doue. Cầu thủ vào sân thay người phía tuyển Pháp lập tức tung cú dứt điểm sấm sét từ khoảng cách rất xa khi khung thành đã bỏ trống. Trong khoảnh khắc tưởng chừng bàn thắng đã đến với đội bóng áo Lam, Unai Simon đã thể hiện phản xạ xuất thần khi kịp lùi về cản phá thành công, sửa chữa sai lầm của chính mình.

Mbappe có 1 trận đấu đáng quên

Sự bất lực của Kylian Mbappe và lời chia tay cay đắng

Trái ngược với sự vững chãi của hàng thủ Tây Ban Nha là bộ mặt bạc nhược của hàng công tuyển Pháp, mà tiêu biểu là đội trưởng Kylian Mbappe. Suốt cả trận đấu, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid bị các hậu vệ đối phương phong tỏa hoàn toàn, không có nhiều không gian để thực hiện những pha bứt tốc sở trường.

Hình ảnh tiêu biểu nhất cho đêm thi đấu đáng quên của Mbappe chính là tấm thẻ vàng ở những phút cuối trận sau pha va chạm với Unai Simon. Sự nóng nảy và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của số 10 tuyển Pháp khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Thất bại 0-2 không chỉ khiến Pháp dừng bước tại bán kết mà còn để lại nhiều dấu hỏi về khả năng dẫn dắt lối chơi của Mbappe trong những trận cầu lớn.

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào trận chung kết World Cup 2026 với phong thái của một ứng cử viên vô địch thực thụ. Lối chơi kiểm soát bóng kết hợp với sự thực dụng đúng lúc đã giúp đoàn quân của xứ sở bò tót vượt qua thử thách cực đại mang tên Pháp.

Về phía đội tuyển Pháp, việc dừng chân ở bán kết là một kết quả đáng thất vọng so với kỳ vọng của người hâm mộ. Đội bóng của HLV Didier Deschamps sẽ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ về cả nhân sự lẫn chiến thuật nếu muốn trở lại vị thế thống trị trong tương lai gần.