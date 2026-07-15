Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Pháp Vượt qua Pháp với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Oyarzabal và Pedro Porro, Tây Ban Nha chính thức ghi danh vào trận chung kết World Cup 2026 với thành tích giữ sạch lưới ấn tượng.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha đã kết thúc với kịch bản đầy toan tính nhưng không kém phần kịch tính. Trong khi đoàn quân của HLV Didier Deschamps nỗ lực hướng tới trận chung kết thứ ba liên tiếp, "La Roja" lại cho thấy một bộ mặt bản lĩnh để nối dài chuỗi trận bất bại và tiến sát kỷ lục thế giới.

Bước ngoặt từ chấm phạt đền

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc với sự thận trọng cao độ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha sớm thiết lập quyền kiểm soát nhờ khả năng luân chuyển bóng nhuần nhuyễn của tuyến giữa. Pháp chủ động chơi rình rập và đã có cơ hội thực sự nguy hiểm khi Ousmane Dembélé chọc khe tinh tế cho Kylian Mbappe thoát xuống. Dù vậy, sự bọc lót kịp thời của bộ ba Pau Cubarsi, Pedro Porro và Aymeric Laporte đã dập tắt hy vọng của đội bóng áo Lam.

Tây Ban Nha (áo trắng) thi đấu lấn lướt trước Pháp

Nút thắt của trận đấu được tháo gỡ ở phút 22. Tài năng trẻ Lamine Yamal tận dụng sai lầm vị trí của Lucas Digne để đột phá táo bạo vào vòng cấm, buộc đối phương phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal không mắc sai lầm nào khi lạnh lùng đánh bại thủ thành Mike Maignan, mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Sự bế tắc của Les Bleus và nhát dao định đoạt

Khó khăn chồng chất với ĐT Pháp khi trung vệ trụ cột William Saliba phải rời sân sớm vì chấn thương. Dù Bradley Barcola và Adrien Rabiot rất nỗ lực tìm kiếm khoảng trống, hàng phòng ngự được tổ chức cực tốt của Tây Ban Nha đã khiến các chân sút bên phía Pháp hoàn toàn im hơi lặng tiếng.

Bước sang hiệp hai, HLV Didier Deschamps thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm tăng cường hỏa lực. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh chưa kịp phát huy tác dụng, Pháp đã phải nhận gáo nước lạnh thứ hai. Phút 57, Pedro Porro có pha phối hợp ăn ý với Dani Olmo trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật hạ gục Maignan, nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ sở bò tót.

Khoảng thời gian còn lại, Tây Ban Nha thi đấu ung dung và thậm chí Lamine Yamal đã một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Những nỗ lực muộn màng của Mbappe và Dembele là không đủ để giúp Pháp lật ngược thế cờ.

Thống kê và kỷ lục sau trận đấu

Chiến thắng 2-0 không chỉ đưa Tây Ban Nha vào chung kết mà còn giúp họ xác lập thành tích giữ sạch lưới 6 trên 7 trận tại giải đấu năm nay. Đối thủ của thầy trò HLV Luis de la Fuente trong trận tranh ngôi vương sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Argentina.

Với cá nhân Didier Deschamps, dù lập kỷ lục 26 trận dẫn dắt tại các kỳ World Cup, ông đã phải khép lại hành trình trong nỗi thất vọng khi không thể giúp Pháp duy trì vị thế thống trị châu lục và thế giới.

Thông số Pháp Tây Ban Nha Tỷ số 0 2 Ghi bàn - Oyarzabal (22'), Pedro Porro (58') Kiến tạo - Dani Olmo (58')

Đội hình ra sân