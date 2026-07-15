Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026: Sự thống trị tuyệt đối trước người Pháp Với chiến thắng 2-0 thuyết phục tại Dallas, La Roja không chỉ tiễn đương kim Á quân Pháp về nước mà còn khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương World Cup.

Màn trình diễn tại Dallas không chỉ là một trận bán kết; đó là lời khẳng định về sự trở lại của một đế chế. Tây Ban Nha đã khuất phục Pháp bằng thứ bóng đá kiểm soát và hiệu quả đến đáng sợ, chính thức giành vé vào chơi trận chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi đằng đẵng.

Sự lạnh lùng của La Roja tại Dallas

Đoàn quân của huấn luyện viên Tây Ban Nha đã trình diễn một lối chơi gần như hoàn hảo từ đầu đến cuối. Không còn là những đường chuyền ngang vô hại, Tây Ban Nha hiện tại là sự kết hợp giữa khả năng kiểm soát bóng thượng thặng và sự thực dụng trong khâu dứt điểm. Họ phòng ngự chắc chắn, không cho đối thủ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm và tận dụng tối đa những thời cơ trong tấn công.

Hai pha lập công của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro là kết quả tất yếu của một hệ thống vận hành trơn tru, bóp nghẹt mọi ý đồ phản kháng của "Les Bleus". Tây Ban Nha đã chính thức trở lại trận chung kết World Cup sau 16 năm chờ đợi. Vào lúc 2h ngày 20/7 (giờ Hà Nội), "La Roja" sẽ bước vào trận tranh ngôi vô địch trên sân MetLife (New York).

Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục

Truyền thông Pháp: "Có điều gì đó đã vỡ vụn"

Trước sức mạnh áp đảo của đối thủ, truyền thông Pháp không thể đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào. Tờ Le Monde cay đắng thừa nhận: "Giấc mơ màu xanh khép lại, Les Bleus bị La Roja áp đảo và loại khỏi World Cup". Trong khi đó, Le Figaro nhấn mạnh hơn khi mô tả đây là một thất bại "không chút khoan nhượng", nơi Pháp hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Sự thất vọng bao trùm các mặt báo tại Paris khi kỳ vọng tan vỡ. Le Parisien ví von sự kiện này như "màn pháo hoa đã bị hủy bỏ", ám chỉ giấc mơ lên ngôi của thầy trò HLV Didier Deschamps đã tan thành mây khói. RMC Sport gọi đây là "cái kết cho giấc mơ nước Mỹ", còn nhật báo thể thao danh tiếng L'Équipe chỉ để lại một dòng bình luận ngắn ngủi nhưng đầy sức nặng: "Có điều gì đó đã vỡ vụn ở Dallas".

Các tờ báo Pháp đau đớn trước thất bại của đội nhà

Thế giới ngả mũ trước đẳng cấp của Tây Ban Nha

Không chỉ ở châu Âu, dư luận quốc tế cũng dành nhiều mỹ từ cho màn trình diễn của Mikel Oyarzabal và các đồng đội. Nhật báo thể thao Ole (Argentina) nhận định: "Tây Ban Nha chặn đứng cỗ máy Pháp: đẳng cấp thế giới để vào chung kết". Tại Anh, tờ The Sun ca ngợi chiến thắng áp đảo của xứ sở bò tót trước ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, đồng thời đánh giá Tây Ban Nha đã gửi lời tuyên chiến mạnh mẽ tới đối thủ ở trận chung kết.

Với sự ổn định từ hàng thủ cho đến sự sắc bén của hàng công, Tây Ban Nha đang cho thấy họ đã sẵn sàng để một lần nữa đứng trên đỉnh thế giới, tái hiện vinh quang của thế hệ vàng năm 2010. Trận chung kết tại MetLife sắp tới sẽ là thử thách cuối cùng để thầy trò HLV Tây Ban Nha hoàn tất hành trình lịch sử này.