Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2026: Mikel Merino trừng phạt Bồ Đào Nha phút 90+1 Trong một trận cầu đỉnh cao của chiến thuật và sự kiên trì, ĐT Tây Ban Nha đã khuất phục Bồ Đào Nha nhờ sự điều chỉnh nhân sự tài tình của HLV De La Fuente, khép lại hành trình của Cristiano Ronaldo.

Trận derby bán đảo Iberia tại vòng 1/8 World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản không thể nghiệt ngã hơn cho ĐT Bồ Đào Nha. Khi tất cả đều đã chuẩn bị tâm lý cho hai hiệp phụ căng thẳng, một khoảnh khắc phối hợp giữa những quân bài dự bị của HLV Luis De La Fuente đã định đoạt số phận trận đấu, đưa ĐT Tây Ban Nha tiến thẳng vào tứ kết.

Màn đôi công rực lửa ngay từ khai cuộc

Bước vào trận đấu với tâm thế của những ứng cử viên vô địch, cả ĐT Bồ Đào Nha và ĐT Tây Ban Nha đều không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. ĐT Bồ Đào Nha, sau khi chật vật vượt qua Croatia, đã nhập cuộc đầy quyết tâm với sự dẫn dắt của đội trưởng Cristiano Ronaldo.

Đôi bên chơi đôi công ngay sau tiếng còi khai cuộc

Phút thứ 9, Oyarzabal bên phía Tây Ban Nha khiến các khán đài phải ồ lên tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi trong vòng cấm. Ngay lập tức, ĐT Bồ Đào Nha có lời đáp trả bằng cú dứt điểm uy lực của Ronaldo, nhưng thủ thành Unai Simon đã phản xạ xuất thần. Hiệp một chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của hai thủ môn khi Diogo Costa cũng liên tiếp trổ tài cứu thua sau các pha dứt điểm hiểm hóc của đối phương.

Vận may đã không mỉm cười với đoàn quân của HLV Roberto Martinez ở phút 41. Nuno Mendes tung cú sút sấm sét từ rìa vòng cấm, bóng đập người Porro đổi hướng nhưng lại tìm đúng xà ngang khung thành Simon. Sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ áo bã trầu khi họ không thể tận dụng ưu thế để dẫn trước trong hiệp một.

Canh bạc nhân sự và đòn kết liễu phút 90+1

Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co hơn khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn nơi hàng thủ. ĐT Tây Ban Nha dần kiểm soát bóng nhiều hơn (56%) nhờ sự cơ động của Rodri và Pedri, trong khi ĐT Bồ Đào Nha lùi sâu chờ đợi thời cơ phản công. Nhận thấy sự bế tắc, HLV De La Fuente đã thực hiện những thay đổi mang tính bước ngoặt khi tung Ferran Torres và Mikel Merino vào sân.

Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng tối đa ở phút bù giờ đầu tiên (90+1). Từ một pha phối hợp bài bản, Ferran Torres kiến tạo dọn cỗ để Mikel Merino băng lên dứt điểm gọn gàng, không cho Diogo Costa bất kỳ cơ hội cản phá nào. Đây là minh chứng cho khả năng đọc trận đấu và thay người xuất sắc của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Dù rất nỗ lực trong những phút ít ỏi còn lại, đặc biệt là tình huống đánh đầu vọt xà của Silva, ĐT Bồ Đào Nha vẫn phải chấp nhận thất bại tối thiểu 0-1. Kết quả này chính thức đưa ĐT Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2026, đồng thời để lại nhiều tiếc nuối cho Cristiano Ronaldo trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của anh.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Bồ Đào Nha Tây Ban Nha Thời gian kiểm soát bóng 44% 56% Sút khung thành (trúng đích) 10 (2) 15 (6) Phạm lỗi 9 13 Phạt góc 3 7 Cứu thua 5 2 Thẻ vàng 2 1

Chấm điểm cầu thủ nổi bật

Theo hệ thống chấm điểm của Flashscore, Rodri là cầu thủ xuất sắc nhất trận với 8.3 điểm nhờ khả năng điều tiết lối chơi tuyệt vời. Mikel Merino dù vào sân từ ghế dự bị cũng nhận được 7.3 điểm cho bàn thắng quý như vàng. Bên phía Bồ Đào Nha, thủ thành Diogo Costa là người chơi ổn định nhất với 7.1 điểm.