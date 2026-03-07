Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2026: Sức mạnh từ hệ thống không kẽ hở Đè bẹp Áo 3-0 để ghi tên vào tứ kết, Tây Ban Nha tiếp tục duy trì thành tích giữ sạch lưới tuyệt đối. Đội quân của Luis de la Fuente đang cho thấy sự biến ảo đáng sợ khi không còn phụ thuộc vào siêu sao Lamine Yamal.

Tây Ban Nha đang tiến phăng phăng tại World Cup 2026 với một diện mạo đầy lỳ lợm và biến ảo. Chiến thắng 3-0 trước Áo tại vòng 1/16 không chỉ là lời khẳng định về sức mạnh tấn công, mà còn cho thấy một hệ thống phòng ngự gần như hoàn hảo khi không để đối phương tung ra bất kỳ cú sút trúng đích nào suốt 90 phút.

Nền tảng từ hàng thủ thép

Tính đến thời điểm hiện tại, "La Roja" vẫn chưa để lọt lưới bàn nào từ đầu giải. Công thức thành công của HLV Luis de la Fuente dựa trên sự ổn định tuyệt đối của hàng phòng ngự, khả năng kiểm soát nhịp độ của tuyến giữa và sự kiên nhẫn của hàng công. Chuỗi 34 trận bất bại trong các giải chính thức là minh chứng rõ nét nhất cho sự hiệu quả của lối chơi này.

Cubarsi tiếp tục giúp TBN giữ sạch lưới từ đầu giải

Sự kết hợp giữa sức trẻ của Pau Cubarsi và kinh nghiệm của Aymeric Laporte đã tạo nên một bức tường thành vững chãi trước khung thành của Unai Simon. Dù không sở hữu thể hình quá lý tưởng so với các trung phong cao lớn bên phía Áo, cặp đôi này vẫn kiểm soát tốt các tình huống không chiến và hóa giải mọi nguy cơ từ sớm. Khi hậu phương đã yên ổn, bài toán đặt ra cho De La Fuente là làm sao để tối ưu hóa các phương án tiếp cận khung thành.

Những "mánh khóe" chiến thuật của De La Fuente

Trong bối cảnh Nico Williams chưa đạt thể trạng tốt nhất, HLV De La Fuente đã thực hiện một thay đổi mang tính bước ngoặt ở hành lang cánh trái bằng việc đưa Alex Baena vào sân. Khác với lối đá giàu sức mạnh và tốc độ của Williams, Baena mang đến khả năng kiến thiết và sự tinh tế trong các đường chuyền.

Cánh trái TBN với Cucurella & Baena đã tạo dấu ấn rực rỡ trước Áo

Thực tế, cả 3 bàn thắng vào lưới Áo đều xuất phát từ cánh trái. Marc Cucurella và Alex Baena đã tạo nên một trục dọc đầy biến ảo. Thay vì những quả tạt bổng cầu may, Tây Ban Nha ưu tiên các đường chuyền sệt tầm thấp để phù hợp với khả năng xử lý bước một nhạy bén của Mikel Oyarzabal.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Oyarzabal: Cucurella chuyền sệt vào, Oyarzabal khựng lại để chờ bóng, trong khi Baena tiếp tục chạy vào cột gần để khiến Alaba và Danso mải quan sát mình thay vì Oyarzabal

Điểm nhấn chiến thuật đáng chú ý nhất chính là bàn thắng của Pedro Porro. Một hậu vệ phải bất ngờ xâm nhập vòng cấm và dứt điểm như một tiền đạo thực thụ là kịch bản mà hàng thủ Áo không thể lường trước. Sự linh hoạt trong việc hoán đổi vị trí và khai thác khoảng trống cho thấy Tây Ban Nha đã chuẩn bị rất kỹ các phương án tấn công đa dạng trên sân tập.

Porro đã đứng rình ở ngoài vòng cấm trước khi Cucurella đưa Baena thoát xuống tạt vào

Thoát khỏi cái bóng của Lamine Yamal

Dù Lamine Yamal vẫn là cái tên thu hút mọi ánh nhìn, nhưng ĐT Tây Ban Nha hiện tại cho thấy họ không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Khi Yamal bị đối phương chăm sóc kỹ lưỡng, các vệ tinh xung quanh như Baena, Oyarzabal hay thậm chí là các hậu vệ biên như Porro luôn sẵn sàng tỏa sáng.

Yamal nhận giải hay nhất trận thắng Áo với khuôn mặt không mấy vui vẻ

Việc đa dạng hóa các miếng đánh giúp Tây Ban Nha trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Họ có thể chơi ban bật trung lộ, tấn công biên hoặc sử dụng những quả tạt tầm thấp đầy khó chịu. Với một hệ thống đã "vào guồng" đúng thời điểm quan trọng nhất, đoàn quân của Luis de la Fuente đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để hướng tới chức vô địch World Cup 2026.

Thống kê đáng chú ý của Tây Ban Nha tại World Cup 2026:

Bàn thua: 0

Số trận bất bại liên tiếp: 34 (các giải chính thức)

Kết quả vòng bảng: Hòa Cape Verde 0-0, Thắng Saudi Arabia 4-0, Thắng Uruguay 1-0

Kết quả vòng 1/16: Thắng Áo 3-0