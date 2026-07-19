Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0 ở chung kết World Cup nhờ bàn thắng của Torres ở phút 106. Chiến thắng đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, còn Argentina khép lại giải đấu với vị trí á quân.

Tây Ban Nha 1 - 0 Argentina Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu

Tây Ban Nha tiếp đón Argentina.



Tây Ban Nha tiếp đón Argentina. 13' Tây Ban Nha chiếm ưu thế kiểm soát

Sau 13 phút, Tây Ban Nha chiếm ưu thế kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36%, còn Argentina chủ động lùi về phòng ngự. Dứt điểm mới là 1 - 0, cho thấy sức ép của đội bóng áo đỏ chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.



Sau 13 phút, Tây Ban Nha chiếm ưu thế kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36%, còn Argentina chủ động lùi về phòng ngự. Dứt điểm mới là 1 - 0, cho thấy sức ép của đội bóng áo đỏ chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. 25' Tây Ban Nha áp đảo thế trận

Phút 25, Tây Ban Nha đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 65% - 35% và dứt điểm 1 - 0 . Argentina chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi sức ép của đội chủ nhà được thể hiện qua 2 - 0 quả phạt góc.



Phút 25, đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng và dứt điểm . Argentina chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi sức ép của đội chủ nhà được thể hiện qua 2 - 0 quả phạt góc. 39' Tây Ban Nha kiểm soát thế trận

Sau 39 phút, Tây Ban Nha đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và 2 - 0 quả phạt góc. Argentina phải lùi sâu phòng ngự, trong khi thế trận vẫn chưa thực sự sôi động khi số lần dứt điểm mới là 1 - 0.



Sau 39 phút, Tây Ban Nha đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và 2 - 0 quả phạt góc. Argentina phải lùi sâu phòng ngự, trong khi thế trận vẫn chưa thực sự sôi động khi số lần dứt điểm mới là 1 - 0. 41' Lisandro Martínez nhận thẻ vàng

Phút 41, Lisandro Martínez nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trung vệ Argentina sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.



Phút 41, Lisandro Martínez nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trung vệ Argentina sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu. 44' Argentina thay người trước giờ nghỉ

Phút 44, Nicolás Otamendi vào sân thay Lisandro Martínez bên phía Argentina. Sự điều chỉnh diễn ra ngay trước giờ nghỉ, trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.



Phút 44, vào sân thay bên phía Argentina. Sự điều chỉnh diễn ra ngay trước giờ nghỉ, trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng. 45' Leandro Paredes vào sân phút 45

Phút 45', Argentina đưa Leandro Paredes vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez. Sự điều chỉnh diễn ra khi Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận và tạo nhiều sức ép hơn.



Phút 45', Argentina đưa Leandro Paredes vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez. Sự điều chỉnh diễn ra khi Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận và tạo nhiều sức ép hơn. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 51' Tây Ban Nha áp đảo sau giờ nghỉ

Bước sang phút 51', Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và tạo sức ép rõ rệt qua 4 - 0 cú dứt điểm, trong đó 3 - 0 lần trúng đích. Argentina phải lùi sâu phòng ngự, thể hiện qua 3 pha cứu thua.



Bước sang phút 51', Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và tạo sức ép rõ rệt qua 4 - 0 cú dứt điểm, trong đó 3 - 0 lần trúng đích. Argentina phải lùi sâu phòng ngự, thể hiện qua 3 pha cứu thua. 52' Paredes nhận thẻ vàng trong thế trận căng thẳng

Phút 52, Leandro Paredes (Argentina) nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng. Argentina thêm một lần bị cảnh cáo trong trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.



Phút 52, Leandro Paredes (Argentina) nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng. Argentina thêm một lần bị cảnh cáo trong trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng. 58' Nahuel Molina vào sân thay Gonzalo Montiel

Phút 58', Argentina thay người: Nahuel Molina vào sân thay Gonzalo Montiel. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Argentina trong thế trận chung kết vẫn đang giằng co.



Phút 58', Argentina thay người: Nahuel Molina vào sân thay Gonzalo Montiel. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Argentina trong thế trận chung kết vẫn đang giằng co. 62' Ferrán Torres vào sân, Tây Ban Nha tăng sức công

Phút 62, Ferrán Torres vào sân thay Mikel Oyarzabal bên phía Tây Ban Nha. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế và tạo nhiều sức ép hơn về phía Argentina.



Phút 62, Ferrán Torres vào sân thay Mikel Oyarzabal bên phía Tây Ban Nha. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế và tạo nhiều sức ép hơn về phía Argentina. 62' Pedri vào sân, Tây Ban Nha tăng sức sáng tạo

Phút 62, Pedri vào sân thay Fabián Ruiz bên phía Tây Ban Nha. Trong thế trận đang chiếm ưu thế với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và dứt điểm 5 - 0, sự xuất hiện của Pedri có thể giúp Tây Ban Nha gia tăng sức sáng tạo.



Phút 62, Pedri vào sân thay Fabián Ruiz bên phía Tây Ban Nha. Trong thế trận đang chiếm ưu thế với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và dứt điểm 5 - 0, sự xuất hiện của Pedri có thể giúp Tây Ban Nha gia tăng sức sáng tạo. 64' Tây Ban Nha áp đảo Argentina

Sau phút 64, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và hoàn toàn lấn lướt ở số lần dứt điểm 5 - 0. Argentina đang phải lùi sâu chịu trận, trong khi 3 pha cứu thua cho thấy sức ép đáng kể mà họ hứng chịu dù tỷ số vẫn là 0 - 0.



Sau phút 64, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và hoàn toàn lấn lướt ở số lần dứt điểm 5 - 0. Argentina đang phải lùi sâu chịu trận, trong khi 3 pha cứu thua cho thấy sức ép đáng kể mà họ hứng chịu dù tỷ số vẫn là 0 - 0. 70' Argentina thay người ở phút 70

Phút 70', Facundo Medina vào sân thay Cristian Romero bên phía Argentina. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.



Phút 70', Facundo Medina vào sân thay Cristian Romero bên phía Argentina. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng. 70' Argentina thay người ở phút 70

Phút 70, Giuliano Simeone Baldini vào sân thay Rodrigo De Paul, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự của Argentina. Trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng, nên sự thay đổi này thu hút sự chú ý.



Phút 70, Giuliano Simeone Baldini vào sân thay Rodrigo De Paul, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự của Argentina. Trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng, nên sự thay đổi này thu hút sự chú ý. 75' Nico Williams vào sân ở phút 75

Phút 75, Nico Williams vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez bên phía Tây Ban Nha. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Tây Ban Nha vẫn đang tìm kiếm bàn mở tỷ số trong thế trận 0-0.



Phút 75, Nico Williams vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez bên phía Tây Ban Nha. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Tây Ban Nha vẫn đang tìm kiếm bàn mở tỷ số trong thế trận 0-0. 75' Mikel Merino vào sân ở phút 75

Phút 75, Tây Ban Nha đưa Mikel Merino vào sân thay Daniel Olmo Carvajal. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.



Phút 75, Tây Ban Nha đưa Mikel Merino vào sân thay Daniel Olmo Carvajal. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng. 78' Tây Ban Nha dồn ép Argentina

Phút 78', Tây Ban Nha vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và tung ra 9 - 0 cú dứt điểm. Argentina chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi tỷ số vẫn là 0 - 0.



Phút 78', Tây Ban Nha vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và tung ra 9 - 0 cú dứt điểm. Argentina chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi tỷ số vẫn là 0 - 0. 82' Enzo Fernández nhận thẻ vàng vì phản ứng

Phút 82, Enzo Fernández (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản ứng. Thẻ phạt đến khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, hứa hẹn những phút cuối căng thẳng.



Phút 82, Enzo Fernández (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản ứng. Thẻ phạt đến khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, hứa hẹn những phút cuối căng thẳng. 90+2' Cristian Romero nhận thẻ vàng ở phút bù giờ

Phút 90+2', Cristian Romero (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản ứng.



Phút 90+2', Cristian Romero (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản ứng. 91' Hiệp phụ

Trận đấu bước vào hiệp phụ.



Trận đấu bước vào hiệp phụ. 90' Tây Ban Nha dồn ép Argentina đến phút 90

Phút 90, Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 66% - 34% và dứt điểm 14 - 0 . Argentina chịu trận trước sức ép liên tục, nhưng tỷ số vẫn là 0 - 0 .



Phút 90, Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng và dứt điểm . Argentina chịu trận trước sức ép liên tục, nhưng tỷ số vẫn là . 99' Zubimendi vào sân ở phút 99

Phút 99, Martín Zubimendi vào sân thay Rodrigo Hernandez Cascante bên phía Tây Ban Nha. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.



Phút 99, Martín Zubimendi vào sân thay Rodrigo Hernandez Cascante bên phía Tây Ban Nha. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng. 99' Tây Ban Nha thay người ở phút 99

Phút 99, Eric García vào sân thay Aymeric Laporte bên phía Tây Ban Nha. Trong thế trận Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn, sự điều chỉnh này diễn ra khi tỷ số vẫn là 0-0.



Phút 99, Eric García vào sân thay Aymeric Laporte bên phía Tây Ban Nha. Trong thế trận Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn, sự điều chỉnh này diễn ra khi tỷ số vẫn là 0-0. 102' Senesi vào sân, Álvarez rời trận

Phút 102', Marcos Senesi vào sân cho Argentina, thay Julián Álvarez. Đây là sự điều chỉnh trong hiệp phụ của trận chung kết World Cup, khi hai đội vẫn chưa tìm được bàn thắng.



Phút 102', Marcos Senesi vào sân cho Argentina, thay Julián Álvarez. Đây là sự điều chỉnh trong hiệp phụ của trận chung kết World Cup, khi hai đội vẫn chưa tìm được bàn thắng. 102' Tây Ban Nha áp đảo, Argentina chống đỡ

Sau 102 phút, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và tung ra 16 - 0 pha dứt điểm. Argentina gần như chỉ tập trung phòng ngự khi đối thủ đã có 9 - 1 quả phạt góc, trong thế trận một chiều nhưng chưa có bàn thắng.



Sau 102 phút, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và tung ra 16 - 0 pha dứt điểm. Argentina gần như chỉ tập trung phòng ngự khi đối thủ đã có 9 - 1 quả phạt góc, trong thế trận một chiều nhưng chưa có bàn thắng. 104' Lionel Sebastián Scaloni nhận thẻ vàng

Phút 104', Lionel Sebastián Scaloni (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản đối quyết định của trọng tài. Trận chung kết World Cup vẫn đang giằng co với tỷ số Tây Ban Nha 0-0 Argentina.



Phút 104', Lionel Sebastián Scaloni (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản đối quyết định của trọng tài. Trận chung kết World Cup vẫn đang giằng co với tỷ số Tây Ban Nha 0-0 Argentina. 106' Ferrán Torres đưa Tây Ban Nha vượt lên

Phút 106', Ferrán Torres lập công, giúp Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina. Bàn thắng đến ở thời điểm hiệp phụ, đưa Tây Ban Nha nắm lợi thế trong trận chung kết.



Phút 106', Ferrán Torres lập công, giúp Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina. Bàn thắng đến ở thời điểm hiệp phụ, đưa Tây Ban Nha nắm lợi thế trong trận chung kết. 111' Alexis Mac Allister nhận thẻ vàng

Phút 111, Alexis Mac Allister nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Argentina tiếp tục phải trả giá bằng những thẻ phạt trong thế bị Tây Ban Nha dẫn trước.



Phút 111, Alexis Mac Allister nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Argentina tiếp tục phải trả giá bằng những thẻ phạt trong thế bị Tây Ban Nha dẫn trước. 114' Tây Ban Nha áp đảo ở phút 114

Phút 114, Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và vượt trội về dứt điểm 20 - 0 . Argentina gần như chỉ biết chống đỡ, thể hiện qua con số cứu thua 0 - 11 .



Phút 114, Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng và vượt trội về dứt điểm . Argentina gần như chỉ biết chống đỡ, thể hiện qua con số cứu thua . KT Kết thúc: Tây Ban Nha 1-0 Argentina

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.



Cập nhật lúc 05:04 20/07/2026

Đội hình chính thức Tây Ban Nha Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente Argentina Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni 23 Unai Simón 12 Pedro Porro 22 Pau Cubarsí 14 Aymeric Laporte 24 Marc Cucurella 16 Rodri 8 Fabián Ruiz 19 Lamine Yamal 10 Dani Olmo 15 Alex Baena 21 Mikel Oyarzabal 23 Emiliano Martínez 4 Gonzalo Montiel 13 Cristian Romero 6 Lisandro Martínez 3 Nicolás Tagliafico 7 Rodrigo De Paul 20 Alexis Mac Allister 24 Enzo Fernández 15 Nicolás González 10 Lionel Messi 9 Julián Alvarez Dự bị Tây Ban Nha 1 David Raya 13 Joan García 4 Eric García 2 Marc Pubill 5 Marcos Llorente 3 Alejandro Grimaldo 18 Martín Zubimendi 6 Mikel Merino 17 Nico Williams Argentina 12 Gerónimo Rulli 1 Juan Musso 25 Facundo Medina 2 Marcos Senesi 19 Nicolás Otamendi 26 Nahuel Molina 14 Exequiel Palacios 16 Thiago Almada 8 Valentín Barco Cập nhật đội hình lúc 01:21 20/07/2026

Tây Ban Nha Thống kê Argentina 65% Kiểm soát bóng 35% 20 Dứt điểm 2 12 Trúng đích 0 9 Phạt góc 4 21 Phạm lỗi 25 4 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 11

Cầu thủ nổi bật Ferran Torres Tây Ban Nha 1 bàn Nico Williams Tây Ban Nha 1 kiến tạo · điểm 7.27 E. Martínez Argentina Điểm 9.8 Rodri Tây Ban Nha Điểm 8.2 Pau Cubarsí Paredes Tây Ban Nha Điểm 7.31 Lamine Yamal Tây Ban Nha Điểm 7.3

Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 02:00 ngày 20/07/2026 trên sân vận động ở New York và New Jersey, East Rutherford. Cả hai đội đều đang sở hữu phong độ toàn thắng trong 5 trận gần nhất, vì vậy cuộc đối đầu được chờ đợi ở khả năng kiểm soát sức ép và tận dụng những thời điểm quyết định.

Hai đội cùng đạt trạng thái phong độ cao

Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với thành tích thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất giải.

Argentina cũng có thành tích tương tự khi thắng cả 5 trận gần nhất. Sự cân bằng về phong độ khiến trận chung kết không tạo ra khác biệt rõ ràng nếu chỉ nhìn vào kết quả tổng hợp. Mỗi đội đều có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh, nhưng cũng phải đối mặt với yêu cầu duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận, còn Argentina không có chiến thắng nào; hai đội không hòa. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Tây Ban Nha, dù khoảng cách không đủ lớn để quyết định cục diện một trận chung kết.

Đáng chú ý, những kết quả đối đầu trước đây chỉ có giá trị tham khảo. Bối cảnh chung kết loại trực tiếp buộc hai đội phải đánh giá lại cách tiếp cận, bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành danh hiệu.

Cuộc đấu của bản lĩnh trong trận chung kết

Trận đấu sẽ không có lợi thế sân nhà dành cho bất kỳ đội nào. Yếu tố then chốt vì thế có thể nằm ở cách hai đội xử lý áp lực, đặc biệt trong những thời điểm thế trận trở nên giằng co.

Tây Ban Nha có thể hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu chặt chẽ và kiên nhẫn tìm khoảng trống. Khi đối thủ cũng đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, việc đẩy cao nhịp độ một cách thiếu kiểm soát sẽ tiềm ẩn rủi ro. Khả năng luân chuyển bóng hợp lý, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế sai sót ở khu vực nguy hiểm sẽ có ý nghĩa lớn.

Ở phía đối diện, Argentina cần chứng minh rằng chuỗi phong độ ấn tượng có thể được chuyển hóa vào trận đấu có áp lực cao nhất. Đội bóng này sẽ phải cân bằng giữa việc chủ động tạo sức ép và duy trì sự an toàn khi Tây Ban Nha tìm cách kiểm soát diễn biến trận đấu.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Đây là cặp đấu có sự tương đồng rõ rệt về phong độ: cả Tây Ban Nha và Argentina đều thắng 5 trận gần nhất. Tây Ban Nha có thêm điểm tựa từ 2 lần đối đầu gần nhất, nhưng lợi thế đó chỉ ở mức tương đối khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập và mang tính chất chung kết.

Thế trận nhiều khả năng được định đoạt bởi bản lĩnh, khả năng thích nghi và hiệu quả trong các tình huống quan trọng. Với sự cân bằng hiện tại, người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài chặt chẽ, nơi từng quyết định chiến thuật đều có thể tạo ra khác biệt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Tây Ban Nha · 1 thắng 0 hòa Argentina · 0 thắng Tây Ban Nha - Argentina Hòa Tây Ban Nha 6 - 1 Argentina TBN

Tây Ban Nha 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 6-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 1.9) 1 Thủng lưới Argentina 5 trận gần nhất T T T T T 7 Trận 7-0-0 T-H-B 19 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới

Vòng bảng — Tây Ban Nha # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Tây Ban Nha 3 2 1 0 +5 7 T T T T T 2 Cabo Verde 3 0 3 0 0 3 B H H H 3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 B H H 4 Ả Rập Xê Út 3 0 2 1 -4 2 H B H Nhất, nhì bảng đi tiếp Tranh vé hạng ba

Vòng bảng — Argentina # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Argentina 3 3 0 0 +7 9 T T T T T 2 Áo 3 1 1 1 0 4 B H B T 3 Algeria 3 1 1 1 -2 4 B H T B 4 Jordan 3 0 0 3 -5 0 B B B Nhất, nhì bảng đi tiếp Tranh vé hạng ba