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    Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

    Tuệ Nhân19/07/2026 21:14

    Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0 ở chung kết World Cup nhờ bàn thắng của Torres ở phút 106. Chiến thắng đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch, còn Argentina khép lại giải đấu với vị trí á quân.

    Tây Ban Nha1 - 0ArgentinaKết thúc (hiệp phụ)
    • 0'Trận đấu bắt đầu
      Tây Ban Nha tiếp đón Argentina.
    • 13'Tây Ban Nha chiếm ưu thế kiểm soát
      Sau 13 phút, Tây Ban Nha chiếm ưu thế kiểm soát với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36%, còn Argentina chủ động lùi về phòng ngự. Dứt điểm mới là 1 - 0, cho thấy sức ép của đội bóng áo đỏ chưa tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.
    • 25'Tây Ban Nha áp đảo thế trận
      Phút 25, Tây Ban Nha đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 65% - 35% và dứt điểm 1 - 0. Argentina chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi sức ép của đội chủ nhà được thể hiện qua 2 - 0 quả phạt góc.
    • 39'Tây Ban Nha kiểm soát thế trận
      Sau 39 phút, Tây Ban Nha đang nắm quyền chủ động với thời lượng cầm bóng 63% - 37% và 2 - 0 quả phạt góc. Argentina phải lùi sâu phòng ngự, trong khi thế trận vẫn chưa thực sự sôi động khi số lần dứt điểm mới là 1 - 0.
    • 41'Lisandro Martínez nhận thẻ vàng
      Phút 41, Lisandro Martínez nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trung vệ Argentina sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.
    • 44'Argentina thay người trước giờ nghỉ
      Phút 44, Nicolás Otamendi vào sân thay Lisandro Martínez bên phía Argentina. Sự điều chỉnh diễn ra ngay trước giờ nghỉ, trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.
    • 45'Leandro Paredes vào sân phút 45
      Phút 45', Argentina đưa Leandro Paredes vào sân thay Nicolás Iván Gonzalez. Sự điều chỉnh diễn ra khi Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận và tạo nhiều sức ép hơn.
    • 45'Hết hiệp 1
      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
    • 46'Hiệp 2 bắt đầu
      Hiệp 2 bắt đầu.
    • 51'Tây Ban Nha áp đảo sau giờ nghỉ
      Bước sang phút 51', Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và tạo sức ép rõ rệt qua 4 - 0 cú dứt điểm, trong đó 3 - 0 lần trúng đích. Argentina phải lùi sâu phòng ngự, thể hiện qua 3 pha cứu thua.
    • 52'Paredes nhận thẻ vàng trong thế trận căng thẳng
      Phút 52, Leandro Paredes (Argentina) nhận thẻ vàng sau tình huống phản ứng. Argentina thêm một lần bị cảnh cáo trong trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.
    • 58'Nahuel Molina vào sân thay Gonzalo Montiel
      Phút 58', Argentina thay người: Nahuel Molina vào sân thay Gonzalo Montiel. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên của Argentina trong thế trận chung kết vẫn đang giằng co.
    • 62'Ferrán Torres vào sân, Tây Ban Nha tăng sức công
      Phút 62, Ferrán Torres vào sân thay Mikel Oyarzabal bên phía Tây Ban Nha. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế và tạo nhiều sức ép hơn về phía Argentina.
    • 62'Pedri vào sân, Tây Ban Nha tăng sức sáng tạo
      Phút 62, Pedri vào sân thay Fabián Ruiz bên phía Tây Ban Nha. Trong thế trận đang chiếm ưu thế với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và dứt điểm 5 - 0, sự xuất hiện của Pedri có thể giúp Tây Ban Nha gia tăng sức sáng tạo.
    • 64'Tây Ban Nha áp đảo Argentina
      Sau phút 64, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và hoàn toàn lấn lướt ở số lần dứt điểm 5 - 0. Argentina đang phải lùi sâu chịu trận, trong khi 3 pha cứu thua cho thấy sức ép đáng kể mà họ hứng chịu dù tỷ số vẫn là 0 - 0.
    • 70'Argentina thay người ở phút 70
      Phút 70', Facundo Medina vào sân thay Cristian Romero bên phía Argentina. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.
    • 70'Argentina thay người ở phút 70
      Phút 70, Giuliano Simeone Baldini vào sân thay Rodrigo De Paul, đánh dấu sự điều chỉnh nhân sự của Argentina. Trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng, nên sự thay đổi này thu hút sự chú ý.
    • 75'Nico Williams vào sân ở phút 75
      Phút 75, Nico Williams vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez bên phía Tây Ban Nha. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Tây Ban Nha vẫn đang tìm kiếm bàn mở tỷ số trong thế trận 0-0.
    • 75'Mikel Merino vào sân ở phút 75
      Phút 75, Tây Ban Nha đưa Mikel Merino vào sân thay Daniel Olmo Carvajal. Sự điều chỉnh này đến trong bối cảnh Tây Ban Nha đang chiếm ưu thế nhưng vẫn chưa thể phá vỡ thế cân bằng.
    • 78'Tây Ban Nha dồn ép Argentina
      Phút 78', Tây Ban Nha vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 62% - 38% và tung ra 9 - 0 cú dứt điểm. Argentina chủ yếu lùi sâu chịu trận, trong khi tỷ số vẫn là 0 - 0.
    • 82'Enzo Fernández nhận thẻ vàng vì phản ứng
      Phút 82, Enzo Fernández (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản ứng. Thẻ phạt đến khi trận đấu vẫn đang giữ tỷ số 0-0, hứa hẹn những phút cuối căng thẳng.
    • 90+2'Cristian Romero nhận thẻ vàng ở phút bù giờ
      Phút 90+2', Cristian Romero (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản ứng.
    • 91'Hiệp phụ
      Trận đấu bước vào hiệp phụ.
    • 90'Tây Ban Nha dồn ép Argentina đến phút 90
      Phút 90, Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận với thời lượng cầm bóng 66% - 34% và dứt điểm 14 - 0. Argentina chịu trận trước sức ép liên tục, nhưng tỷ số vẫn là 0 - 0.
    • 99'Zubimendi vào sân ở phút 99
      Phút 99, Martín Zubimendi vào sân thay Rodrigo Hernandez Cascante bên phía Tây Ban Nha. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh trận chung kết vẫn chưa có bàn thắng.
    • 99'Tây Ban Nha thay người ở phút 99
      Phút 99, Eric García vào sân thay Aymeric Laporte bên phía Tây Ban Nha. Trong thế trận Tây Ban Nha kiểm soát tốt hơn, sự điều chỉnh này diễn ra khi tỷ số vẫn là 0-0.
    • 102'Senesi vào sân, Álvarez rời trận
      Phút 102', Marcos Senesi vào sân cho Argentina, thay Julián Álvarez. Đây là sự điều chỉnh trong hiệp phụ của trận chung kết World Cup, khi hai đội vẫn chưa tìm được bàn thắng.
    • 102'Tây Ban Nha áp đảo, Argentina chống đỡ
      Sau 102 phút, Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và tung ra 16 - 0 pha dứt điểm. Argentina gần như chỉ tập trung phòng ngự khi đối thủ đã có 9 - 1 quả phạt góc, trong thế trận một chiều nhưng chưa có bàn thắng.
    • 104'Lionel Sebastián Scaloni nhận thẻ vàng
      Phút 104', Lionel Sebastián Scaloni (Argentina) nhận thẻ vàng vì phản đối quyết định của trọng tài. Trận chung kết World Cup vẫn đang giằng co với tỷ số Tây Ban Nha 0-0 Argentina.
    • 106'Ferrán Torres đưa Tây Ban Nha vượt lên
      Phút 106', Ferrán Torres lập công, giúp Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina. Bàn thắng đến ở thời điểm hiệp phụ, đưa Tây Ban Nha nắm lợi thế trong trận chung kết.
    • 111'Alexis Mac Allister nhận thẻ vàng
      Phút 111, Alexis Mac Allister nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Argentina tiếp tục phải trả giá bằng những thẻ phạt trong thế bị Tây Ban Nha dẫn trước.
    • 114'Tây Ban Nha áp đảo ở phút 114
      Phút 114, Tây Ban Nha vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 67% - 33% và vượt trội về dứt điểm 20 - 0. Argentina gần như chỉ biết chống đỡ, thể hiện qua con số cứu thua 0 - 11.
    • KTKết thúc: Tây Ban Nha 1-0 Argentina
      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

    Cập nhật lúc 05:04 20/07/2026

    Đội hình chính thức
    Tây Ban Nha
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente
    Argentina
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Lionel Scaloni
    23
    Unai Simón
    12
    Pedro Porro
    22
    Pau Cubarsí
    14
    Aymeric Laporte
    24
    Marc Cucurella
    16
    Rodri
    8
    Fabián Ruiz
    19
    Lamine Yamal
    10
    Dani Olmo
    15
    Alex Baena
    21
    Mikel Oyarzabal
    23
    Emiliano Martínez
    4
    Gonzalo Montiel
    13
    Cristian Romero
    6
    Lisandro Martínez
    3
    Nicolás Tagliafico
    7
    Rodrigo De Paul
    20
    Alexis Mac Allister
    24
    Enzo Fernández
    15
    Nicolás González
    10
    Lionel Messi
    9
    Julián Alvarez
    Dự bị
    Tây Ban Nha
    1 David Raya13 Joan García4 Eric García2 Marc Pubill5 Marcos Llorente3 Alejandro Grimaldo18 Martín Zubimendi6 Mikel Merino17 Nico Williams
    Argentina
    12 Gerónimo Rulli1 Juan Musso25 Facundo Medina2 Marcos Senesi19 Nicolás Otamendi26 Nahuel Molina14 Exequiel Palacios16 Thiago Almada8 Valentín Barco
    Cập nhật đội hình lúc 01:21 20/07/2026
    Tây Ban NhaThống kêArgentina
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    20
    Dứt điểm
    2
    12
    Trúng đích
    0
    9
    Phạt góc
    4
    21
    Phạm lỗi
    25
    4
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    11
    Cầu thủ nổi bật
    Ferran Torres
    Ferran Torres
    Tây Ban Nha
    1 bàn
    Nico Williams
    Nico Williams
    Tây Ban Nha
    1 kiến tạo · điểm 7.27
    E. Martínez
    E. Martínez
    Argentina
    Điểm 9.8
    Rodri
    Rodri
    Tây Ban Nha
    Điểm 8.2
    Pau Cubarsí Paredes
    Pau Cubarsí Paredes
    Tây Ban Nha
    Điểm 7.31
    Lamine Yamal
    Lamine Yamal
    Tây Ban Nha
    Điểm 7.3

    Trận chung kết World Cup giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 02:00 ngày 20/07/2026 trên sân vận động ở New York và New Jersey, East Rutherford. Cả hai đội đều đang sở hữu phong độ toàn thắng trong 5 trận gần nhất, vì vậy cuộc đối đầu được chờ đợi ở khả năng kiểm soát sức ép và tận dụng những thời điểm quyết định.

    Hai đội cùng đạt trạng thái phong độ cao

    Tây Ban Nha bước vào trận chung kết với thành tích thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định xuyên suốt giai đoạn chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất giải.

    Argentina cũng có thành tích tương tự khi thắng cả 5 trận gần nhất. Sự cân bằng về phong độ khiến trận chung kết không tạo ra khác biệt rõ ràng nếu chỉ nhìn vào kết quả tổng hợp. Mỗi đội đều có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh, nhưng cũng phải đối mặt với yêu cầu duy trì sự tập trung trong toàn bộ trận đấu.

    Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Tây Ban Nha

    Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Tây Ban Nha thắng 1 trận, còn Argentina không có chiến thắng nào; hai đội không hòa. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Tây Ban Nha, dù khoảng cách không đủ lớn để quyết định cục diện một trận chung kết.

    Đáng chú ý, những kết quả đối đầu trước đây chỉ có giá trị tham khảo. Bối cảnh chung kết loại trực tiếp buộc hai đội phải đánh giá lại cách tiếp cận, bởi một sai lầm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành danh hiệu.

    Cuộc đấu của bản lĩnh trong trận chung kết

    Trận đấu sẽ không có lợi thế sân nhà dành cho bất kỳ đội nào. Yếu tố then chốt vì thế có thể nằm ở cách hai đội xử lý áp lực, đặc biệt trong những thời điểm thế trận trở nên giằng co.

    Tây Ban Nha có thể hướng tới việc duy trì cấu trúc thi đấu chặt chẽ và kiên nhẫn tìm khoảng trống. Khi đối thủ cũng đang có chuỗi 5 trận toàn thắng, việc đẩy cao nhịp độ một cách thiếu kiểm soát sẽ tiềm ẩn rủi ro. Khả năng luân chuyển bóng hợp lý, giữ cự ly giữa các tuyến và hạn chế sai sót ở khu vực nguy hiểm sẽ có ý nghĩa lớn.

    Ở phía đối diện, Argentina cần chứng minh rằng chuỗi phong độ ấn tượng có thể được chuyển hóa vào trận đấu có áp lực cao nhất. Đội bóng này sẽ phải cân bằng giữa việc chủ động tạo sức ép và duy trì sự an toàn khi Tây Ban Nha tìm cách kiểm soát diễn biến trận đấu.

    Nhận định trước giờ bóng lăn

    Đây là cặp đấu có sự tương đồng rõ rệt về phong độ: cả Tây Ban Nha và Argentina đều thắng 5 trận gần nhất. Tây Ban Nha có thêm điểm tựa từ 2 lần đối đầu gần nhất, nhưng lợi thế đó chỉ ở mức tương đối khi trận đấu diễn ra trên sân trung lập và mang tính chất chung kết.

    Thế trận nhiều khả năng được định đoạt bởi bản lĩnh, khả năng thích nghi và hiệu quả trong các tình huống quan trọng. Với sự cân bằng hiện tại, người hâm mộ có thể chờ đợi một cuộc so tài chặt chẽ, nơi từng quyết định chiến thuật đều có thể tạo ra khác biệt.

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Tây Ban Nha · 1 thắng0 hòaArgentina · 0 thắng
    28/03/2026
    Chung kết
    Tây Ban Nha
    -
    Argentina
    Hòa
    28/03/2018
    Tây Ban Nha
    6 - 1
    Argentina
    TBN
    Tây Ban Nha
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    7
    Trận
    6-1-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 1.9)
    1
    Thủng lưới
    Argentina
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    7
    Trận
    7-0-0
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 2.7)
    7
    Thủng lưới
    Vòng bảng — Tây Ban Nha
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Tây Ban Nha3210+57TTTTT
    2Cabo Verde303003BHHH
    3Uruguay3021-12BHH
    4Ả Rập Xê Út3021-42HBH
    Nhất, nhì bảng đi tiếpTranh vé hạng ba
    Vòng bảng — Argentina
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Argentina3300+79TTTTT
    2Áo311104BHBT
    3Algeria3111-24BHTB
    4Jordan3003-50BBB
    Nhất, nhì bảng đi tiếpTranh vé hạng ba

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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