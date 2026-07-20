Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres đưa La Roja lên đỉnh thế giới Đánh bại Argentina 1-0 nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106, Tây Ban Nha chính thức vô địch World Cup 2026, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của bóng đá xứ sở bò tót.

Phút 106 tại New Jersey, khi đôi chân của các cầu thủ đã bắt đầu mỏi mệt và áp lực từ loạt sút luân lưu đang cận kề, Ferran Torres đã chọn đúng khoảnh khắc để ghi tên mình vào lịch sử. Cú dứt điểm quyết định của tiền đạo này không chỉ mang về chiến thắng 1-0 trước Argentina mà còn chính thức đưa Tây Ban Nha lần thứ hai chạm tay vào cúp vàng thế giới.

ĐT Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026

Sự áp đảo và bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ

Trận chung kết World Cup 2026 là một màn trình diễn về sự kiên trì và triết lý bóng đá nhất quán của HLV Luis de la Fuente. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, La Roja đã thiết lập một thế trận kiểm soát hoàn toàn. Những con số thống kê sau 90 phút thi đấu chính thức phản ánh một thực tế tàn khốc cho đại diện Nam Mỹ: Argentina không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành Unai Simon.

Bước ngoặt quan trọng xảy ra ở phút 90+3 khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau một tình huống va chạm quyết liệt. Việc phải chơi thiếu người trong hai hiệp phụ khiến Argentina buộc phải lùi sâu phòng ngự co cụm. Dù kiên cường chống đỡ, nhưng hệ thống phòng ngự của họ cuối cùng cũng tan vỡ trước áp lực liên hồi từ phía Tây Ban Nha.

Chiến thắng của sức mạnh tập thể

Tờ Marca đã không ngần ngại giật tít: "Những vị vua của mọi thời đại!" để ca ngợi chiến tích này. Truyền thông Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng đây là chức vô địch của một tập thể gắn kết, nơi không có một siêu sao nào đứng trên đội bóng. HLV Luis de la Fuente được ví như một kiến trúc sư tài ba khi xây dựng nên một đội hình vận hành trơn tru, từ khả năng điều tiết của hàng tiền vệ đến sự vững chãi của hàng thủ.

Tờ Marca ca ngợi chiến công của ĐT Tây Ban Nha

Đáng chú ý, trung vệ trẻ Pau Cubarsi đã có một trận đấu để đời khi phong tỏa hoàn toàn tầm hoạt động của Lionel Messi và Julian Alvarez. Sự điềm tĩnh của cầu thủ trẻ này trước những chân sút hàng đầu thế giới là minh chứng cho sự kế thừa hoàn hảo của bóng đá Tây Ban Nha.

Thống kê ấn tượng trong trận chung kết

Thông số Tây Ban Nha Argentina Số cú sút 20 2 Sút trúng đích 12 0 Cứu thua (Thủ môn) 0 11 Tỷ lệ kiểm soát bóng 64% 36%

Nếu không có sự xuất sắc của Emiliano Martinez với 11 pha cứu thua xuất thần – kỷ lục trong một trận chung kết World Cup – có lẽ số phận trận đấu đã được định đoạt sớm hơn rất nhiều.

Hào quang từ quá khứ và kỷ lục mới

Tờ AS gợi nhớ lại ký ức năm 2010 với tiêu đề "Như lần đầu tiên". Nếu 16 năm trước, Andres Iniesta là người hùng tại Johannesburg thì nay, Ferran Torres đã viết tiếp bản hùng ca đó tại Mỹ. Chiến thắng này cũng kéo dài chuỗi bất bại của Tây Ban Nha lên con số 38 trận, một thành tích vô tiền khoáng hậu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tờ AS cũng dành những mỹ từ cho ĐT Tây Ban Nha

Với chỉ duy nhất một bàn thua trong suốt hành trình 8 trận đấu tại giải, hàng phòng ngự của La Roja đã tạo nên một bệ phóng vững chắc cho ngôi vô địch. Đây không chỉ là thắng lợi về mặt tỷ số, mà còn là sự khẳng định cho lối chơi tấn công quyến rũ và cống hiến trước một Argentina chơi thiên về phá lối chơi và va chạm.

Tây Ban Nha đã trở lại vị thế đỉnh cao, khắc thêm ngôi sao thứ hai lên ngực áo, khép lại một kỳ World Cup đầy cảm xúc bằng một chiến thắng không thể xứng đáng hơn.