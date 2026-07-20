Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres gieo sầu cho Argentina ở phút 106 Vượt qua Argentina trong trận chung kết nghẹt thở kéo dài 120 phút, Tây Ban Nha chính thức lần thứ hai lên ngôi vương thế giới nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Ferran Torres.

Trận chung kết World Cup 2026 đã khép lại với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Trên sân vận động rực lửa, Tây Ban Nha và Argentina đã cống hiến một cuộc đấu trí chiến thuật đỉnh cao, nơi mà bản lĩnh của "La Roja" chỉ được cụ thể hóa bằng bàn thắng quý như vàng ở phút 106 của hiệp phụ.

Thế trận áp đảo và sự vô duyên của các chân sút

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Argentina đã thể hiện rõ ý đồ chiến thuật "biết người biết ta". Đoàn quân của HLV Lionel Scaloni chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Tây Ban Nha, thiết lập một hệ thống phòng ngự nhiều lớp nhằm phong tỏa các khoảng trống. Trong khi đó, Tây Ban Nha với triết lý kiểm soát bóng quen thuộc đã liên tục dồn ép đối thủ.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, những ngôi sao trẻ như Lamine Yamal hay Dani Olmo liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong các pha dứt điểm cuối cùng khiến bàn thắng vẫn là điều xa xỉ. Phía bên kia chiến tuyến, Lionel Messi bị các tiền vệ Tây Ban Nha chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, khiến siêu sao này gần như không có khoảng trống để tạo nên đột biến.

Bước ngoặt nghiệt ngã từ tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez

Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Tây Ban Nha vẫn là đội cầm trịch. Argentina kiên cường chống đỡ và suýt chút nữa đã đưa trận đấu về vạch đích an toàn nếu không có sai lầm cá nhân ở những phút bù giờ. Phút 90+3, Enzo Fernandez trong một tình huống tranh chấp quyết liệt đã phạm lỗi thô bạo, buộc trọng tài phải rút tấm thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của tiền vệ này.

Tấm thẻ đỏ vô duyên của Enzo Fernandez khiến Argentina phải chơi thiếu người trong hai hiệp phụ.

Việc chơi thiếu người trong hai hiệp phụ khiến Argentina hoàn toàn rơi vào thế bị động. Dù thủ thành Emiliano Martinez đã có những pha cứu thua xuất thần để níu kéo hy vọng cho đại diện Nam Mỹ, nhưng áp lực nghẹt thở từ phía Tây Ban Nha cuối cùng cũng mang lại kết quả.

Khoảnh khắc lịch sử của Ferran Torres

Phút 106, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Từ một pha dàn xếp tấn công mẫu mực, Nico Williams thực hiện cú đánh đầu chuyền ngược thông minh để Ferran Torres băng vào dứt điểm vô lê quyết đoán. Bóng đi căng và hiểm hóc khiến nỗ lực của Martinez trở nên vô vọng, khai thông thế bế tắc cho trận chung kết.

Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định mang về chức vô địch cho Tây Ban Nha.

Trong những phút ít ỏi còn lại, dù nỗ lực dồn toàn lực lên tấn công nhưng Argentina không thể xuyên thủng mành lưới của Unai Simon. Thắng trận 1-0, Tây Ban Nha chính thức lần thứ hai trong lịch sử bước lên đỉnh thế giới, khẳng định sự thống trị của bóng đá xứ sở bò tót.

Thống kê trận đấu và Đội hình xuất phát

Thông số Tây Ban Nha Argentina Tỷ số 1 0 Ghi bàn Ferran Torres (106') - Thẻ đỏ - Enzo Fernandez (90+3')

Đội hình xuất phát: