Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres gieo sầu cho Messi và Argentina Đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút kịch tính, Tây Ban Nha lần thứ hai lên ngôi vô địch thế giới. Ferran Torres sắm vai người hùng với pha lập công quý như vàng.

Trận chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã khép lại với kịch bản không dành cho những người yếu tim. Sau 120 phút tra tấn thể lực và đấu trí căng thẳng, Tây Ban Nha đã chính thức bước lên đỉnh thế giới lần thứ hai trong lịch sử, chấm dứt giấc mơ bảo vệ ngai vàng của Lionel Messi và các đồng đội.

Ferran Torres hóa người hùng của Tây Ban Nha với bàn thắng quyết định ở hiệp phụ. Ảnh: Getty Images.

Sự lấn lướt của La Roja và sự kiên cường của Albiceleste

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã triển khai lối chơi kiểm soát bóng sở trường, đẩy Argentina vào thế phải lùi sâu phòng ngự. Sự cơ động của các cầu thủ trẻ như Lamine Yamal và Nico Williams ở hai hành lang cánh liên tục tạo ra sóng gió. Phút thứ 5, Yamal thực hiện pha đột phá sở trường từ cánh phải trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng Emiliano Martinez đã chứng minh tại sao anh là khắc tinh của những chân sút hàng đầu với pha cứu thua xuất thần.

Dù cầm bóng ít hơn, Argentina vẫn duy trì được cấu trúc phòng ngự chặt chẽ. Tuy nhiên, bước ngoặt về nhân sự đã xảy ra cuối hiệp một khi trung vệ Lisandro Martinez gặp chấn thương nghiêm trọng, buộc phải rời sân nhường chỗ cho lão tướng Nicolas Otamendi. Sự thay đổi bất đắc dĩ này đã báo hiệu một ngày thi đấu đầy gian truân cho hàng thủ của đại diện Nam Mỹ.

Cơn ác mộng chấn thương và tấm thẻ đỏ nghiệt ngã

Bước sang hiệp hai, kịch bản cũ lặp lại khi Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng áp lực. Vận đen bám đuổi Argentina khi trung vệ trụ cột còn lại là Cristian Romero cũng dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Việc mất đi cặp trung vệ ăn ý nhất đã khiến hệ thống phòng ngự của HLV Lionel Scaloni trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở những phút bù giờ của hiệp hai. Trong một nỗ lực ngăn chặn pha phản công của Tây Ban Nha, Enzo Fernandez đã phạm lỗi nguy hiểm với Pau Cubarsi. Trọng tài không ngần ngại rút thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của tiền vệ đang khoác áo Chelsea.

Tình huống Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ khiến Argentina gặp khó khi chỉ còn 10 người trên sân. Ảnh: Getty Images.

Khoảnh khắc lịch sử tại phút 106

Bước vào hiệp phụ với lợi thế hơn người, Tây Ban Nha dồn toàn lực tấn công. Nico Williams đã một lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi của đồng đội trước đó. Tuy nhiên, sự kiên trì của La Roja cuối cùng đã được đền đáp ở phút 106.

Từ quả tạt chính xác của hậu vệ phải Pedro Porro, Nico Williams thực hiện pha đánh đầu kiến tạo thông minh để Ferran Torres băng vào dứt điểm cận chân trái cực nhanh. Bóng đi hiểm hóc khiến Emiliano Martinez hoàn toàn bó tay, mở tỷ số trong sự vỡ òa của các cổ động viên xứ sở bò tót.

Niềm vui của Ferran Torres và Lamine Yamal sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images.

Thống kê chuyên môn trận đấu

Thông số Tây Ban Nha Argentina Tỷ số 1 0 Kiểm soát bóng 62% 38% Số cú sút 15 7 Sút trúng đích 6 2 Thẻ đỏ 0 1

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng với 10 người trên sân và nền tảng thể lực suy giảm, Argentina không thể tạo nên điều kỳ diệu. Chiến thắng 1-0 giúp Tây Ban Nha lần thứ hai đăng quang tại World Cup, tái hiện vinh quang của thế hệ vàng năm 2010. Với Argentina, đây là một kết thúc buồn cho triều đại của Lionel Messi tại sân chơi thế giới, nhưng họ có quyền tự hào về tinh thần chiến đấu quả cảm đến giây phút cuối cùng.