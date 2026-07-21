Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Khi hệ thống của Scaloni bỏ rơi Lionel Messi Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha phơi bày sự phụ thuộc quá mức vào Messi và sai lầm chiến thuật của HLV Scaloni, khép lại hành trình World Cup cuối cùng của El Pulga.

Khoảnh khắc Ferran Torres sút tung lưới Emiliano Martinez ở phút 106 không chỉ định đoạt ngôi vương World Cup 2026 cho Tây Ban Nha, mà còn đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vĩ đại cuối cùng của Lionel Messi. Trên sân vận động rực lửa, La Roja lên ngôi hoàn toàn xứng đáng sau một thế trận áp đảo, nhưng với người hâm mộ Argentina, thất bại này mang dư vị đắng ngắt của một hệ thống chiến thuật lỗi thời đã bỏ rơi chính biểu tượng của mình.

Một mình Messi đã không thể gồng gánh tập thể Argentina đến chức vô địch. Ảnh: Getty Images.

Sai lầm chiến thuật: Khi Scaloni tự làm khó mình

Xuyên suốt giải đấu, Messi vẫn là linh hồn của La Albiceleste với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo. Ở tuổi 39, El Pulga không còn là một cỗ máy chạy không biết mệt mỏi, anh cần một hệ thống cơ động bao quanh để giải phóng không gian. Tuy nhiên, trong trận cầu quan trọng nhất, HLV Lionel Scaloni đã đưa ra những quyết định nhân sự gây tranh cãi.

Việc loại bỏ tiền vệ điều tiết Leandro Paredes để thay bằng Nicolas Gonzalez là một bước lùi về mặt chiến thuật. Thay vì nỗ lực kiểm soát khu trung tuyến, Argentina chấp nhận nhường sân diễn cho các tiền vệ kỹ thuật của Tây Ban Nha. Lối chơi của đại diện Nam Mỹ chuyển dịch sang các pha phất bóng dài vô định, hy vọng vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân thay vì xây dựng các tam giác phối hợp quen thuộc.

Thống kê báo động về một tập thể tê liệt

Sự bế tắc của Argentina được thể hiện rõ qua những con số thống kê khô khốc nhưng đầy ám ảnh. Suốt 90 phút thi đấu chính thức, các học trò của Scaloni chỉ thực hiện được vỏn vẹn 74 đường chuyền bên phần sân đối phương. Đáng kinh ngạc hơn, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Argentina chạm mức 0 tròn trĩnh cho đến khi hiệp phụ bắt đầu.

Tương lai của bóng đá Argentina hậu kỷ nguyên Messi sẽ rất đáng quan ngại. Ảnh: Getty Images.

Hệ thống phòng ngự lùi sâu khiến Messi buộc phải lùi về tận vòng tròn trung tâm để lấy bóng. Ở những khu vực thiếu nguy hiểm này, anh liên tục bị bủa vây bởi các bóng áo đỏ và mất quyền kiểm soát bóng tới 15 lần. Trong khi đó, trung phong Julian Alvarez hoàn toàn bị cô lập và gần như "tàng hình" trước khi bị thay ra khỏi sân.

Sự vùng lên muộn màng và nỗi lo hậu kỷ nguyên Messi

Chỉ sau khi nhận bàn thua ở phút 106, Argentina mới thực sự dâng cao đội hình. Lúc này, đẳng cấp của Messi lại lóe sáng. Phút 117, anh tung ra cú dứt điểm trúng đích đầu tiên cho đội nhà, sau đó kiến tạo một cơ hội mười mươi cho Giuliano Simeone. Tuy nhiên, sự phản kháng muộn màng trong 15 phút cuối hiệp phụ không đủ để khỏa lấp những sai lầm mang tính hệ thống suốt hơn 100 phút trước đó.

Thất bại tại chung kết World Cup 2026 cho thấy Argentina đang phụ thuộc vào Messi một cách cực đoan, thậm chí còn nặng nề hơn so với chiến dịch vô địch năm 2022. Khi những trụ cột đang ở độ tuổi chín muồi tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lại trình diễn một bộ mặt bạc nhược, tương lai của bóng đá xứ Tango thực sự đáng báo động nếu thiếu đi số 10 vĩ đại.

Messi có thể ngẩng cao đầu rời sân chơi thế giới với một chiến dịch cá nhân phi thường, nhưng với bóng đá Argentina, đây là lúc họ phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã về một cuộc chuyển giao quyền lực đầy bất ổn phía trước.