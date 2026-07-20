Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Khoảnh khắc Ferran Torres và góc khuất giá vé 50.000 USD Ferran Torres ghi bàn quyết định ở phút 107 giúp Tây Ban Nha hạ Argentina 1-0, lên ngôi vô địch World Cup 2026 giữa bối cảnh giá vé chợ đen leo thang kỷ lục.

Rạng sáng 20/7, sân vận động MetLife tại bang New Jersey (Mỹ) trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi chứng kiến trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trong một thế trận giằng co nghẹt thở, bản lĩnh của đội bóng xứ sở bò tót đã lên tiếng đúng lúc để đưa họ trở lại đỉnh vinh quang sau 16 năm chờ đợi.

Ferran Torres và bàn thắng vàng ở phút 107

Trận chung kết diễn ra với kịch bản vô cùng chặt chẽ. Cả Tây Ban Nha và Argentina đều triển khai lối chơi thận trọng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà. Sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi, hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 107. Từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc nét, Ferran Torres đã có pha dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ thành Argentina để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chính thức đưa Tây Ban Nha trở thành tân vương của bóng đá thế giới.

Góc khuất phía sau cơn sốt vé kỷ lục

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui chiến thắng, trận chung kết World Cup 2026 cũng để lại những tranh cãi dữ dội về vấn đề thương mại hóa. Trước giờ bóng lăn, không khí không chỉ nóng bởi chuyên môn mà còn bởi sự phẫn nộ từ phía người hâm mộ và chính các cầu thủ về giá vé trên thị trường bán lại.

Iglesias tỏ ra bức xúc với tình trạng giá vé bị đẩy lên quá cao. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo Borja Iglesias của đội tuyển Tây Ban Nha đã công khai bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. Anh chia sẻ ảnh chụp màn hình từ nền tảng bán lại SeatPick với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Thật đáng xấu hổ!".

Theo dữ liệu mà Iglesias công bố, mức giá thấp nhất để sở hữu một vị trí trên khán đài sân MetLife lên tới 9.300 USD (khoảng 236 triệu đồng). Ở những vị trí đẹp, con số này bị đẩy lên gần 50.000 USD. Thậm chí, nền tảng chuyển nhượng vé chính thức của FIFA còn ghi nhận những tấm vé hạng đặc biệt được niêm yết với mức giá không tưởng: 2,1 triệu USD.

Thống kê và những câu chuyện bên lề

Chiến thắng của Tây Ban Nha khép lại một kỳ World Cup đầy biến động tại Bắc Mỹ. Trong khi người hâm mộ Argentina phủ kín các con phố quanh sân vận động để cổ vũ cho Messi và các đồng đội, thì kết quả cuối cùng lại mang về nỗi buồn cho đại diện Nam Mỹ.

Thông số Tây Ban Nha Argentina Tỷ số 1 0 Bàn thắng Ferran Torres (107') - Địa điểm Sân MetLife, New Jersey -

Kỳ World Cup này cũng ghi nhận những câu chuyện hy hữu. Thủ môn Jason Steele của đội tuyển Anh dù không ra sân một phút nào vẫn nhận được huy chương đồng. Ở một diễn biến khác, thị trường chuyển nhượng sau giải đấu cũng bắt đầu nóng lên khi tuyển thủ Iraq, Frans Putros, người vừa tham dự World Cup, đã xuất hiện tại TP.Hà Nội để tập luyện cùng CLB Công an Hà Nội, mở ra khả năng gia nhập sân chơi V.League.

Nhìn chung, World Cup 2026 đã kết thúc với sự lên ngôi xứng đáng của bóng đá định hướng kiểm soát và kỷ luật. Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định vị thế cường quốc bóng đá, dù những tranh cãi về giá vé và công tác tổ chức chắc chắn sẽ còn được thảo luận trong thời gian dài.