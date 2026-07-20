Thể thao 360 Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026, lần thứ 2 bước lên đỉnh thế giới Tây Ban Nha chính thức vô địch World Cup 2026 sau khi vượt qua Argentina trong trận chung kết, qua đó lần thứ hai giành Cúp vàng thế giới.

Chiến thắng trước Argentina giúp đội tuyển Tây Ban Nha khép lại World Cup 2026 bằng danh hiệu cao quý nhất. Sau 16 năm chờ đợi kể từ kỳ World Cup 2010, La Roja một lần nữa bước lên đỉnh bóng đá thế giới.

Trước giải đấu năm nay, thành tích tốt nhất của Tây Ban Nha tại World Cup là chức vô địch năm 2010. Đội bóng xứ đấu bò khi ấy đánh bại Hà Lan 1-0 sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Andres Iniesta.

Tây Ban Nha lần thứ hai vô địch World Cup

Danh hiệu tại World Cup 2026 đưa Tây Ban Nha gia nhập nhóm các đội tuyển từng có ít nhất hai lần vô địch thế giới.

Hai chức vô địch của La Roja đến ở các kỳ World Cup:

Giải đấu Thành tích World Cup 2010 Vô địch World Cup 2026 Vô địch

Đáng chú ý, cả hai lần bước vào trận chung kết World Cup, Tây Ban Nha đều giành chiến thắng. Đội bóng châu Âu lần đầu đăng quang tại Nam Phi năm 2010 trước khi tiếp tục nâng cúp tại World Cup 2026 được tổ chức ở Mỹ, Mexico và Canada.

Trước trận chung kết năm nay, Tây Ban Nha mới có một chức vô địch, xếp cùng nhóm với Anh. Với lần đăng quang thứ hai, La Roja vươn lên ngang số Cúp vàng với Pháp và Uruguay theo bảng thành tích trước World Cup 2026.

Bộ sưu tập danh hiệu của đội tuyển Tây Ban Nha

Không chỉ thành công tại World Cup, Tây Ban Nha còn là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử EURO với bốn lần đăng quang.

La Roja đã vô địch châu Âu vào các năm 1964, 2008, 2012 và 2024. Chức vô địch EURO 2024 giúp Tây Ban Nha vượt lên, trở thành đội sở hữu nhiều danh hiệu EURO nhất lịch sử.

Tây Ban Nha cũng từng giành UEFA Nations League 2023 sau khi vượt qua Croatia trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết. Đây là lần đầu đội bóng xứ đấu bò đăng quang tại đấu trường này.

Bộ sưu tập danh hiệu nổi bật của Tây Ban Nha sau World Cup 2026:

Giải đấu Số lần vô địch Các năm đăng quang FIFA World Cup 2 2010, 2026 UEFA EURO 4 1964, 2008, 2012, 2024 UEFA Nations League 1 2023 Tổng cộng 7

Hai thế hệ vàng của bóng đá Tây Ban Nha

Chức vô địch World Cup 2026 giúp Tây Ban Nha xây dựng thế hệ thành công tiếp theo sau giai đoạn hoàng kim từ năm 2008 đến 2012.

Trong vòng bốn năm, thế hệ của Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Ramos và David Villa từng liên tiếp giành EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Tây Ban Nha cũng là đội tuyển duy nhất bảo vệ thành công chức vô địch EURO khi đăng quang liên tiếp vào năm 2008 và 2012.

Thế hệ hiện tại tiếp nối thành công bằng chức vô địch EURO 2024 và World Cup 2026. Hai danh hiệu lớn liên tiếp đưa La Roja trở lại vị trí hàng đầu của bóng đá thế giới.

Tây Ban Nha đồng thời giữ chức vô địch châu Âu và thế giới

Sau khi đăng quang EURO 2024, Tây Ban Nha tiếp tục chinh phục World Cup 2026. La Roja vì thế đồng thời giữ hai danh hiệu quan trọng nhất dành cho một đội tuyển châu Âu.

Thành công tại World Cup 2026 cũng nâng tổng số danh hiệu của Tây Ban Nha tại ba đấu trường World Cup, EURO và Nations League lên con số bảy.

Từ chức vô địch EURO đầu tiên năm 1964 đến Cúp vàng thế giới năm 2026, Tây Ban Nha đã xây dựng một trong những bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng nhất của bóng đá cấp đội tuyển.

Chức vô địch World Cup lần thứ hai không chỉ khẳng định vị thế của La Roja mà còn mở ra một giai đoạn thành công mới cho bóng đá Tây Ban Nha.