Tây Ban Nha vô địch World Cup: Ferran Torres rực sáng, La Roja phá kỷ lục lịch sử của Italia Đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết nghẹt thở, Tây Ban Nha chính thức lên ngôi vô địch World Cup lần thứ hai, đồng thời thiết lập chuỗi 38 trận bất bại vô tiền khoáng hậu.

Trận chung kết World Cup đã khép lại với sự thống trị tuyệt đối của Tây Ban Nha trước một Argentina hoàn toàn bế tắc. Dù phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng bại, bàn thắng duy nhất của Ferran Torres ở phút 106 đã đưa "La Roja" lên đỉnh thế giới lần thứ hai trong lịch sử, đồng thời xác lập vị thế của một đế chế mới trong làng bóng đá đương đại.

Sự bất lực của Argentina và màn trình diễn của Martinez

Xuyên suốt 120 phút tại sân vận động trung tâm, đội tuyển Argentina đã phải trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất dưới triều đại HLV Scaloni. Nhà đương kim vô địch hoàn toàn chịu trận trước khả năng kiểm soát bóng thượng thừa và lối chơi pressing tầm cao của Tây Ban Nha. Thống kê cho thấy sự bế tắc đến cùng cực của đại diện Nam Mỹ khi họ không có nổi một cú sút trúng đích nào trong cả trận đấu. Tổng cộng, Argentina chỉ tung ra vỏn vẹn 2 pha dứt điểm, một con số thấp kỷ lục trong một trận chung kết World Cup.

Ngược lại, Tây Ban Nha liên tục tổ chức các đợt hãm thành với cường độ nghẹt thở. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Emiliano Martinez, trận đấu có lẽ đã được định đoạt sớm hơn. Thủ môn thuộc biên chế Aston Villa đã có một ngày thi đấu như "lên đồng", liên tiếp cản phá những cú dứt điểm hiểm hóc từ các chân sút áo đỏ, níu giữ hy vọng cho Argentina đến tận hiệp phụ thứ hai.

Khoảnh khắc lịch sử của Ferran Torres

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 106, khi nền tảng thể lực của hai đội đã bắt đầu suy giảm. Từ một tình huống tấn công bài bản, Nico Williams có pha đánh đầu chuyền ngược thông minh, đặt Ferran Torres vào vị trí thuận lợi. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo này tung cú bắt vô lê quyết đoán, đánh bại hoàn toàn Martinez để mở điểm cho Tây Ban Nha.

Torres mang giấc mơ vô địch World Cup lần thứ 2 lịch sử về cho Tây Ban Nha

Bàn thắng của Torres không chỉ mang về chiếc cúp vàng danh giá mà còn biến anh thành người hùng dân tộc. Đáng chú ý, Torres chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị như một phương án thay đổi nhân sự, nhưng chính anh lại là người giải quyết trận đấu khi các ngôi sao đá chính gặp bế tắc.

Thiết lập những kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Chiến thắng 1-0 trước Argentina đã đưa Tây Ban Nha đi vào lịch sử bóng đá thế giới với những cột mốc vĩ đại. Với kết quả này, đoàn quân của HLV De la Fuente chính thức phá kỷ lục về chuỗi bất bại dài nhất lịch sử các đội tuyển quốc gia. Cụ thể, Tây Ban Nha đã chạm mốc 38 trận bất bại liên tiếp (không tính loạt sút luân lưu), vượt qua kỷ lục 37 trận từng được đội tuyển Italia xác lập trước đó.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của "La Roja" cũng tạo nên một cột mốc khó tin khác. Họ trở thành đội vô địch World Cup có số bàn thua ít nhất lịch sử giải đấu khi chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn từ vòng bảng cho đến trận chung kết. Thành tích này xô đổ kỷ lục 2 bàn thua từng được nắm giữ bởi đội tuyển Pháp (1998), Italia (2006) và chính Tây Ban Nha (2010).

Nhìn lại hành trình đã qua, chức vô địch của Tây Ban Nha là hoàn toàn xứng đáng. Họ không chỉ trình diễn một lối chơi tấn công đẹp mắt, hiệu quả mà còn sở hữu một hàng thủ kiên cố bậc nhất lịch sử. Với một thế hệ cầu thủ tài năng đang ở độ chín, bóng đá Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ còn tiếp tục thống trị các giải đấu lớn trong tương lai gần.