Tây Ban Nha vượt qua Pháp, khẳng định sức mạnh ở bán kết World Cup Tây Ban Nha thắng Pháp 0-2 tại bán kết World Cup trên sân Dallas Stadium, Arlington, nhờ các bàn của Oyarzabal và Porro; Pháp nhận thất bại trong trận đấu quyết định tại vòng đấu này.

Pháp 0 - 2 Tây Ban Nha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Tây Ban Nha.

9' Adrien Rabiot nhận thẻ vàng sớm Phút 9, Adrien Rabiot nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tấm thẻ đến khá sớm, buộc tiền vệ của Pháp phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

14' Tây Ban Nha kiểm soát thế trận Sau 14 phút , Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 34% - 66%, buộc Pháp phải chơi thấp hơn và chờ cơ hội phản công. Dù vậy, thế trận vẫn chưa quá nóng khi hai đội mới dứt điểm 1 - 1, đều chưa có pha trúng đích.

22' Oyarzabal lạnh lùng đưa Tây Ban Nha vượt lên Phút 22', Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Tây Ban Nha dẫn trước Pháp 0-1. Đội bóng áo đỏ đã mở tỷ số ở bán kết World Cup.

27' Tây Ban Nha kiểm soát thế trận Phút 27', Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận với 57% thời lượng cầm bóng, nhỉnh hơn Pháp ở số lần dứt điểm 2 - 1 và đã dẫn 1 - 0. Pháp chịu sức ép, trong khi Tây Ban Nha chủ động duy trì quyền kiểm soát và tìm kiếm thêm cơ hội.

30' Pháp điều chỉnh hàng thủ ở phút 30 Phút 30, Maxence Lacroix vào sân thay William Saliba bên phía Pháp. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh ở hàng thủ trong bối cảnh đang bị Tây Ban Nha dẫn 0-1.

31' Marc Cucurella nhận thẻ vàng Phút 31, Marc Cucurella (Tây Ban Nha) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Tây Ban Nha đang dẫn Pháp 0-1, nhưng Cucurella sẽ phải thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

39' Tây Ban Nha kiểm soát thế trận Bước sang phút 39, Tây Ban Nha chủ động hơn khi cầm bóng 44% - 56% và dẫn Pháp 0-1. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 2 - 4, trong khi Pháp mới tạo được 2 - 0 quả phạt góc.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Pháp): Manu Koné vào sân thay Adrien Rabiot.

51' Tây Ban Nha nhỉnh hơn sau giờ nghỉ Phút 51', Tây Ban Nha đang kiểm soát thế trận tốt hơn với thời lượng cầm bóng 54% so với 46% và dẫn Pháp 0-1. Sức ép được thể hiện qua số lần dứt điểm 5 so với 2, dù thế trận chưa hoàn toàn một chiều.

57' Pháp điều chỉnh hàng công ở phút 57 Phút 57, Désiré Doue vào sân thay Bradley Barcola bên phía Pháp. Đội chủ nhà đang cần thêm phương án tấn công khi bị Tây Ban Nha dẫn 0-1.

58' Pedro Porro giúp Tây Ban Nha nới rộng cách biệt Phút 58', Pedro Porro lập công, giúp Tây Ban Nha nhân đôi cách biệt trước Pháp, nâng tỷ số lên 0-2. Tây Ban Nha đang tạo ra thế trận đầy sức nặng ở bán kết.

63' Tây Ban Nha áp đảo thế trận Bước sang phút 63, Tây Ban Nha kiểm soát thế trận với 47% - 53% thời lượng cầm bóng và vượt trội về dứt điểm 2 - 8, trong đó có 0 - 2 lần trúng đích. Pháp gần như chịu trận, dù vẫn có lợi thế phạt góc 3 - 1.

72' Theo Hernandez vào sân thay Lucas Digne Phút 72, Theo Hernandez vào sân thay Lucas Digne bên phía Pháp. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý của đội bóng áo lam trong trận bán kết.

72' Pháp làm mới hàng công với Cherki Phút 72, Rayan Cherki vào sân thay Michael Olise bên phía Pháp. Khi đội nhà đang bị dẫn 0-2, sự xuất hiện của Cherki có thể tiếp thêm sức sáng tạo cho những phút cuối.

74' Ferrán Torres vào sân trong thế dẫn 2-0 Phút 74', Ferrán Torres vào sân thay Mikel Oyarzabal bên phía Tây Ban Nha. Đang dẫn Pháp 2-0, Tây Ban Nha có thêm một điều chỉnh nhân sự để duy trì thế trận thuận lợi.

75' Tây Ban Nha kiểm soát thế trận Phút 75, Tây Ban Nha vẫn kiểm soát nhỉnh hơn với 53% thời lượng cầm bóng và đang dẫn Pháp 0 - 2. Pháp có nhiều phạt góc hơn, 6 - 1, nhưng Tây Ban Nha hiệu quả hơn ở những pha dứt điểm, 5 - 8 và trúng đích 0 - 2.

78' Thay người Phút 78' (Tây Ban Nha): Pedri vào sân thay Fabián Ruiz.

78' Thay người Phút 78' (Tây Ban Nha): Mikel Merino vào sân thay Dani Olmo.

84' Marcos Llorente vào sân ở phút 84 Phút 84, Tây Ban Nha thay người: Marcos Llorente vào sân, Pedro Porro rời sân. Sự điều chỉnh diễn ra khi trận đấu bước vào những phút cuối.

84' Nico Williams vào sân ở phút 84 Phút 84, Nico Williams vào sân thay Alejandro Baena Rodríguez. Tây Ban Nha thực hiện sự điều chỉnh khi đang dẫn Pháp 0-2.

86' Mbappé nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, Kylian Mbappé (Pháp) nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trong thế bị dẫn 0-2, chiếc thẻ càng khiến những phút cuối của Pháp thêm căng thẳng.

87' Tây Ban Nha nhỉnh thế ở cuối trận Phút 87, Tây Ban Nha vẫn nhỉnh thế khi đang dẫn 0 - 2 và có nhiều pha dứt điểm hơn, với thống kê 6 - 9. Thế trận không hoàn toàn một chiều khi tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng 49% - 51%, còn Pháp vẫn gây sức ép qua số phạt góc 6 - 1.

KT Kết thúc: Pháp 0-2 Tây Ban Nha Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 15:36 15/07/2026

Đội hình chính thức Pháp Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Didier Deschamps Tây Ban Nha Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis de la Fuente 16 Mike Maignan 5 Jules Koundé 4 Dayot Upamecano 17 William Saliba 3 Lucas Digne 8 Aurélien Tchouaméni 14 Adrien Rabiot 7 Ousmane Dembélé 11 Michael Olise 12 Bradley Barcola 10 Kylian Mbappé 23 Unai Simón 12 Pedro Porro 22 Pau Cubarsí 14 Aymeric Laporte 24 Marc Cucurella 16 Rodri 8 Fabián Ruiz 19 Lamine Yamal 10 Dani Olmo 15 Alex Baena 21 Mikel Oyarzabal Dự bị Pháp 1 Brice Samba 23 Robin Risser 15 Ibrahima Konaté 21 Lucas Hernández 2 Malo Gusto 26 Maxence Lacroix 19 Theo Hernández 25 Maghnes Akliouche 6 Manu Koné Tây Ban Nha 1 David Raya 13 Joan García 2 Marc Pubill 4 Eric García 5 Marcos Llorente 3 Alejandro Grimaldo 18 Martín Zubimendi 6 Mikel Merino 9 Pablo Gavi Cập nhật đội hình lúc 01:21 15/07/2026

Pháp Thống kê Tây Ban Nha 49% Kiểm soát bóng 51% 10 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 2 7 Phạt góc 1 11 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 5 0 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Pedro Porro Tây Ban Nha 1 bàn Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 1 bàn Dani Olmo Tây Ban Nha 1 kiến tạo · điểm 6.9 Rodri Tây Ban Nha Điểm 7.7 Pau Cubarsí Tây Ban Nha Điểm 7.5 Aymeric Laporte Tây Ban Nha Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Pháp sẽ đối đầu Tây Ban Nha ở bán kết World Cup vào lúc 02:00 ngày 15/07/2026. Đây là trận đấu loại trực tiếp trên sân trung lập, nơi đội thắng sẽ đi tiếp còn đội thua bị loại.

Không có lợi thế sân nhà dành cho bất kỳ bên nào, vì vậy trọng tâm của trận đấu sẽ nằm ở khả năng kiểm soát thế trận, duy trì sự ổn định và xử lý áp lực trong một cuộc đấu có tính chất quyết định.

Hai đội bước vào bán kết với phong độ hoàn hảo

Pháp đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trong những trận gần nhất. Đây là nền tảng quan trọng trước một trận bán kết, bởi đội tuyển này đã duy trì được sự ổn định cần thiết thay vì phải tìm cách khôi phục niềm tin sau những kết quả thiếu tích cực.

Tây Ban Nha cũng sở hữu thành tích tương tự khi thắng cả 5 trận gần nhất. Sự cân bằng về phong độ khiến trận đấu khó được quyết định chỉ bằng yếu tố tinh thần. Cả hai đều bước vào cuộc đối đầu với trạng thái tự tin, đồng thời có đủ cơ sở để theo đuổi cách chơi chủ động.

Điểm đáng chú ý là chuỗi thắng của hai đội không tạo ra khoảng cách rõ ràng về phong độ hiện tại. Vì thế, những chi tiết trong từng thời điểm của trận đấu, đặc biệt là khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công và ngược lại, có thể trở thành yếu tố quyết định.

Đối đầu gần đây nghiêng về Tây Ban Nha

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Pháp thắng 1 trận, không có trận hòa và Tây Ban Nha thắng 4 trận. Xu hướng này cho thấy Tây Ban Nha đã chiếm ưu thế đáng kể trong các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội.

Tuy nhiên, thống kê đối đầu không thể thay thế cho màn trình diễn ở hiện tại. Pháp đến trận bán kết với 5 chiến thắng liên tiếp, trong khi Tây Ban Nha cũng có chuỗi kết quả tương tự. Vì vậy, lợi thế lịch sử của Tây Ban Nha sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đội bóng này duy trì được sự chủ động trước một đối thủ đang đạt phong độ cao.

Cuộc đấu của khả năng kiểm soát và tính kỷ luật

Với tính chất loại trực tiếp, cả Pháp lẫn Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ phải cân bằng giữa tham vọng tấn công và yêu cầu hạn chế sai lầm. Một pha xử lý thiếu chính xác có thể làm thay đổi cục diện, trong khi việc quá thận trọng cũng khiến một đội đánh mất quyền chủ động.

Pháp cần biến chuỗi 5 trận thắng thành sự tự tin trong cách nhập cuộc, nhưng không thể chỉ dựa vào phong độ để tạo khác biệt. Trước đối thủ có thành tích đối đầu tốt hơn trong thời gian gần đây, đội tuyển Pháp sẽ phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu và tận dụng hiệu quả những thời điểm có thể gây sức ép.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha có thể bước vào trận đấu với niềm tin được củng cố từ 4 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất. Dù vậy, chuỗi 5 trận thắng của Pháp cho thấy đối thủ không dễ bị cuốn vào thế trận một chiều. Tây Ban Nha cần kiểm soát tốt nhịp độ và tránh để lợi thế đối đầu khiến đội bóng đánh giá thấp màn trình diễn hiện tại của Pháp.

Nhận định trước trận

Đây là cặp bán kết có sự cân bằng rõ rệt về phong độ, khi cả hai đội đều thắng 5 trận gần nhất. Tây Ban Nha sở hữu ưu thế đáng kể trong 5 lần đối đầu gần đây, còn Pháp có cơ sở để tin vào khả năng cạnh tranh nhờ chuỗi kết quả hoàn hảo.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được định đoạt bởi đội kiểm soát tốt hơn các thời điểm quan trọng và giữ được kỷ luật trong thế trận loại trực tiếp. Với những dữ liệu hiện có, chưa bên nào tạo ra khoảng cách đủ lớn để được xem là ứng viên vượt trội trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Pháp · 1 thắng 0 hòa Tây Ban Nha · 4 thắng Tây Ban Nha 5 - 4 Pháp TBN Tây Ban Nha 2 - 1 Pháp TBN Tây Ban Nha 1 - 2 Pháp PHÁ Pháp 0 - 2 Tây Ban Nha TBN Tây Ban Nha 2 - 0 Pháp TBN

Pháp 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 6-0-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.7) 2 Thủng lưới Tây Ban Nha 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 5-1-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Tây Ban Nha 3 2 1 0 +5 7 T T T T T 2 Cabo Verde 3 0 3 0 0 3 B H H H 3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 B H H 4 Ả Rập Xê Út 3 0 2 1 -4 2 H B H

Pháp 10% Hòa 45% Tây Ban Nha 45% 10% 45% 45% Khuyến nghị: Combo Double chance : draw or Spain and -3.5 goals · dự đoán tỷ số -3.5--2.5