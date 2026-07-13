Tay cầm 8BitDo FlipPad: Biến smartphone thành máy chơi game màn hình dọc với giá 30 USD 8BitDo chuẩn bị mở bán mẫu tay cầm FlipPad với thiết kế gập độc đáo và kết nối USB-C độ trễ thấp. Với mức giá cạnh tranh chỉ 30 USD, đây là giải pháp tối ưu cho người dùng Android và iPhone yêu thích các tựa game màn hình dọc.

Sau thời gian dài chờ đợi kể từ khi ra mắt tại CES 2026, mẫu tay cầm FlipPad của 8BitDo dành cho điện thoại thông minh đã chính thức có ngày phát hành và giá bán cụ thể. Phụ kiện này gây ấn tượng nhờ khả năng biến smartphone thành một thiết bị chơi game cầm tay theo chiều dọc, gợi nhớ đến phong cách của các dòng điện thoại nắp gập cổ điển.

Tay cầm 8BitDo FlipPad có mức giá cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Giải pháp tối ưu cho game màn hình dọc

8BitDo FlipPad được thiết kế để cắm trực tiếp vào cổng USB-C của điện thoại và có cơ chế gập lên trên màn hình. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với các hệ máy chơi game cổ điển hoặc các ứng dụng giả lập yêu cầu hiển thị theo chiều dọc. Khác với nhiều đối thủ trên thị trường sử dụng kết nối không dây, FlipPad ưu tiên kết nối vật lý qua USB-C để triệt tiêu độ trễ (input lag), một yếu tố sống còn đối với các game thủ chuyên nghiệp.

Về hệ thống điều khiển, thiết bị được trang bị đầy đủ các phím chức năng bao gồm: cụm phím điều hướng D-pad, bộ nút ABXY, nút Select, Start và đặc biệt là 6 nút chức năng màu trắng bổ sung. Sản phẩm hiện chỉ có một tùy chọn màu sắc theo phong cách retro đặc trưng của 8BitDo và tương thích tốt với cả điện thoại Android lẫn iPhone.

So sánh giá bán và đối thủ cạnh tranh

Điểm thu hút lớn nhất của 8BitDo FlipPad chính là mức giá cực kỳ cạnh tranh. Với giá khởi điểm 30 USD, sản phẩm này rẻ hơn đáng kể so với các giải pháp có tính năng tương đương từ GameSir hay Abxylute.

Sản phẩm Giá khởi điểm Phương thức kết nối 8BitDo FlipPad 30 USD USB-C GameSir Pocket Taco 34,99 USD Bluetooth Abxylute M4 Snap-On 49,99 USD Bluetooth

Việc sử dụng kết nối USB-C không chỉ giúp giảm độ trễ mà còn giúp người dùng không cần lo lắng về việc sạc pin cho tay cầm, do thiết bị có thể lấy năng lượng trực tiếp từ điện thoại.

Thời điểm lên kệ và đặt hàng

Theo thông tin từ Retro Game Corps, 8BitDo FlipPad sẽ bắt đầu cho phép đặt hàng trước (pre-order) từ ngày 15/07/2026. Những đơn hàng đầu tiên dự kiến sẽ bắt đầu được vận chuyển đến tay người tiêu dùng từ ngày 30/07/2026.

Dù 8BitDo chưa chính thức cập nhật trang sản phẩm trên website của mình, nhưng những thông số kỹ thuật và lộ trình ra mắt đã được xác nhận khá chi tiết. Đây hứa hẹn sẽ là một món phụ kiện "phải có" đối với cộng đồng yêu thích retro gaming trên nền tảng di động trong mùa hè này.