Tây Ninh đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng xây trục giao thông kết nối liên vùng Tuyến đường kết nối Long An - Tân Ninh dài hơn 74km với tổng vốn 20.700 tỷ đồng vừa được thống nhất triển khai. Đồng thời, dự án Quốc lộ 62 dự kiến sẽ khởi công vào quý 4/2026.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh ngày 6/7, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã thống nhất với đề xuất triển khai sớm tuyến đường kết nối Long An - Tân Ninh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy kinh tế cửa khẩu và liên kết vùng Đông Nam Bộ.

Trục kết nối Long An - Tân Ninh: Quy mô 20.700 tỷ đồng

Dự án trục giao thông kết nối Long An - Tân Ninh có tổng chiều dài hơn 74,3km, vừa được HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 20.700 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế phần lớn 6 làn xe, vận tốc tối đa đạt 80km/h.

Lộ trình tuyến đường đi qua các khu vực: Phường Tân An, Phường Long An, Xã Thủ Thừa, Xã Bình Đức, Xã Thạnh Lợi, Xã Đức Huệ, Xã Đông Thành, Xã Mỹ Quý, Xã Phước Chỉ và Xã Bến Cầu. Điểm đầu của dự án giao với đường vành đai Tân An và điểm cuối giao với Quốc lộ 22.

Giai đoạn 2026-2027: Chuẩn bị đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng.

Chuẩn bị đầu tư và thực hiện giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2027-2031: Tập trung thi công và hoàn thiện toàn tuyến.

Việc hình thành trục giao thông động lực này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực đáng kể cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, đồng thời tối ưu hóa chi phí logistics cho doanh nghiệp trong khu vực.

Khởi công Quốc lộ 62 vào quý 4/2026

Bên cạnh tuyến đường mới, Bộ Xây dựng cho biết dự án nâng cấp Quốc lộ 62 dự kiến sẽ chính thức khởi công vào quý 4/2026. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được người dân và doanh nghiệp mong đợi từ lâu để cải thiện khả năng lưu thông liên tỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu san lấp và thủ tục pháp lý. Tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để tạo cơ sở cho Chính phủ ưu tiên bố trí nguồn lực cho các công trình kết nối liên vùng tiếp theo.

Động lực tăng trưởng từ công nghiệp và FDI

Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Tây Ninh đạt mức tăng trưởng ấn tượng 10,12%. Khu vực công nghiệp - xây dựng đóng vai trò chủ đạo với mức tăng 13,6%. Tính đến cuối tháng 6/2026, địa phương đã giải ngân khoảng 15.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 49% kế hoạch năm.

Về thu hút vốn ngoại, Tây Ninh hiện có 2.165 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 26,2 tỷ USD. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt trên 10%, tập trung vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Triển khai hơn 67.000 căn nhà ở xã hội

Song song với hạ tầng giao thông, Tây Ninh đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để đảm bảo an sinh. Hiện có 8 dự án đang triển khai với quy mô lên tới 67.628 căn. Trong năm 2026, dự kiến sẽ có khoảng 5.590 căn được hoàn thành.

Tỉnh cũng đang hoàn thiện thủ tục cấp phép cho 11 dự án mới với quy mô khoảng 39.600 căn, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.