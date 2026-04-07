Tây Ninh phê duyệt quy hoạch chuỗi đô thị công nghiệp Thạnh Đức quy mô 5.300ha UBND tỉnh Tây Ninh vừa chính thức phê duyệt quy hoạch phân khu Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Thạnh Đức với quy mô hơn 5.300ha, bao gồm 6 khu công nghiệp và 5 khu đô thị hiện đại.

Tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 7229/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp Thạnh Đức. Đây được xem là dự án hạ tầng lớn nhất tỉnh tính đến thời điểm hiện tại, đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu công nghiệp cho toàn khu vực.

Chi tiết quy hoạch phân khu hơn 5.300ha tại Tây Ninh

Dự án có tổng quy mô nghiên cứu đạt 5.374,67 ha, trong đó diện tích lập quy hoạch khoảng 5.200 ha. Phạm vi triển khai thuộc địa bàn xã Thạnh Đức và một phần xã Cầu Khởi, xã Truông Mít. Vị trí tiếp giáp cụ thể như sau: phía Đông Bắc giáp khu dân cư xã Cầu Khởi và xã Lộc Ninh; phía Đông Nam và Tây giáp xã Thạnh Đức; phía Tây giáp phường Long Hoa; phía Nam giáp xã Cầu Khởi và Quốc lộ 22B.

Vị trí dự án tiếp giáp các khu dân cư xã Cầu Khởi, xã Thạnh Đức và trục Quốc lộ 22B.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm cụ thể hóa Đề án phát triển Khu phức hợp Mộc Bài Xuyên Á dọc hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương. Dự án không chỉ tạo ra không gian đô thị mới mà còn kết nối chặt chẽ với hạ tầng khu vực Hòa Thành, tạo động lực tăng trưởng sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Dự án đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Hòa Thành và tỉnh Tây Ninh.

Mô hình 6 khu công nghiệp và 5 khu đô thị tích hợp

Điểm nhấn của quy hoạch Thạnh Đức là sự kết hợp hài hòa giữa sản xuất công nghiệp sạch và không gian sống hiện đại. Tổng diện tích được phân bổ cho hai nhóm chức năng chính:

Phân khu công nghiệp: Chiếm khoảng 2.725,5 ha (tương đương 52,58% quỹ đất), được chia thành 6 khu với quy mô từ 328-500 ha mỗi khu. Định hướng tập trung vào công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo.

Chiếm khoảng 2.725,5 ha (tương đương 52,58% quỹ đất), được chia thành 6 khu với quy mô từ 328-500 ha mỗi khu. Định hướng tập trung vào công nghiệp sinh thái, công nghệ cao, giảm phát thải và sử dụng năng lượng tái tạo. Phân khu đô thị - dịch vụ: Chiếm khoảng 2.456,8 ha (tương đương 47,42% quỹ đất), quy mô dân số dự kiến 200.000 người. Hệ thống này bao gồm 5 khu đô thị cung cấp đa dạng loại hình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở công nhân.

Các khu công nghiệp được định hướng theo mô hình sinh thái, ưu tiên công nghệ cao và giảm phát thải.

Hạ tầng kỹ thuật và tiêu chuẩn đô thị xanh

Quy hoạch tuân thủ các chỉ tiêu kỹ thuật nghiêm ngặt nhằm hướng tới một hệ sinh thái đô thị - công nghiệp thông minh. Đáng chú ý, tỷ lệ đất giao thông đạt 22,47% với các trục chính rộng từ 50-60m, đặc biệt có tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát đi qua dự án.

Chỉ tiêu kỹ thuật Giá trị quy hoạch Diện tích nhà ở bình quân 35,6 m²/người Cây xanh công cộng đô thị 6,15 m²/người Nhu cầu cấp nước ~82.900 m³/ngày đêm Nhu cầu cấp điện ~703.947 kW Xử lý nước thải 66.700 m³/ngày đêm

Bên cạnh đó, mật độ xây dựng tại các nhà máy được khống chế ở mức ≤68% và diện tích cây xanh bắt buộc ≥15%, đảm bảo môi trường làm việc xanh và bền vững. Nguồn nước sẽ được cung cấp từ nhà máy Gò Dầu và nhà máy mới xây dựng tại Thạnh Đức.

Lộ trình triển khai và tiềm năng thu hút FDI

Theo lộ trình, Khu công nghiệp Thạnh Đức 1 với quy mô 500 ha dự kiến sẽ khởi công vào quý 3/2026, đóng vai trò là dự án hạt nhân. Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh sẽ ưu tiên hoàn thiện 3 khu công nghiệp đầu tiên với tổng diện tích khoảng 1.500 ha.

Hệ thống logistics và giao thông đồng bộ giúp Thạnh Đức trở thành điểm sáng thu hút vốn FDI.

Với vị trí chiến lược nằm trên hành lang kinh tế Tây Ninh - Bình Dương và kết nối trực tiếp với TP.HCM qua các tuyến cao tốc, khu phức hợp Thạnh Đức đang thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư quốc tế. Việc phê duyệt quy hoạch phân khu là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh tiến hành lựa chọn nhà đầu tư và lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư cần xác minh pháp lý chi tiết trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.